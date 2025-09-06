Andrij Juszov egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte a háború menetét egyaránt befolyásolja az orosz gazdasági helyzet, a fronton elszenvedett veszteségek, a nemzetközi nyomás, valamint a katonai támogatás mértéke.
Ukrán bejelentés: véget érhet a háború
Akár már 2025 végére is véget érhet az Ukrajna és Oroszország közötti háború, mondta Andrij Juszov, az ukrán védelmi minisztérium katonai hírszerzésének képviselője. Mint hangsúlyozta, nem pontos előrejelzésről, hanem lehetséges forgatókönyvekről van szó, amelyek megvalósulása számos belső és külső tényezőtől függ.
Befejeződhet idén a háború? Lehetséges. De ehhez sok tényezőnek kell egybeesnie: fokozódnia kell a nyomásnak az agresszor államra, növekednie kell az Ukrajnának nyújtott katonai, gazdasági és egyéb segítségnek, partnereinknek szigorúbb szankciós politikát kell folytatniuk. És természetesen kulcsfontosságú, hogy az ukrán fegyveres erők továbbra is képesek legyenek feltartóztatni az ellenséget, a diplomácia hatékonyan tárgyaljon, a társadalom pedig tartsa az ellenállást
– fogalmazott a hírszerzés képviselője, írta a Zn.ua.
Feltételek mindkét oldalon
Hozzátette: Ukrajna mindent megtesz a háború minél gyorsabb lezárása érdekében, de a legfontosabb feltétel a „igazságos béke” elérése.
Emlékezetes, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette: Moszkva kész befejezni a háborút azokkal a feltételekkel, amelyeket 2024 júniusában ismertetett.
Meg kell beszélnünk azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hosszú távú – időkorlát nélküli – békét teremtsünk Ukrajnában. Ha Kijev úgy gondolja, hogy most nem jött el a tárgyalások ideje, Moszkva készen áll a várakozásra
– mondta az orosz vezető.
Borítókép: Az Ukrán Nemzeti Gárda 13. Dandárjának gyalogosai Harkiv régióban, Ukrajnában, 2025. augusztus 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Viacheslav Madiievskyi)
Putyin bejelentése után retteghet a háborúpárti Nyugat
Az orosz elnök azt is elmondta, mi vár Zelenszkijre, ha Moszkvába látogat.
Kanada fokozza a nyomást Moszkvára
Kanada hajlandó közvetlen és bővíthető katonai segítséget nyújtani Ukrajnának
Kiderült, mire számíthatnak a magyar szurkolók az esti meccsen Írországban + videó
Írország–Magyarország mérkőzés lesz Dublinban.
Kallas nem tudta, hogy ki nyerte meg a második világháborút
Kallast sokan alkalmatlannak tartják az EU legmagasabb diplomáciai tisztségére.
