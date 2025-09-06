Ukrán bejelentés: véget érhet a háború

Befejeződhet idén a háború? Lehetséges. De ehhez sok tényezőnek kell egybeesnie: fokozódnia kell a nyomásnak az agresszor államra, növekednie kell az Ukrajnának nyújtott katonai, gazdasági és egyéb segítségnek, partnereinknek szigorúbb szankciós politikát kell folytatniuk. És természetesen kulcsfontosságú, hogy az ukrán fegyveres erők továbbra is képesek legyenek feltartóztatni az ellenséget, a diplomácia hatékonyan tárgyaljon, a társadalom pedig tartsa az ellenállást