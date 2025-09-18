A Charlie Kirk amerikai aktivista tiszteletére tartott megemlékezést követően a genovai városi tanácsban a jobboldali kisebbség „Prove me wrong” (Bizonyítsd, hogy tévedek) feliratú táblákat emelt a magasba, amely a 32 évesen meggyilkolt aktivista ismert jelmondata volt. Filippo Bruzzone, a Salis-lista tanácsnoka szerint a demonstráció illegitim volt, és kijelentette, hogy annak következményeit viselniük kell.
Botrány a genovai városi tanácsban – bekapcsolva maradt a mikrofon
Éles vita és botrány tört ki a genovai városi tanácsban, miután a jobboldali képviselők a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk amerikai aktivista emlékére egyperces néma csendet tartottak. Az esemény akár közös kiállás is lehetett volna a politikai erőszak ellen, ám a baloldali képviselők tiltakozása miatt feszült összecsapás alakult ki.
A jobboldali akciót Alessandra Bianchi, a Fratelli d’Italia képviselője védte meg, aki így reagált:
Inkább azon gondolkodjanak el, mi állt arra a golyóra írva. Ti pedig úgy léptetek ide, hogy a Bella ciaót énekeltétek.
Ekkor hangzott el a legélesebb megjegyzés, ugyanis Claudio Chiarotti, a Demokrata Párt tanácsnoka mikrofon nélkül, de az ülés hivatalos felvételén hallhatóan odaszólt kollégájának:
Ne beszélj butaságokat, egyszer már felakasztottunk benneteket a lábatoknál.
Ez a kijelentés – amely arra utalt, amikor az olasz partizánok Benito Mussolini holttestét Milánóban fejjel lefelé függesztették ki – tovább szította az indulatokat, és országos visszhangot váltott ki. A genovai tanács ülését így botrány árnyékolta be, amely eredetileg a politikai erőszak elutasításáról szólt volna.
Jövő héten szavaznak Ilaria Salis mentelmi jogáról
Ilaria Salist súlyos testi sértés és a közösség tagjai elleni erőszak bűntettével vádolják, amit 2023 februárjában egy szélsőbalos csoport tagjaként ártatlan járókelők ellen követett el a magyar fővárosban. A szavazás Adrian Vazquez Lazara spanyol képviselő által készített jelentés alapján történik majd, az azt követő hetekben pedig plenáris szavazás lesz. Az olasz sajtó információi szerint az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) szeptember 23-án, kedden, 11 órakor szavaz Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ez azt jelenti, hogy határozat születhet végre arról, hogy lefolytathassák az ellene indított bírósági tárgyalást Budapesten.
Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)
