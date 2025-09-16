Az erőszak mellett a korrupció is beárnyékolja kényszersorozást Ukrajnában

A korrupció újabb esetét tárta fel az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és a rendőrség Ukrajna nyugati részén. A nyomozók közlése szerint egy Nadvirna városi képviselőt, aki a helyi hadkiegészítő központ egyik részlegének vezetőjeként dolgozott, tetten értek, amikor kenőpénzt vett át. A tisztviselő 1500 dollárért vállalta, hogy segít elintézni a katonaköteles férfiak számára a mozgósítás elkerüléséhez szükséges papírokat.

Újabb korrupciós botrány Ukrajnában: egy városi képviselő pénzért szervezett hamis papírokat a katonai hivatalban, most letartóztatták

Fotó: X

A hatóságok tájékoztatása szerint az SZBU és a rendőrség munkatársai letartóztatták az elkövetőt, és dokumentálták, hogy átvette az első részletet, ezer dollárt.

Az összeg egy olyan férfitól származott, akit azért köröztek, mert nem jelent meg a katonai hivatalnál, és nem rendelkezett naprakész nyilvántartási dokumentumokkal.

A gyanú szerint a hivatalnok az összeg fejében biztosította volna a katonai orvosi bizottság vizsgálatának megszervezését, egy katonai okmány kiállítását, valamint egy ideiglenes felmentést igazoló papírt, amelyet rokkantságra hivatkozva adtak volna ki.