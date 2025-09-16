korrupciós botrányUkrajnahadkötelesség

Az erőszak mellett a korrupció is beárnyékolja kényszersorozást Ukrajnában

Az ukrán biztonsági szolgálat és a rendőrség közös akcióban fogott el egy önkormányzati képviselőt, aki egyben a hadkiegészítő központ vezető beosztású tisztviselője volt. A férfit korrupció miatt gyanúsítják, miután pénzért ígért hamis dokumentumokat azoknak, akik el akarták kerülni a mozgósítást.

Wiedermann Béla
2025. 09. 16. 8:45
A korrupció újabb esetét tárta fel az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és a rendőrség Ukrajna nyugati részén. A nyomozók közlése szerint egy Nadvirna városi képviselőt, aki a helyi hadkiegészítő központ egyik részlegének vezetőjeként dolgozott, tetten értek, amikor kenőpénzt vett át. A tisztviselő 1500 dollárért vállalta, hogy segít elintézni a katonaköteles férfiak számára a mozgósítás elkerüléséhez szükséges papírokat.

Fotó: X

A hatóságok tájékoztatása szerint az SZBU és a rendőrség munkatársai letartóztatták az elkövetőt, és dokumentálták, hogy átvette az első részletet, ezer dollárt. 

Az összeg egy olyan férfitól származott, akit azért köröztek, mert nem jelent meg a katonai hivatalnál, és nem rendelkezett naprakész nyilvántartási dokumentumokkal. 

A gyanú szerint a hivatalnok az összeg fejében biztosította volna a katonai orvosi bizottság vizsgálatának megszervezését, egy katonai okmány kiállítását, valamint egy ideiglenes felmentést igazoló papírt, amelyet rokkantságra hivatkozva adtak volna ki.

Korrupció a hadkiegészítő központban

Az SZBU és a rendőrség házkutatást tartott a gyanúsítottnál, valamint feltételezett bűntársainál. Az akció során készpénzt, a kenőpénzekből származó összegeket, valamint üres, a hadkiegészítő központ pecsétjével ellátott nyomtatványokat foglaltak le. 

Emellett a hivatal épületében olyan dokumentumokra bukkantak, amelyek a mozgósítás alóli halasztást rögzítették.

A férfit a hatóságok a büntető törvénykönyv vonatkozó szakasza alapján vádolják hivatali visszaélés és jogtalan előny elfogadása miatt. A bíróság előzetes letartóztatást rendelt el, ugyanakkor lehetőséget biztosított óvadék megfizetésére is.

A kiszabható büntetés öt-tíz év börtön, a hivatalviseléstől való eltiltás, valamint a vagyonelkobzás.

Sorozatos leleplezések

Az utóbbi hónapokban több hasonló esetet tártak fel Ukrajnában

Dnyiprótól egészen Odesszáig buktak le tisztviselők, akik pénzért ígértek mentességet vagy halasztást a mozgósítás alól. 

Egy odesszai esetben például ezer dollárért árusították a behívókat, míg másutt tisztek vállalták, hogy elintézik, hogy valakit ne sorozzanak be. A mostani ügy azonban különösen nagy visszhangot keltett, mivel egy városi képviselő érintettségéről van szó, akinek a közbizalom erősítése lett volna a feladata, nem pedig annak aláásása.

Borítókép: Korrupciós ügyben bukott le egy nadvirnai hivatalnok (Forrás: X)

