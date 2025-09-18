Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

sajtburgerMcDonald ’ sbűnügyszabadulásnemi erőszak

Hét év börtön után sajtburgerre vágyott a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja

A kislány elrablásával is meggyanúsított szexuális erőszaktevő csak bizonyos feltételekkel szabadulhatott.

Magyar Nemzet
Forrás: Mirror2025. 09. 18. 14:47
Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja, Christian Brueckner egy McDonald’s sajtburgerrel ünnepelte szabadulását. A férfi alig két órával azután ült be a gyorsétterembe, miután letöltötte hétéves büntetését nemi erőszakért. Ügyvédjével, Friedrich Fuelscherrel Hamburg felé vette az irány, útközben csak egy ebéd erejéig álltak meg – írta a Mirror.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a német ügyészség 2020 júniusában jelentette be, hogy Brückner ellen annak gyanújával is vizsgálódnak, hogy köze lehet Madeleine McCann eltűnéséhez, illetve feltehetően meggyilkolásához. A rendőrség ezzel összefüggésben is nyomozott Portugáliában, ahonnan a brit kislány 2007-ben eltűnt, de vádemelés még nem történt.

A német férfi tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine eltűnéséhez. 

Ügyvédje azt közölte: ha a hatóságoknak lenne bizonyítékuk, már rég vádat emeltek volna ellene.

A szexuális bűncselekményekért korábban már többszörösen elítélt Christian Brückner ellen több, Portugáliában elkövetett nemi erőszak és szexuális bántalmazás miatt is eljárás folyt, de tavaly felmentették őt elegendő bizonyíték hiányában.

Az ügyvéd az NDR német közrádiónak megerősítette, hogy ügyfelének szabadulása után elektromos nyomkövetőt kell viselnie, nem utazhat külföldre és rendszeresen be kell jelentkeznie a hatóságoknál.

Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A gyermek két kisebb testvérével együtt a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében vacsoráztak. Amikor édesanyjuk késő este ellenőrizte a gyerekeket, a kislány már nem volt az ágyában.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu