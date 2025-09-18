Hét év börtön után sajtburgerre vágyott a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja

A Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja, Christian Brueckner egy McDonald’s sajtburgerrel ünnepelte szabadulását. A férfi alig két órával azután ült be a gyorsétterembe, miután letöltötte hétéves büntetését nemi erőszakért. Ügyvédjével, Friedrich Fuelscherrel Hamburg felé vette az irány, útközben csak egy ebéd erejéig álltak meg – írta a Mirror.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a német ügyészség 2020 júniusában jelentette be, hogy Brückner ellen annak gyanújával is vizsgálódnak, hogy köze lehet Madeleine McCann eltűnéséhez, illetve feltehetően meggyilkolásához. A rendőrség ezzel összefüggésben is nyomozott Portugáliában, ahonnan a brit kislány 2007-ben eltűnt, de vádemelés még nem történt.

A német férfi tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine eltűnéséhez.

Ügyvédje azt közölte: ha a hatóságoknak lenne bizonyítékuk, már rég vádat emeltek volna ellene.

A szexuális bűncselekményekért korábban már többszörösen elítélt Christian Brückner ellen több, Portugáliában elkövetett nemi erőszak és szexuális bántalmazás miatt is eljárás folyt, de tavaly felmentették őt elegendő bizonyíték hiányában.

Az ügyvéd az NDR német közrádiónak megerősítette, hogy ügyfelének szabadulása után elektromos nyomkövetőt kell viselnie, nem utazhat külföldre és rendszeresen be kell jelentkeznie a hatóságoknál.

Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A gyermek két kisebb testvérével együtt a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében vacsoráztak. Amikor édesanyjuk késő este ellenőrizte a gyerekeket, a kislány már nem volt az ágyában.