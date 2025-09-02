A „March for Australia” néven elindult mozgalom történelmi pillanattá vált az ausztrál közéletben. A tengerészkék zászlókat lengető tömeg nemcsak a jelenlegi kormány politikájával szemben emelte fel a szavát, hanem a hosszú ideje figyelmen kívül hagyott társadalmi feszültségek miatt is. A migráció következményei – lakáshiány, csökkenő bérek, megélhetési nehézségek – mára az ausztrál mindennapok elviselhetetlen részévé váltak. A mostani tüntetések világosan jelezték: az emberek nem hajlandók többé csendben tűrni.
Már a világ másik felén is tömegek tüntetnek a migráció ellen
Ausztráliában is betelt a pohár: az emberek egyre nehezebben viselik a tömeges bevándorlás következményeit, és most először határozottan hallatták a hangjukat. A migráció miatt kialakult lakhatási válság, az életszínvonal csökkenése és a közbiztonság romlása tízezreket vitt utcára, akik békés, de elszánt tömegként vonultak fel hazájuk védelmében.
A migráció miatti feszültség robbantotta be a mozgalmat
A tiltakozások egy TikTokra feltöltött videóval kezdődtek, amelyen egy palesztinpárti tüntetésen ausztrál zászlót égettek. A felvétel hatására egy anonim fiók videóban szólított fel a cselekvésre:
Vissza kell vennünk az országot.
A felhívás pillanatok alatt elterjedt. Weboldal, digitális röplapok, közösségi kampányok jelentek meg, és mindössze néhány nap alatt országos méretű megmozdulássá nőtte ki magát a felháborodás. A részvétel mértéke minden várakozást felülmúlt: a becslések szerint több tízezer ember vonult utcára városszerte, ami Ausztráliában – különösen hazafias témában – példa nélküli.
A résztvevők túlnyomó többsége hétköznapi állampolgár volt, akik megunták, hogy senki sem képviseli az érdekeiket.
Az elmúlt években Ausztrália a világ egyik legnagyobb bevándorlási célpontjává vált. A világjárvány után a kormány a gazdaság élénkítése érdekében soha nem látott mértékben növelte a migrációt, és a beáramló tömegek száma lakosságarányosan már az Egyesült Királyságot is meghaladta.
Az emberek a migráció árát fizetik meg
A tüntetők fő üzenete egyszerű és világos volt: nem gyűlöletet akarnak, hanem jövőt a gyerekeiknek. Egy résztvevő így nyilatkozott az újságíróknak:
Csak azt akarjuk, hogy legyen kontroll a bevándorlás felett; nincs elég lakás a gyerekeinknek. Halálra rémülök az unokáim jövője miatt.
Ez a mondat jól összefoglalja az országos hangulatot. Az ingatlanárak a világ legmagasabbjai közé tartoznak, a reálbérek pedig visszazuhantak a 2008-as szintre. A társadalom kettészakadt a lakástulajdonosok és a bérlők között, a fiatalok többsége reménytelennek látja, hogy valaha saját otthona lehessen. A kormány egyensúlyozni próbál: egyrészt el akarja kerülni a recessziót, ezért fenntartja a magas migrációs szintet, másrészt egyre nehezebb megmagyarázni, miért érdemes így feláldozni az életszínvonalat és a társadalmi kohéziót.
További feszültséget szült, hogy közel 800 ezer külföldi diák tanul ausztrál intézményekben, miközben a helyiek szerint a saját gyermekeik egyre hátrébb szorulnak a lehetőségekben.
A politikai elit megosztott, de a népakarat egyértelmű
A politikai reakciók éles kontrasztot mutattak. Queensland jobboldali miniszterelnöke nem ítélte el a tüntetéseket, mondván:
Az embereknek joguk van tüntetni.
Victoria állam baloldali vezetése viszont elhatárolódott a megmozdulásoktól:
Nincs helye a gyűlöletnek Ausztráliában
– nyilatkozta a miniszterelnök. A szövetségi kormány is gyorsan próbált ellentámadásba lendülni. Egy miniszter a médiának azt mondta:
Nem támogatjuk azokat a tüntetéseket, amelyek célja a gyűlöletkeltés és a közösség megosztása.
Ezek a nyilatkozatok azonban sokak szerint nem a valóságról szólnak, hanem a kormány politikai félelmét tükrözik. A demonstrálók ugyanis nem radikális csoportok voltak, hanem felelősségteljes állampolgárok, akik már nem bíznak abban, hogy választott képviselőik megoldják a problémákat. Bob Katter, észak-queenslandi független képviselő személyesen is részt vett a megmozduláson. Amikor egy újságíró megkérdezte tőle, miért tüntet, ha maga is migrációs háttérrel rendelkezik, így válaszolt:
Ne mondj ilyet, haver… Ausztrál vagyok.
Katter fellépése sokak szemében a hiteles hazafiság megtestesítőjévé vált. Bár nem tekinthető a mozgalom vezetőjének, jelenléte azt mutatta, hogy a politikai osztály egy része kezd meghallani valamit a népakaratból.
Új mozgalmak, új pártok jöhetnek
A demonstrálók mögött egyelőre nincs egységes pártpolitikai képviselet. A korábban kormányzó jobboldali Liberális Pártot sokan éppúgy hibáztatják a jelenlegi helyzetért, mint a baloldalt.
Egyre több képviselő hajlik arra, hogy pártszakadás vagy új mozgalmak alapítása válik szükségessé.
A közösségi médiában máris terjednek a találgatások új pártformációkról és vezetőcserékről. A tüntetéseket sokan már most fordulópontként emlegetik. Nemcsak a migráció kérdésében, hanem általában véve abban, hogy az ausztrál emberek készek kiállni saját érdekeikért, és nem fogadják el többé, hogy véleményüknek nincs súlya a döntéshozatalban.
Borítókép: A migráció miatt kialakult feszültségek utcára vitték az embereket (Fotó: AFP)
