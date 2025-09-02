Már a világ másik felén is tömegek tüntetnek a migráció ellen

A migráció miatti feszültség robbantotta be a mozgalmat

A tiltakozások egy TikTokra feltöltött videóval kezdődtek, amelyen egy palesztinpárti tüntetésen ausztrál zászlót égettek. A felvétel hatására egy anonim fiók videóban szólított fel a cselekvésre:

Vissza kell vennünk az országot.

A felhívás pillanatok alatt elterjedt. Weboldal, digitális röplapok, közösségi kampányok jelentek meg, és mindössze néhány nap alatt országos méretű megmozdulássá nőtte ki magát a felháborodás. A részvétel mértéke minden várakozást felülmúlt: a becslések szerint több tízezer ember vonult utcára városszerte, ami Ausztráliában – különösen hazafias témában – példa nélküli.

A résztvevők túlnyomó többsége hétköznapi állampolgár volt, akik megunták, hogy senki sem képviseli az érdekeiket.

Az elmúlt években Ausztrália a világ egyik legnagyobb bevándorlási célpontjává vált. A világjárvány után a kormány a gazdaság élénkítése érdekében soha nem látott mértékben növelte a migrációt, és a beáramló tömegek száma lakosságarányosan már az Egyesült Királyságot is meghaladta.