Migránstábor Párizs szívében – elviselhetetlen bűz, hányingertkeltő állapotok + videó

Szabó András Csuti egy sokkoló videóval jelentkezett a TikTok oldalán. A celeb és párja Párizsban jártak: a taxis nem tette ki őket, ahol szerettek volna kiszállni, mert egy migráns sátortábor kellős közepére cseppentek. A felvételen az látszik, hogy jelentős távolságot tettek meg az autóval, míg vége lett a végeláthatatlan matracrengetegnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 22:48
Sok a migráns Párizsban (Fotó: AFP)
Sok a migráns Párizsban (Fotó: AFP)
„Itt vagyunk Párizsban, jöttünk egy megbeszélésre, de képzeljétek el, azt mondta a taxis, hogy szerinte itt ne szálljunk ki. Mutatom, hogy miért” – kezdte a videóját Szabó István Csuti, és a kamerát az utcára fordította, a képek pedig önmagukért beszéltek. Sátrak és matracok egymás hegyén-hátán, bennük ébredező migránsokkal. 

Migráns
Migránsok Röszkén Fotó: MN Archív

„Már itt szálltunk ki, jócskán túlhozott, de segített, mert itt egy picit tovább kell menni, ott vissza balra, és akkor ott, hogyha bemegyünk, mit tudom én hol, akkor meg tudjuk közelíteni azt az irodaházat, ahova mentünk volna” – folytatta a celeb. 

Nagyon durva. Mikor voltunk itt szívem, két éve? Hát akkor ott még lazán sétálgattunk, futottak az emberek, tök jó vibe volt, most meg, amit láttatok. És akkor emellé még irgalmatlan bűz is társul sajnos. Ez van, ez a Párizsban

– zárta. 

@csut.i Ez is Párizs, sajnos:( #paris ♬ eredeti hang - Szabó András Csuti

Borítókép: Sok a migráns Párizsban (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

