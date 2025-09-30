A Nemzeti Tömörülés (RN) a szeptember 29-én, hétfőn közzétett közvélemény-kutatás szerint akár Jordan Bardella, akár Marine Le Pen jelölésével 33–35 százalékos támogatottságra számíthat az első fordulóban. Ezzel messze megelőzik a többi jelöltet, köztük a kormányoldal vezető politikusait, írja az Orange.
Megállíthatatlanul tör előre a Nemzeti Tömörülés
A francia belpolitikai erőviszonyok gyökeresen átalakultak. Egy új felmérés szerint a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés történelmi fölénnyel vág neki a 2027-es elnökválasztásnak, míg a Macronhoz köthető politikusok látványosan gyengülnek.
Gabriel Attal mindössze tíz, Gérald Darmanin hét, Francois Bayrou pedig csupán három százalékot érne el – vagyis a Macron utáni centrista vonal gyakorlatilag összeomlott.
Az egykor a Macron-tábor esélyes utódjának tartott volt miniszterelnök, Édouard Philippe valamelyest még tartja magát: 16–19 százalék között mozog, ám ez is hatalmas visszaesés a tavaszi 22–26 százalékos eredményekhez képest.
A Les Républicains vezetője, Bruno Retailleau – bár népszerűsége emelkedett – legfeljebb 9–13 százalékot szerezne, ami nem elegendő ahhoz, hogy megszorongassa a jobboldalt.
További Külföld híreink
Glucksmann előretör a baloldalon
A baloldalon Raphael Glucksmann, a Place publique vezetője bizonyul a legerősebbnek: 14–16 százalékos eredményei stabilan a mezőny élére emelik. Riválisai – Jean-Luc Mélenchon (12–13 százalék) és Olivier Faure (7 százalék) – jóval mögötte maradnak.
Dominique de Villepin volt kormányfő, aki új pártjával („La France Humaniste”) tért vissza a közéletbe, csupán 4–6 százalékos támogatottságot könyvelhet el.
További Külföld híreink
A Nemzeti Tömörülés szárnyal, a Macron-korszaknak vége
A számok egyértelműek: a Macron-féle centrista kísérlet kimerült, és a franciák egyre nagyobb arányban a Nemzeti Tömörüléshez fordulnak. A jobboldali párt jelen állás szerint gyakorlatilag biztos résztvevője lesz a 2027-es elnökválasztás második fordulójának – a kérdés már csak az, ki lesz az ellenfele.
További Külföld híreink
Borítókép: Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés parlamenti csoportjának elnöke és Jordan Bardella, a párt elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Telmo Pinto)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül
Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden Belgrádban.
Kína bemutatta legújabb szupervadászgépét
F–47 kontra J–50: újabb fegyverkezési spirál a nagyhatalmak között.
Az ellenzék bevándorlásellenes fordulatot sürget Spanyolországban
Drámaian nőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken.
Orbán Viktor Donald Tusknak üzent
Mi nem állunk háborúban Oroszországgal – jelentette ki a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül
Magyarország megerősítésének egyetlen útja a családokon keresztül vezet. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden Belgrádban.
Kína bemutatta legújabb szupervadászgépét
F–47 kontra J–50: újabb fegyverkezési spirál a nagyhatalmak között.
Az ellenzék bevándorlásellenes fordulatot sürget Spanyolországban
Drámaian nőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken.
Orbán Viktor Donald Tusknak üzent
Mi nem állunk háborúban Oroszországgal – jelentette ki a miniszterelnök.