Megállíthatatlanul tör előre a Nemzeti Tömörülés

A francia belpolitikai erőviszonyok gyökeresen átalakultak. Egy új felmérés szerint a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés történelmi fölénnyel vág neki a 2027-es elnökválasztásnak, míg a Macronhoz köthető politikusok látványosan gyengülnek.

Szabó István
Forrás: Orange2025. 09. 30. 16:18
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés parlamenti csoportjának elnöke Jordan Bardella, a párt elnöke Fotó: Telmo Pinto Forrás: NurPhoto/AFP
A Nemzeti Tömörülés (RN) a szeptember 29-én, hétfőn közzétett közvélemény-kutatás szerint akár Jordan Bardella, akár Marine Le Pen jelölésével 33–35 százalékos támogatottságra számíthat az első fordulóban. Ezzel messze megelőzik a többi jelöltet, köztük a kormányoldal vezető politikusait, írja az Orange.

Nemzeti Tömörülés
Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, és Marine Le Pen, a párt parlamenti csoportjának elnöke  (Fotó: NurPhoto/AFP/Adnan Farzat)

Gabriel Attal mindössze tíz, Gérald Darmanin hét, Francois Bayrou pedig csupán három százalékot érne el – vagyis a Macron utáni centrista vonal gyakorlatilag összeomlott.

Az egykor a Macron-tábor esélyes utódjának tartott volt miniszterelnök, Édouard Philippe valamelyest még tartja magát: 16–19 százalék között mozog, ám ez is hatalmas visszaesés a tavaszi 22–26 százalékos eredményekhez képest.

A Les Républicains vezetője, Bruno Retailleau – bár népszerűsége emelkedett – legfeljebb 9–13 százalékot szerezne, ami nem elegendő ahhoz, hogy megszorongassa a jobboldalt.

Glucksmann előretör a baloldalon

A baloldalon Raphael Glucksmann, a Place publique vezetője bizonyul a legerősebbnek: 14–16 százalékos eredményei stabilan a mezőny élére emelik. Riválisai – Jean-Luc Mélenchon (12–13 százalék) és Olivier Faure (7 százalék) – jóval mögötte maradnak.

Dominique de Villepin volt kormányfő, aki új pártjával („La France Humaniste”) tért vissza a közéletbe, csupán 4–6 százalékos támogatottságot könyvelhet el.

France, Toulouse, 2025-09-28. A placard during a rally in Place du Capitole on the occasion of the Resistance Day. Whether it s the climate, wars, or freedom, the participants are raising awareness about these problematic social issues. France, Toulouse, 2025-09-28. Une pancarte lors d un rassemblement Place du Capitole a l occasion de la journee de la marche des Resistances. Que ce soit le climat, les guerres et la liberte les participants alertent sur ces faits de societe qui posent probleme. (Photo by Frédéric Scheiber / Hans Lucas via AFP)
Egy Macron-korszakot ellenző transzparens egy tüntetésen (Fotó: Hans Lucas/AFP/Frédéric Scheiber)

A Nemzeti Tömörülés szárnyal, a Macron-korszaknak vége

A számok egyértelműek: a Macron-féle centrista kísérlet kimerült, és a franciák egyre nagyobb arányban a Nemzeti Tömörüléshez fordulnak. A jobboldali párt jelen állás szerint gyakorlatilag biztos résztvevője lesz a 2027-es elnökválasztás második fordulójának – a kérdés már csak az, ki lesz az ellenfele.

Borítókép: Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés parlamenti csoportjának elnöke  és Jordan Bardella, a párt elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Telmo Pinto) 

