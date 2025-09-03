„Amit most látunk, az a Nyugat hanyatlásának a kezdete”

A nagyszabású katonai parádén több világvezető is részt vett, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője. Az ünnepség és a Sanghaji Együttműködési Szervezet azt megelőzően Tiencsinben megtartott demonstratív csúcstalálkozója, melyen a globális Dél szinte összes állama részt vett, jelezni kívánta Kína és a Kelet folyamatosan növekvő katonai és geopolitikai súlyát is.

Hszi Csin-ping beszédében hangsúlyozta, hogy Kína elkötelezett a béke fenntartása mellett, ugyanakkor kész megvédeni érdekeit és szuverenitását.

A felvonuláson modern haditechnikai eszközök – rakéták, páncélozott járművek és repülőgépek – is láthatóak voltak, amelyek a kínai haderő gyors fejlesztését jelzik.

A BRICS összefogása hozza el a Nyugat hanyatlását

A lapunknak nyilatkozó Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint az Egyesült Államok a hidegháború után olyan egyeduralmat alakított ki, amelyből a világ egésze profitálhatott volna, ám Washington ehelyett sokszor erőszakosan csak saját érdekeit érvényesítette.

A 2009-ben alakult BRIC, majd a később kibővült BRICS azt a felismerést testesítette meg, hogy az amerikai elit, az amerikai gazdasági hatalom nem akar alkudozni, és nem szeretné megosztani a globális hatalmát

– mutatott rá a szakértő.