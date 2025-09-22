Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Orbán ViktorelemzésNémetországmigrációiszlám

Öt évvel Orbán Viktor után a Die Welt is rádöbbent, mi a baj a migrációval

A német lap szerint 2050 körül Németországban az iszlám vallásúak lesznek többségben.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 09. 22. 12:21
Négy iszlám fejkendőt viselő nő egy stuttgarti vasútállomáson Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
Öt évvel ezelőtt szinte napra pontosan ezen a napon írt a magyar miniszterelnök egy hosszabb esszét a Magyar Nemzet hasábjain.  

Orbán Viktorr
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Az esszé többek között arra mutatott rá, hogy 2050-re Oroszország nélkül számítva az európai népesség húsz százaléka muszlim lesz. Ma az látszik valószínűnek, hogy a nyugati nagyvárosokban 2050-re inkább muszlim többséggel kell számolnunk, írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Ez „a közvetlen következménye annak, hogy Nyugat-Európa a multikulturalizmus és a tömeges bevándorlás elérésén fáradozik” − írta ennek nyomán Mario Alexis Portella, a firenzei főegyházmegye kancellárja a European Conservative hasábjain.

A szerző a magyar miniszterelnök szavait a Pew Research adataival is megerősítette. E kutatóintézet szerint az európai muszlimok száma a következő három évtizedben meg fog háromszorozódni, ezek alapján 2050-re 76 millió muszlim fog élni az öreg kontinensen, ahogy erre akkor a Danube Institute szemléje is rávilágított.

A WELT kutatása kimutatta, hogy a német állampolgárság iránti kérelmek túlnyomó többségét jóváhagyják. „Még mindig túl sokan maradnak itt, akiknek nem lenne szabad itt maradniuk” – mondja Philipp Peyman Engel, a Jüdische Allgemeine főszerkesztője.

Engel a Die Weltnek adott interjúban bírálta a CDU–CSU kormányzóerőt, többek között mert a kampányígéreteik ellenére nem csökkentették a közüzemi terheit a lakosságnak, növelik az ország eladósodottságát és az illegális migráció visszaszorítása érdekében sem történt eddig érdemi előrelépés.

Mindezeken túl két súlyos körülményre is rámutat a német lap. Egyrészt, szinte mindenki megkapja a német állampolgárságot, tíz esetből kilencszer. 

Emellett a die Welt szerint gyerekjáték a német útlevél megszerzése és jelentős hiányosságokat tártak fel a honosítások terén is.

Kutatások alapján a lap szerint hatalmas problémák vannak a német állampolgárság megszerzésével kapcsolatban. A nyelvvizsgákat nagymértékben hamisítják, így olyan emberek is német útlevelet kapnak, akik nem rendelkeznek megfelelő nyelvtudással. A WELT újságírója, Ricarda Breyton kritika tárgyává tette, hogy a jelenlegi B1 szint és a többválasztós teszt nem elegendő a valódi integráció ellenőrzéséhez. A hatóságok „látszattanulásról” számolnak be: a kérdéseket előre ismerik, és kívülről megtanulják. 

Ráadásul a német útlevél néha könnyebben megszerezhető, mint a határozatlan idejű letelepedési engedély. A szakértők a nyelvi és integrációs követelmények szigorítását, valamint a honosítási teszt reformját követelik.

Borítókép: Négy iszlám fejkendőt viselő nő egy stuttgarti vasútállomáson (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

