Öt évvel Orbán Viktor után a Die Welt is rádöbbent, mi a baj a migrációval

Öt évvel ezelőtt szinte napra pontosan ezen a napon írt a magyar miniszterelnök egy hosszabb esszét a Magyar Nemzet hasábjain.

Az esszé többek között arra mutatott rá, hogy 2050-re Oroszország nélkül számítva az európai népesség húsz százaléka muszlim lesz. Ma az látszik valószínűnek, hogy a nyugati nagyvárosokban 2050-re inkább muszlim többséggel kell számolnunk, írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Ez „a közvetlen következménye annak, hogy Nyugat-Európa a multikulturalizmus és a tömeges bevándorlás elérésén fáradozik” − írta ennek nyomán Mario Alexis Portella, a firenzei főegyházmegye kancellárja a European Conservative hasábjain.

A szerző a magyar miniszterelnök szavait a Pew Research adataival is megerősítette. E kutatóintézet szerint az európai muszlimok száma a következő három évtizedben meg fog háromszorozódni, ezek alapján 2050-re 76 millió muszlim fog élni az öreg kontinensen, ahogy erre akkor a Danube Institute szemléje is rávilágított.

A WELT kutatása kimutatta, hogy a német állampolgárság iránti kérelmek túlnyomó többségét jóváhagyják. „Még mindig túl sokan maradnak itt, akiknek nem lenne szabad itt maradniuk” – mondja Philipp Peyman Engel, a Jüdische Allgemeine főszerkesztője.

Engel a Die Weltnek adott interjúban bírálta a CDU–CSU kormányzóerőt, többek között mert a kampányígéreteik ellenére nem csökkentették a közüzemi terheit a lakosságnak, növelik az ország eladósodottságát és az illegális migráció visszaszorítása érdekében sem történt eddig érdemi előrelépés.

Mindezeken túl két súlyos körülményre is rámutat a német lap. Egyrészt, szinte mindenki megkapja a német állampolgárságot, tíz esetből kilencszer.

Emellett a die Welt szerint gyerekjáték a német útlevél megszerzése és jelentős hiányosságokat tártak fel a honosítások terén is.

Kutatások alapján a lap szerint hatalmas problémák vannak a német állampolgárság megszerzésével kapcsolatban. A nyelvvizsgákat nagymértékben hamisítják, így olyan emberek is német útlevelet kapnak, akik nem rendelkeznek megfelelő nyelvtudással. A WELT újságírója, Ricarda Breyton kritika tárgyává tette, hogy a jelenlegi B1 szint és a többválasztós teszt nem elegendő a valódi integráció ellenőrzéséhez. A hatóságok „látszattanulásról” számolnak be: a kérdéseket előre ismerik, és kívülről megtanulják.

Ráadásul a német útlevél néha könnyebben megszerezhető, mint a határozatlan idejű letelepedési engedély. A szakértők a nyelvi és integrációs követelmények szigorítását, valamint a honosítási teszt reformját követelik.