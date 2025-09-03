Átalakítja a gázpiacot az orosz–kínai megállapodás

A Magyar Külügyi Intézet kutatója emlékeztetett arra is, hogy a Gazprom a megállapodás bejelentésével párhuzamosan jelezte: a már meglévő, szintén Kínába tartó Szibéria Ereje vezeték kapacitását évi 38-ról 44 milliárd köbméterre növelné. Mint rámutatott, a jelentős bővítés ellenére a két gázvezeték együtt is csak érdemi, de nem teljes pótlása lehet a korábbi, Európába irányuló 130–160 milliárd köbméter/éves értékesítésnek.

A projekt kockázatairól szólva kiemelte, hogy a legfontosabb a finanszírozás véglegesítése, mivel ez határozza meg az ütemezést és a megtérülést. Emlékeztetett arra, hogy az engedélyezés és a tranzit három joghatóság – Oroszország, Mongólia és Kína – együttműködésén múlik, ami könnyen csúszást és többletköltséget okozhat.

A kutató piaci kockázatnak nevezte, hogy a 2030-as években Kína gázkereslete az energiahatékonyság és a dekarbonizáció miatt csak mérsékelten növekedhet, miközben versenytársként jelenik meg az LNG-kapacitásbővülés és a közép-ázsiai import, ami kihasználtsági és árbevételi bizonytalanságot hozhat. Politikai szempontból a mongóliai tranzitfeltételek változása, az orosz–kínai erőviszonyok aszimmetriája, a szankciók bővülése és a térség belpolitikai prioritásai egyaránt veszélyforrást jelenthetnek.

A hosszú távú geopolitikai következményekről szólva a szakértő azt mondta a portálnak:

Oroszország szempontjából ez a keleti piacokhoz való kötődés konszolidációja, amely csökkenti az európai piacvesztés sokkját, ugyanakkor nagyobb árérzékenységet és kiszámíthatóbb, de szűkebb mozgásteret jelent.

Kína számára ezzel szemben a szárazföldi kapacitások bővülése mérsékli a tengeri útvonalaktól és az LNG-áringadozásoktól való kitettséget, és erősebb tárgyalási pozíciót biztosít a beszállítókkal szemben. Bárány Péter szerint a globális kép inkább egy kiegyensúlyozottabb, több lábon álló gázpiac felé mutat, ahol a kölcsönös függések nőnek, de egyik fél sem válik döntően kiszolgáltatottá.

Borítókép: Az orosz gázvezeték építése (Fotó: AFP)