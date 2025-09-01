„A költségek nemcsak a migráció területén, hanem az egész szociális rendszerben robbanásszerűen növekednek” – figyelmeztetett Söder az Augsburger Allgemeinen című lapnak adott interjúban. Úgy vélte, hogy ez az önkormányzatoktól egészen a szövetségi kormányig meggyengíti Németországot. Söder szerint a szociális államnak „alapvető frissítésre” van szüksége. A politikus a Bürgergeld (állampolgári juttatás) megszüntetését és egy új alapbiztosítás bevezetését szorgalmazza, amely kevesebb ellátást, ugyanakkor több munkára ösztönző elemet tartalmazna, írja a Tagesschau.
A német beismerés intő jel lehet, Magyar Péter tőlük tanulhatott
Markus Söder, a CSU elnöke radikális változtatásokat sürget a német szociális államban, amelyet szerinte a jelenlegi formájában fenntarthatatlan és igazságtalan rendszer. A német vita párhuzamot mutat Magyar Péter és a Tisza Párt terveivel, hiszen – a korábbi ígéretek ellenére – valójában adóemelésekre és szigorításokra készülhetnek, ami komoly következményekkel járhat a magyar választók számára is.
A javaslatok között szerepel a munkakövetelmények szigorítása, a lakhatási támogatás és a megtakarításokra vonatkozó szabályok szigorúbb ellenőrzése is.
„Aki dolgozik, annak többet kell kapnia, mint annak, aki nem dolgozik, vagy soha nem fizetett be a szociális kasszába” – hangsúlyozta a CSU-elnök. Kiemelte, hogy a külföldi állampolgárok, akik jogilag nem rendelkeznek elismeréssel vagy tartózkodási engedéllyel, nem kaphatnak ugyanolyan ellátásokat, mint a hosszú évek óta járulékfizető német állampolgárok.
Merz: „Nem engedhetjük meg magunknak”
Söder mellett Friedrich Merz, a CDU elnöke is a szociális állam szigorú átalakítását követeli. A hétvégén Bonnban tartott pártrendezvényen úgy fogalmazott:
Olyan rendszert tartunk fenn, amit a jelenlegi gazdasági teljesítményből egyszerűen nem tudunk finanszírozni. Évek óta a kereteinket túllépve élünk.
Ennek ellenére a német kancellár nemrégiben kijelentette, hogy a Németországba való bevándorlás folytatódni fog és folytatódnia is kell, mert mint fogalmazott:
Bevándorlóország vagyunk és azok is maradunk!
Korábban írtunk arról, hogy a német kormányváltás száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti. Melynek következtében a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.
A kormánykoalíció szociáldemokrata oldaláról Bärbel Bas, az SPD elnöke és szövetségi szociális miniszter határozottan elutasította a CDU/CSU retorikáját. Azt, hogy Németország „már nem engedheti meg magának a szociális államot”, „badarságnak” nevezte. Ugyanakkor elismerte: bizonyos változtatások elkerülhetetlenek.
Lars Klingbeil, az SPD társelnöke és szövetségi pénzügyminiszter szintén jelezte, hogy a munkát elutasító segélyezettek esetében szigorítani kell a szankciókat, mert az igazságérzet ezt megköveteli.
Merz és a Néppárt korábban nem ezt ígérte
Hétfőn megkezdte működését a szövetségi kormány által létrehozott szociálpolitikai bizottság. A testület feladata, hogy még az év végéig javaslatokat dolgozzon ki a Bürgergeld, a lakhatási támogatás és a gyermekpótlék átalakítására. Az új szabályokat 2026 elejétől tervezik bevezetni és a CDU adóemelésekre készül.
Friedrich Merz kormányzása tehát szembemegy a korábbi választási ígéretekkel, a jelenlegi német helyzet a szakértők szerint figyelmeztetés lehet Magyarország számára is.
További Külföld híreink
A gazdaság esetében Merz nem súlyos megszorításokkal kampányolt, mint ahogy Magyar Péterék esetében is kiderült, hogy valójában adóemelésekre készülnek. A néppárti párhuzam, és a német példa intő jel lehet a magyar választók számára is, hogy ha Magyar Péternek szavaznak bizalmat, akkor ugyanez várható tőlük
– fogalmazott korábban lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
További Külföld híreink
Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár, a CDU pártelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Henning Metze)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szexuális propaganda jelent meg a lengyel iskolákban
A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult.
Orbán Viktor: Magyarország kimarad a háborúból
Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől – írta a miniszterelnök a Harcosok Klubjában.
Putyin és szövetségesei: geopolitikai erődemonstráció Kínában
Ukrajna ügye is szóba kerül.
Lezuhant egy katonai helikopter + videó
Meghalt öt ember.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szexuális propaganda jelent meg a lengyel iskolákban
A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult.
Orbán Viktor: Magyarország kimarad a háborúból
Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől – írta a miniszterelnök a Harcosok Klubjában.
Putyin és szövetségesei: geopolitikai erődemonstráció Kínában
Ukrajna ügye is szóba kerül.
Lezuhant egy katonai helikopter + videó
Meghalt öt ember.