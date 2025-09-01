Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

SöderNémetországMerzgazdaságreform

A német beismerés intő jel lehet, Magyar Péter tőlük tanulhatott

Markus Söder, a CSU elnöke radikális változtatásokat sürget a német szociális államban, amelyet szerinte a jelenlegi formájában fenntarthatatlan és igazságtalan rendszer. A német vita párhuzamot mutat Magyar Péter és a Tisza Párt terveivel, hiszen – a korábbi ígéretek ellenére – valójában adóemelésekre és szigorításokra készülhetnek, ami komoly következményekkel járhat a magyar választók számára is.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 09. 01. 9:27
Friedrich Merz német szövetségi kancellár, a CDU pártelnöke Fotó: Henning Metze Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
„A költségek nemcsak a migráció területén, hanem az egész szociális rendszerben robbanásszerűen növekednek” – figyelmeztetett Söder az Augsburger Allgemeinen című lapnak adott interjúban. Úgy vélte, hogy ez az önkormányzatoktól egészen a szövetségi kormányig meggyengíti Németországot. Söder szerint a szociális államnak „alapvető frissítésre” van szüksége. A politikus a Bürgergeld (állampolgári juttatás) megszüntetését és egy új alapbiztosítás bevezetését szorgalmazza, amely kevesebb ellátást, ugyanakkor több munkára ösztönző elemet tartalmazna, írja a Tagesschau.

Söder
Markus Söder (CSU), Bajorország miniszterelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Ebrahim Noroozi)

A javaslatok között szerepel a munkakövetelmények szigorítása, a lakhatási támogatás és a megtakarításokra vonatkozó szabályok szigorúbb ellenőrzése is.

„Aki dolgozik, annak többet kell kapnia, mint annak, aki nem dolgozik, vagy soha nem fizetett be a szociális kasszába” – hangsúlyozta a CSU-elnök. Kiemelte, hogy a külföldi állampolgárok, akik jogilag nem rendelkeznek elismeréssel vagy tartózkodási engedéllyel, nem kaphatnak ugyanolyan ellátásokat, mint a hosszú évek óta járulékfizető német állampolgárok.

Merz: „Nem engedhetjük meg magunknak”

Söder mellett Friedrich Merz, a CDU elnöke is a szociális állam szigorú átalakítását követeli. A hétvégén Bonnban tartott pártrendezvényen úgy fogalmazott:

Olyan rendszert tartunk fenn, amit a jelenlegi gazdasági teljesítményből egyszerűen nem tudunk finanszírozni. Évek óta a kereteinket túllépve élünk.

Ennek ellenére a német kancellár nemrégiben kijelentette, hogy a Németországba való bevándorlás folytatódni fog és folytatódnia is kell, mert mint fogalmazott:

Bevándorlóország vagyunk és azok is maradunk!

Korábban írtunk arról, hogy a német kormányváltás száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti. Melynek következtében a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.

A kormánykoalíció szociáldemokrata oldaláról Bärbel Bas, az SPD elnöke és szövetségi szociális miniszter határozottan elutasította a CDU/CSU retorikáját. Azt, hogy Németország „már nem engedheti meg magának a szociális államot”, „badarságnak” nevezte. Ugyanakkor elismerte: bizonyos változtatások elkerülhetetlenek. 

Lars Klingbeil, az SPD társelnöke és szövetségi pénzügyminiszter szintén jelezte, hogy a munkát elutasító segélyezettek esetében szigorítani kell a szankciókat, mert az igazságérzet ezt megköveteli.

Merz és a Néppárt korábban nem ezt ígérte

Hétfőn megkezdte működését a szövetségi kormány által létrehozott szociálpolitikai bizottság. A testület feladata, hogy még az év végéig javaslatokat dolgozzon ki a Bürgergeld, a lakhatási támogatás és a gyermekpótlék átalakítására. Az új szabályokat 2026 elejétől tervezik bevezetni és a CDU adóemelésekre készül. 

Friedrich Merz kormányzása tehát szembemegy a korábbi választási ígéretekkel, a jelenlegi német helyzet a szakértők szerint figyelmeztetés lehet Magyarország számára is.

A gazdaság esetében Merz nem súlyos megszorításokkal kampányolt, mint ahogy Magyar Péterék esetében is kiderült, hogy valójában adóemelésekre készülnek. A néppárti párhuzam, és a német példa intő jel lehet a magyar választók számára is, hogy ha Magyar Péternek szavaznak bizalmat, akkor ugyanez várható tőlük

fogalmazott korábban lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár, a CDU pártelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Henning Metze) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

