A német beismerés intő jel lehet, Magyar Péter tőlük tanulhatott

A javaslatok között szerepel a munkakövetelmények szigorítása, a lakhatási támogatás és a megtakarításokra vonatkozó szabályok szigorúbb ellenőrzése is.

„Aki dolgozik, annak többet kell kapnia, mint annak, aki nem dolgozik, vagy soha nem fizetett be a szociális kasszába” – hangsúlyozta a CSU-elnök. Kiemelte, hogy a külföldi állampolgárok, akik jogilag nem rendelkeznek elismeréssel vagy tartózkodási engedéllyel, nem kaphatnak ugyanolyan ellátásokat, mint a hosszú évek óta járulékfizető német állampolgárok.

Merz: „Nem engedhetjük meg magunknak”

Söder mellett Friedrich Merz, a CDU elnöke is a szociális állam szigorú átalakítását követeli. A hétvégén Bonnban tartott pártrendezvényen úgy fogalmazott:

Olyan rendszert tartunk fenn, amit a jelenlegi gazdasági teljesítményből egyszerűen nem tudunk finanszírozni. Évek óta a kereteinket túllépve élünk.

Ennek ellenére a német kancellár nemrégiben kijelentette, hogy a Németországba való bevándorlás folytatódni fog és folytatódnia is kell, mert mint fogalmazott:

Bevándorlóország vagyunk és azok is maradunk!

Aber wir müssen die Einwanderung besser steuern. Das war bisher nicht ausreichend gelungen. Deswegen haben wir Korrekturen auf den Weg gebracht hin zu einer humanitären und zugleich geordneten Migrationspolitik. pic.twitter.com/kZMB7Y1HsV — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 18, 2025

Korábban írtunk arról, hogy a német kormányváltás száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti. Melynek következtében a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.

A kormánykoalíció szociáldemokrata oldaláról Bärbel Bas, az SPD elnöke és szövetségi szociális miniszter határozottan elutasította a CDU/CSU retorikáját. Azt, hogy Németország „már nem engedheti meg magának a szociális államot”, „badarságnak” nevezte. Ugyanakkor elismerte: bizonyos változtatások elkerülhetetlenek.

Lars Klingbeil, az SPD társelnöke és szövetségi pénzügyminiszter szintén jelezte, hogy a munkát elutasító segélyezettek esetében szigorítani kell a szankciókat, mert az igazságérzet ezt megköveteli.