A közlemény szerint „az európai liberális fősodor célja, hogy a Balkán legnagyobb államában is Brüsszelnek engedelmeskedő vezetés kerüljön hatalomra”. A szerbiai zavargásokban – amelyekben az utóbbi hónapokban főként diákszervezetek vesznek részt – az orosz hírszerzés szerint jól felismerhető az Európai Unió tevékenysége, írta a RIA Novosztyi.

Több ezer szerb diák és állampolgár vonult egy „menj és harcolj!” feliratú transzparens mögött Belgrád központjában a tüntetések során, amelyek célja, hogy növeljék a nyomást Szerbia elnökén (Fotó: AFP/Oliver Bunic)

A fiatalok befolyásolása

A jelentés úgy fogalmaz: Brüsszel a fiatalok „agyának átmosásával” és a „fényes európai jövő” felcsillantásával próbálja meg saját javára fordítani a helyzetet, különösen a tragikus újvidéki események évfordulóját kihasználva. Az SZVR szerint a valóság ezzel szemben az, hogy az EU vezetői „hamis ígéretekkel” csalogatják a szerbeket, miközben a tagság perspektívája egyre távolabb kerül.

A büszke és összetartó szerb népre nincs szüksége Brüsszelnek

– áll a közleményben.

NGO-k és médiahálózatok a háttérben

A hírszerzés információi szerint az EU-hoz köthető nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és médiahálózatok – köztük a FoNet, a RAM Network, a Vreme, a Juzne Vesti és több más szerkesztőség – jelentős pénzügyi támogatásban részesülnek. Ezzel akarják mozgósítani a kormányellenes tömegeket és utcára vinni a tiltakozókat, abban bízva, hogy végül rendszerváltást érhetnek el.

Az orosz hírszerzés ugyanakkor rámutat: a brüsszeli forgatókönyv eddig rendre kudarcot vallott.

Ennek oka egyrészt a szerb társadalomban jelen lévő erős hazafias hangulat, másrészt a Szerb Ortodox Egyház összetartó szerepe, valamint a NATO-bombázások emléke, amely mélyen beleégett a kollektív nemzeti tudatba.

A belpolitikai háttér

Az elmúlt hetek szerbiai tüntetéseinek közvetlen kiváltó oka a tíz hónappal ezelőtti újvidéki tragédia volt, amikor a vasútállomás beomló teteje 16 ember életét követelte. A szervezett bűnözés elleni ügyészség 12 gyanúsítottat vett őrizetbe, köztük Tomislav Momirovics volt építési minisztert. A vád szerint a vasútállomás felújítására kötött szerződés során több mint 115 millió dolláros kárt okoztak a szerb költségvetésnek.