Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel egyeztetett

Remek egyeztetés volt Rubio külügyminiszterrel. Biztató volt hallani, hogy a legutóbbi eszkalációk ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett amellett, hogy békét hozzon Ukrajnának. Magyarország továbbra is támogatja erőfeszítéseit – írta Szijjártó Péter az X-en.