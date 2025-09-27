Történelmi alkotmánymódosítást fogadott el Szlovákia

Szlovákia módosította alkotmányát, és törvénybe iktatta, hogy csak két nemet ismer el

Az alkotmánymódosítás azt is előírja, hogy „kulturális-etikai kérdésekben” az uniós jog alárendeltje a nemzeti jog.

A Szlovák Köztársaság csak két nemet ismer el, nevezetesen a biológiailag adott férfit és nőt

– ez szerepel majd a jövőben a szlovák alkotmányban. A november 1-jén hatályba lépő módosítás továbbá előírja, hogy csak házas párok fogadhatnak örökbe gyermekeket, ami gyakorlatilag kizárja az azonos nemű pár örökbefogadását, mivel az országban csak férfi és nő köthet házasságot.

Fico a hagyományos értékek védelmét hangsúlyozta

Robert Fico kormánya egyértelművé tette, hogy a módosításra

a „hagyományos értékek” védelme érdekében van szükség.

Fico sikerként értékelte az alkotmánymódosítás elfogadását:

Ez nem egy kis gát vagy csak egy átlagos gát – ez egy hatalmas gát a progresszivizmus ellen

– jelentette ki.