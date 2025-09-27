Szlovákiában a parlament, Robert Fico javaslatára, elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely csak két nemet, a férfit és a nőt ismeri el. A szlovák alkotmány a házasságot már korábban is kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolataként definiálta. Az új alkotmánymódosítással Szlovákia egyértelmű jelzést ad a hagyományos értékek védelmére. November 1-jétől az ország csak két biológiai nemet fog elismerni – ez a döntés egyértelműséget teremt és megerősíti a kulturális alapokat – hangsúlyozta az Exxpress.
Történelmi alkotmánymódosítást fogadott el Szlovákia
Szlovákia módosította az alkotmányát, és törvénybe iktatta, hogy csak két nemet ismer el – a férfit és a nőt. A november 1-jén hatályba lépő módosítás előírja, hogy csak házas párok fogadhatnak örökbe gyermekeket, ami gyakorlatilag kizárja az azonos nemű pár örökbefogadását, mivel Szlovákiában csak férfi és nő köthet házasságot. Robert Fico , Szlovákia miniszterelnöke a hagyományos értékek védelmét hangsúlyozta az alkotmánymódosítás elfogadásakor.
Szlovákia módosította alkotmányát, és törvénybe iktatta, hogy csak két nemet ismer el
Az alkotmánymódosítás azt is előírja, hogy „kulturális-etikai kérdésekben” az uniós jog alárendeltje a nemzeti jog.
A Szlovák Köztársaság csak két nemet ismer el, nevezetesen a biológiailag adott férfit és nőt
– ez szerepel majd a jövőben a szlovák alkotmányban. A november 1-jén hatályba lépő módosítás továbbá előírja, hogy csak házas párok fogadhatnak örökbe gyermekeket, ami gyakorlatilag kizárja az azonos nemű pár örökbefogadását, mivel az országban csak férfi és nő köthet házasságot.
Fico a hagyományos értékek védelmét hangsúlyozta
Robert Fico kormánya egyértelművé tette, hogy a módosításra
a „hagyományos értékek” védelme érdekében van szükség.
Fico sikerként értékelte az alkotmánymódosítás elfogadását:
Ez nem egy kis gát vagy csak egy átlagos gát – ez egy hatalmas gát a progresszivizmus ellen
– jelentette ki.
Többen követik Magyarország példáját
Magyarország 2020 decemberében rögzítette alaptörvényében, hogy az anya nő, az apa férfi. Amint arról korábban beszámoltunk, nyílt színi tapsot kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, amikor egy rendezvényen arról beszélt, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. A külügyminiszter a magyar családpolitika kapcsán kiemelte: hazánk továbbra is a családokat tekinti a társadalom alapjának.
Borítókép: Robert Fico azzal érvelt, hogy a módosításra a „hagyományos értékek” védelme érdekében van szükség (Fotó: AFP)
