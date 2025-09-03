TCKautótisztVészhelyzeti Szolgálatfelirat

Kényszersorozás: új járműveket használ, új felirattal a TCK + videó

A TCK új járműveket kezdett használni, Vészhelyzeti Szolgálat felirattal – olvasható egy, a Telegramon megjelent videó alatt. Mutatjuk a felvételt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 15:20
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Megjelent egy videó a Telegramon, amin jól látszik, hogy a TCK egyik járművére az van írva: Vészhelyzeti Szolgálat, írja az Origo.

TCK
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

Itt van az egyik autó:

A felvételen az látszik, amint egy taxis a tisztekhez ér, majd miután rájön, kik ülnek a járműben, elkezd visszatolatni. 

A napokban előkerült egy másik videó is, amely rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A felvétel egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket – magyarázza a portál.

Egy harmadik felvétel szintén az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodik, ebben az esetben az áldozatnak sikerült elmenekülnie a toborzók elől.

Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől
Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől

A felvételen látszik, ahogy a férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun. 

A kényszersorozók azonban egészen szürreális módon nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni. 

 

Borítókép: A toborzóiroda tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

