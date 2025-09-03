Megjelent egy videó a Telegramon, amin jól látszik, hogy a TCK egyik járművére az van írva: Vészhelyzeti Szolgálat, írja az Origo.
Kényszersorozás: új járműveket használ, új felirattal a TCK + videó
A TCK új járműveket kezdett használni, Vészhelyzeti Szolgálat felirattal – olvasható egy, a Telegramon megjelent videó alatt. Mutatjuk a felvételt.
Itt van az egyik autó:
A felvételen az látszik, amint egy taxis a tisztekhez ér, majd miután rájön, kik ülnek a járműben, elkezd visszatolatni.
A napokban előkerült egy másik videó is, amely rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A felvétel egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket – magyarázza a portál.
Egy harmadik felvétel szintén az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodik, ebben az esetben az áldozatnak sikerült elmenekülnie a toborzók elől.
A felvételen látszik, ahogy a férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun.
A kényszersorozók azonban egészen szürreális módon nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni.
Borítókép: A toborzóiroda tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik (Fotó: AFP)
