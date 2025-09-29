TrumpvenezuelaTren de Araguadrogkartellhadüzenet

Trump célkeresztjében a Tren de Aragua bűnszervezet

Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok hadereje az elmúlt időszakban több katonai akciót hajtott végre a déli Karib-térségben amiben Venezuelából induló, kábítószert szállító hajókat semmisítettek meg. Az akciókban életüket vesztő „narkóterroristák” Trump szerint a venezuelai Tren de Aragua bűnszervezethez tartoztak.

Szabó István
2025. 09. 29. 4:55
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Kevin Dietsch Forrás: Getty Images/AFP
Trump hangsúlyozta: „Ez legyen figyelmeztetés bárkinek, aki csak gondolkodik azon, hogy kábítószert csempésszen az Egyesült Államokba.”

Trump
Donald Trump amerikai elnök hadat üzent az Egyesült Államokat ellátó drogkartelleknek (Fotó: Getty Images/AFP/Kevin Dietsch)

A csapás része annak a szélesebb stratégiának, amellyel Washington nyomást gyakorol Nicolás Maduro venezuelai elnökre.

Az Egyesült Államok ez év februárjában globális terrorszervezetként jelölte meg a Tren de Aragua, a Sinaloa kartell és más drogkartellek nevét. A Marco Rubio külügyminiszter által kiadott rendelet szerint ezek a kartellek kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikai és gazdasági érdekeire.

Az amerikai külügyminisztérium nyolc, Latin-Amerikában működő kartellt minősített terrorszervezetnek Donald Trump elnök első hivatalba lépésének napján aláírt rendeletét követően. A szervezeteket azzal vádolják, hogy komoly fenyegetést jelentenek az ország nemzetbiztonságára, külpolitikájára vagy gazdaságára – olvasható a szövetségi nyilvántartásban közzétett közleményben. Ezek közé tartozik a Tren de Aragua, a Mara Salvatrucha, a Cartel de Sinaloa, a Cartel de Jaslisco Nueva Generacion, a Carteles Unidos, a Cartel del Noreste, a Cartel del Golfo és a La Nueva Familia Michoacana.

A Fehér Ház jutalmat tűzött ki Maduro és bűntársai elfogásáért. Caracas dühösen reagált: Maduro „száz éve nem látott fenyegetésről” beszélt, és fegyveres ellenállást ígért bármiféle amerikai katonai beavatkozás esetén.

A Tren de Aragua: börtönbandából transznacionális szervezet

A Tren de Aragua története jól illusztrálja Venezuela állami intézményeinek szétesését. A banda a 2000-es évek végén börtönbandaként indult, vezetője pedig Hector Guerrero Flores, alias „Nino Guerrero”.

Guerrero Flores az észak-venezuelai Aragua államban található Tocorón börtönben építette ki hatalmát. A fegyházat gyakorlatilag saját magánbirodalmává alakította: a hatóságok 2023 szeptemberében 11 ezer katonát vezényeltek a létesítmény visszafoglalására, amely addigra állatkerttel, éttermekkel, kaszinóval, éjszakai klubbal és úszómedencével felszerelt „luxusszállodaként” működött.

Guerrero Flores 2012-ben egy őr megvesztegetésével megszökött, ám 2013-ban újra letartóztatták. Ekkor már teljes ellenőrzést gyakorolt a börtön felett, és innen szervezte meg a banda nemzetközi terjeszkedését.

Hector Guerrero Flores (Forrás: Wikimedia)

A Tren de Aragua nevét a vasúti munkások araguai szakszervezetéről kapta, amely eredetileg zsarolásokkal és munkahelyek adás-vételével alapozta meg a banda bevételeit.

A szervezet később átvette az irányítást venezuelai aranybányák felett, ellenőrizte a kolumbiai határátkelőket és a karibi part menti kábítószer-útvonalakat. 

Nemzetközi terjeszkedés és brutális módszerek

A 2014-ben kirobbanó venezuelai gazdasági és humanitárius válság új lehetőségeket nyitott a bandának. A migrációs hullámokat kihasználva a Tren de Aragua megvetette a lábát Kolumbiában, Ecuadorban, Peruban, Chilében, sőt Európában is.

Tevékenységek: drogcsempészet, emberkereskedelem, prostitúció, emberrablás, bérgyilkosság és fegyverkereskedelem.

Méret: becslések szerint 2500–5000 aktív tag, éves bevétele 10–15 millió dollár.

Kapcsolatok: Ecuadorban együttműködés a mexikói Sinaloa kartellhez kötődő csoportokkal, Kolumbiában az ELN gerilláival való kapcsolatokat feltételeznek.

Hírhedt akciók: 2024-ben Chilében elrabolták és megölték Ronald Ojeda venezuelai katonai tisztet, akit ellenzéki kapcsolatai miatt célozhattak.

A chilei ügyészség szerint a szervezet brutális, és gyilkosságokkal, kínzással éri el céljait. Emiatt sokan az MS–13 salvadori bűnbandához hasonlítják, bár kisebb méretű és kevésbé vagyonos.

Fenyegetés az Egyesült Államokra

Trump 2024 óta egyre erősebben hangsúlyozza: a Tren de Aragua nem csupán latin-amerikai jelenség, hanem közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államokra. Washington a bandát egy kategóriába sorolja az Iszlám Állammal és a Boko Harammal.

Az amerikai hatóságok szerint több államban – Texasban, Floridában, New Yorkban, Illinoisban – már őrizetbe vettek feltételezett tagokat, akiket gyilkossággal, emberrablással és rendőrök elleni támadásokkal vádolnak.

SAN SAN LUIS TALPA, LA PAZ, EL SALVADOR– JULY 18: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'EL SALVADOR PRESIDENCY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Venezuelan migrants accused by the U.S. of belonging to the Tren de Aragua criminal gang are seen being transferred from the Terrorism Confinement Center (Cecot) in El Salvador before being repatriated to Caracas on July 18, 2025 in La Paz, El Salvador. Salvadoran President Nayib Bukele announced that more than 250 Venezuelans deported by the Trump administration in March were sent back to Venezuela in exchange for the release of 10 U.S. citizens and several Venezuelan political prisoners. The migrants were flown to Maiquetia Venezuela, as confirmed by U.S. Secretary of State Marco Rubio. El Salvador Press Presidency Office / Anadolu (Photo by El Salvador Press Presidency Off / Anadolu via AFP)
A Washington szerint a Tren de Aragua bűnbandához tartozó venezuelai migránsokat átszállítják a salvadori terrorista-fogolytáborból, mielőtt 2025. július 18-án La Pazban, Salvadorban visszaszállították volna őket Caracasba (Fotó: Anadolu/AFP/El Salvadori sajtóhivatal)

A Belbiztonsági Minisztérium 2023-ban mintegy 600 venezuelai migránst kötött a szervezethez, közülük százról állítják, hogy aktív tag. 

Az Egyesült Államokban élő 770 ezer venezuelai bevándorló túlnyomó többsége törvénytisztelő, de a bandatagok jelenléte politikai muníciót ad Trump tömeges kitoloncolási terveihez.

Trump üzenete és a jövő kérdése

Az elmúlt hetek amerikai csapásmérései a Karib-tengeren egyértelmű jelzés: Washington kész akár katonai erővel is fellépni a dél-amerikai bűnszervezetek ellen. A Tren de Aragua szimbolikus célpont – egyszerre jelképezi a venezuelai állam összeomlását, a régióra nehezedő bűnözői nyomást, és azt a kihívást, amelyet az Egyesült Államok migrációs és biztonsági politikájában megtestesít.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Kevin Dietsch)

