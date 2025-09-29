Trump célkeresztjében a Tren de Aragua bűnszervezet

A csapás része annak a szélesebb stratégiának, amellyel Washington nyomást gyakorol Nicolás Maduro venezuelai elnökre.

Az Egyesült Államok ez év februárjában globális terrorszervezetként jelölte meg a Tren de Aragua, a Sinaloa kartell és más drogkartellek nevét. A Marco Rubio külügyminiszter által kiadott rendelet szerint ezek a kartellek kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikai és gazdasági érdekeire.

Az amerikai külügyminisztérium nyolc, Latin-Amerikában működő kartellt minősített terrorszervezetnek Donald Trump elnök első hivatalba lépésének napján aláírt rendeletét követően. A szervezeteket azzal vádolják, hogy komoly fenyegetést jelentenek az ország nemzetbiztonságára, külpolitikájára vagy gazdaságára – olvasható a szövetségi nyilvántartásban közzétett közleményben. Ezek közé tartozik a Tren de Aragua, a Mara Salvatrucha, a Cartel de Sinaloa, a Cartel de Jaslisco Nueva Generacion, a Carteles Unidos, a Cartel del Noreste, a Cartel del Golfo és a La Nueva Familia Michoacana.

A Fehér Ház jutalmat tűzött ki Maduro és bűntársai elfogásáért. Caracas dühösen reagált: Maduro „száz éve nem látott fenyegetésről” beszélt, és fegyveres ellenállást ígért bármiféle amerikai katonai beavatkozás esetén.

A Tren de Aragua: börtönbandából transznacionális szervezet

A Tren de Aragua története jól illusztrálja Venezuela állami intézményeinek szétesését. A banda a 2000-es évek végén börtönbandaként indult, vezetője pedig Hector Guerrero Flores, alias „Nino Guerrero”.

Guerrero Flores az észak-venezuelai Aragua államban található Tocorón börtönben építette ki hatalmát. A fegyházat gyakorlatilag saját magánbirodalmává alakította: a hatóságok 2023 szeptemberében 11 ezer katonát vezényeltek a létesítmény visszafoglalására, amely addigra állatkerttel, éttermekkel, kaszinóval, éjszakai klubbal és úszómedencével felszerelt „luxusszállodaként” működött.

Guerrero Flores 2012-ben egy őr megvesztegetésével megszökött, ám 2013-ban újra letartóztatták. Ekkor már teljes ellenőrzést gyakorolt a börtön felett, és innen szervezte meg a banda nemzetközi terjeszkedését.