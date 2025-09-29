Trump hangsúlyozta: „Ez legyen figyelmeztetés bárkinek, aki csak gondolkodik azon, hogy kábítószert csempésszen az Egyesült Államokba.”
Trump célkeresztjében a Tren de Aragua bűnszervezet
Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok hadereje az elmúlt időszakban több katonai akciót hajtott végre a déli Karib-térségben amiben Venezuelából induló, kábítószert szállító hajókat semmisítettek meg. Az akciókban életüket vesztő „narkóterroristák” Trump szerint a venezuelai Tren de Aragua bűnszervezethez tartoztak.
A csapás része annak a szélesebb stratégiának, amellyel Washington nyomást gyakorol Nicolás Maduro venezuelai elnökre.
Az Egyesült Államok ez év februárjában globális terrorszervezetként jelölte meg a Tren de Aragua, a Sinaloa kartell és más drogkartellek nevét. A Marco Rubio külügyminiszter által kiadott rendelet szerint ezek a kartellek kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikai és gazdasági érdekeire.
Az amerikai külügyminisztérium nyolc, Latin-Amerikában működő kartellt minősített terrorszervezetnek Donald Trump elnök első hivatalba lépésének napján aláírt rendeletét követően. A szervezeteket azzal vádolják, hogy komoly fenyegetést jelentenek az ország nemzetbiztonságára, külpolitikájára vagy gazdaságára – olvasható a szövetségi nyilvántartásban közzétett közleményben. Ezek közé tartozik a Tren de Aragua, a Mara Salvatrucha, a Cartel de Sinaloa, a Cartel de Jaslisco Nueva Generacion, a Carteles Unidos, a Cartel del Noreste, a Cartel del Golfo és a La Nueva Familia Michoacana.
A Fehér Ház jutalmat tűzött ki Maduro és bűntársai elfogásáért. Caracas dühösen reagált: Maduro „száz éve nem látott fenyegetésről” beszélt, és fegyveres ellenállást ígért bármiféle amerikai katonai beavatkozás esetén.
A Tren de Aragua: börtönbandából transznacionális szervezet
A Tren de Aragua története jól illusztrálja Venezuela állami intézményeinek szétesését. A banda a 2000-es évek végén börtönbandaként indult, vezetője pedig Hector Guerrero Flores, alias „Nino Guerrero”.
Guerrero Flores az észak-venezuelai Aragua államban található Tocorón börtönben építette ki hatalmát. A fegyházat gyakorlatilag saját magánbirodalmává alakította: a hatóságok 2023 szeptemberében 11 ezer katonát vezényeltek a létesítmény visszafoglalására, amely addigra állatkerttel, éttermekkel, kaszinóval, éjszakai klubbal és úszómedencével felszerelt „luxusszállodaként” működött.
Guerrero Flores 2012-ben egy őr megvesztegetésével megszökött, ám 2013-ban újra letartóztatták. Ekkor már teljes ellenőrzést gyakorolt a börtön felett, és innen szervezte meg a banda nemzetközi terjeszkedését.
A Tren de Aragua nevét a vasúti munkások araguai szakszervezetéről kapta, amely eredetileg zsarolásokkal és munkahelyek adás-vételével alapozta meg a banda bevételeit.
A szervezet később átvette az irányítást venezuelai aranybányák felett, ellenőrizte a kolumbiai határátkelőket és a karibi part menti kábítószer-útvonalakat.
Nemzetközi terjeszkedés és brutális módszerek
A 2014-ben kirobbanó venezuelai gazdasági és humanitárius válság új lehetőségeket nyitott a bandának. A migrációs hullámokat kihasználva a Tren de Aragua megvetette a lábát Kolumbiában, Ecuadorban, Peruban, Chilében, sőt Európában is.
Tevékenységek: drogcsempészet, emberkereskedelem, prostitúció, emberrablás, bérgyilkosság és fegyverkereskedelem.
Méret: becslések szerint 2500–5000 aktív tag, éves bevétele 10–15 millió dollár.
Kapcsolatok: Ecuadorban együttműködés a mexikói Sinaloa kartellhez kötődő csoportokkal, Kolumbiában az ELN gerilláival való kapcsolatokat feltételeznek.
Hírhedt akciók: 2024-ben Chilében elrabolták és megölték Ronald Ojeda venezuelai katonai tisztet, akit ellenzéki kapcsolatai miatt célozhattak.
A chilei ügyészség szerint a szervezet brutális, és gyilkosságokkal, kínzással éri el céljait. Emiatt sokan az MS–13 salvadori bűnbandához hasonlítják, bár kisebb méretű és kevésbé vagyonos.
Fenyegetés az Egyesült Államokra
Trump 2024 óta egyre erősebben hangsúlyozza: a Tren de Aragua nem csupán latin-amerikai jelenség, hanem közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államokra. Washington a bandát egy kategóriába sorolja az Iszlám Állammal és a Boko Harammal.
Az amerikai hatóságok szerint több államban – Texasban, Floridában, New Yorkban, Illinoisban – már őrizetbe vettek feltételezett tagokat, akiket gyilkossággal, emberrablással és rendőrök elleni támadásokkal vádolnak.
További Külföld híreink
A Belbiztonsági Minisztérium 2023-ban mintegy 600 venezuelai migránst kötött a szervezethez, közülük százról állítják, hogy aktív tag.
Az Egyesült Államokban élő 770 ezer venezuelai bevándorló túlnyomó többsége törvénytisztelő, de a bandatagok jelenléte politikai muníciót ad Trump tömeges kitoloncolási terveihez.
Trump üzenete és a jövő kérdése
Az elmúlt hetek amerikai csapásmérései a Karib-tengeren egyértelmű jelzés: Washington kész akár katonai erővel is fellépni a dél-amerikai bűnszervezetek ellen. A Tren de Aragua szimbolikus célpont – egyszerre jelképezi a venezuelai állam összeomlását, a régióra nehezedő bűnözői nyomást, és azt a kihívást, amelyet az Egyesült Államok migrációs és biztonsági politikájában megtestesít.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Kevin Dietsch)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét követelőzik
Andrij Szibiha szerint további büntetőintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben.
Nagy-Britannia drónfalat épít
A bejelentés hátterében az áll, hogy az utóbbi hetekben több európai ország légterében és katonai bázisai felett ismeretlen drónokat észleltek.
A lengyel követséget is találat érte Kijevben
Zelenszkij „kemény nyomást” követelt a világtól Moszkva ellen.
Istentisztelet közben nyitott tüzet a hívekre egy férfi
Úgy tűnik, ez egy újabb célzott támadás a keresztények ellen az Amerikai Egyesült Államokban – írta közösségi oldalán Donald Trump a tragédia után.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét követelőzik
Andrij Szibiha szerint további büntetőintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben.
Nagy-Britannia drónfalat épít
A bejelentés hátterében az áll, hogy az utóbbi hetekben több európai ország légterében és katonai bázisai felett ismeretlen drónokat észleltek.
A lengyel követséget is találat érte Kijevben
Zelenszkij „kemény nyomást” követelt a világtól Moszkva ellen.
Istentisztelet közben nyitott tüzet a hívekre egy férfi
Úgy tűnik, ez egy újabb célzott támadás a keresztények ellen az Amerikai Egyesült Államokban – írta közösségi oldalán Donald Trump a tragédia után.