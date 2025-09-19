Drónrajok támadták Ukrajnát, többen meghaltak

Ukrajna légvédelme kevésnek bizonyult

Az ukrán légvédelem 71 drónt lelőtt, ugyanakkor 15 elérte célját, összesen hat helyszínen. Szeptember 18-án orosz légicsapás érte Konsztantyinovkát a donyecki régióban, ahol öt ember életét vesztette, egy pedig megsérült. A hírek szerint mindannyian az utcán tartózkodtak a robbanás idején. A támadás négy lakóházban is kárt okozott.

A Harkiv régióban egy 37 éves férfi sérült meg, amikor egy Vovcsanszkhoz közeli települést ért találat. Herszon térségében szintén megsérült egy civil az orosz támadásokban, ahol öt lakóház rongálódott meg. Zaporizzsjában, a Polohi járásban négy nő sérült meg egy orosz csapás következtében, és a helyi kormányzó szerint Oroszország 376 támadást mért 14 településre a régióban.