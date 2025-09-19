Ukrajnában az elmúlt 24 órában öt ember vesztette életét, további hét pedig megsérült az orosz támadások következtében – közölték szeptember 19-én a helyi hatóságok, írja az Origo. Az éjszaka során Oroszország 86 drónt vetett be Ukrajna ellen, amelyek között 50 Sahed típusú kamikaze drón is szerepelt – írja a The Kyiv Independent.
Drónrajok támadták Ukrajnát, többen meghaltak
Az elmúlt nap során legalább öt civil meghalt, és hét másik ember megsérült az orosz csapások során. Az orosz hadsereg több mint nyolcvan drónt küldött ukrajnai célpontokra, amelyek többségét ugyan lelőtte a légvédelem, de több ukrán települést is találat ért.
Ukrajna légvédelme kevésnek bizonyult
Az ukrán légvédelem 71 drónt lelőtt, ugyanakkor 15 elérte célját, összesen hat helyszínen. Szeptember 18-án orosz légicsapás érte Konsztantyinovkát a donyecki régióban, ahol öt ember életét vesztette, egy pedig megsérült. A hírek szerint mindannyian az utcán tartózkodtak a robbanás idején. A támadás négy lakóházban is kárt okozott.
A Harkiv régióban egy 37 éves férfi sérült meg, amikor egy Vovcsanszkhoz közeli települést ért találat. Herszon térségében szintén megsérült egy civil az orosz támadásokban, ahol öt lakóház rongálódott meg. Zaporizzsjában, a Polohi járásban négy nő sérült meg egy orosz csapás következtében, és a helyi kormányzó szerint Oroszország 376 támadást mért 14 településre a régióban.
Volodimir Zelenszkij elnök közösségi oldalán arról írt, hogy Oroszország csaknem kilencven csapásmérő drónt vetett be ukrán célpontok ellen. A támadások Donyeck, Kijev, Szumi, Harkiv, Csernyihiv és Dnyipro megyét, valamint Kijev városát érték. A célpontok között infrastrukturális létesítmények és vállalatok szerepeltek.
Kijevben jelenleg helyreállítás zajlik azután az orosz támadás után, amely a tömegközlekedési hálózatot érte.
Az ukrán államfő hozzátette, hogy a világ, különösen az Egyesült Államok, a béke pártján áll, de szerinte Oroszországban ezt nem veszik figyelembe. Ezért Ukrajna a PURL* program felgyorsítását kérte, valamint a közös fegyvergyártás és a biztonsági garanciák véglegesítését sürgette.
*Az új Priority Ukraine Requirements List (PURL) kezdeményezés keretében Elbridge Colby, amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára engedélyezte, hogy Kijevnek két fegyverszállítmányt küldjenek, összesen 500 millió dollár értékben.
Nagyszabású megállapodások vannak előkészítés alatt drónok és fegyverek beszerzéséről – amelyeket Ukrajna kért az Egyesült Államoktól. Határozott lépésekre van szükség, hogy Oroszország végül a diplomáciába is beleegyezzen
– zárta posztját az ukrán elnök. Korábban arról is írtunk, hogy Brüsszel nem áll le, Ukrajnát mindenáron felveszik az unióba.
Borítókép: Dróncsapássorozat ért hat ukrán régiót (Fotó: AFP)
