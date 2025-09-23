Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában

A rendőrség tájékoztatása szerint a beteg fekvőbeteg-kezelés alatt állt, és a hamis jelentés rokkantsági ellátásra, valamint a katonai szolgálat alóli halasztásra jogosította volna fel.

Az illegális juttatás összege ötszáz és ezer dollár között mozgott, a gyanúsítottat pedig a kenőpénz átvétele után azonnal őrizetbe vették.

Az orvos ellen eljárás indult, és négytől nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaphat, illetve legfeljebb három évig tartó eltiltást bizonyos tisztségek betöltésétől vagy tevékenységek gyakorlásától.