katonaUkrajnakenőpénzkorrupcióhivatalnok

Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában

A Ternopili terület egyik járási katonai orvosi bizottságának vezetőjét kenőpénz elfogadásán kapták. Pénzért fiktív diagnózist ígért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 16:10
Ukrán katonai orvos Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában a Ternopil régió rendőrségének közlése szerint a kardiológus végzettségű tiszt, aki a kerületi sorozóközpont orvosi bizottságát irányítja, jogtalan juttatást követelt egy katonától, amiért egy fiktív súlyos szívbetegség diagnózisát rögzítette az egészségügyi dokumentációjában.

Kenőpénz elfogadásán kapták Ukrajnában egészségügyi tisztviselőt (Fotó: JOSE COLON / ANADOLU)
Kenőpénz elfogadásán kaptak Ukrajnában egy egészségügyi tisztviselőt. Fotó: Anadolu

A rendőrség tájékoztatása szerint a beteg fekvőbeteg-kezelés alatt állt, és a hamis jelentés rokkantsági ellátásra, valamint a katonai szolgálat alóli halasztásra jogosította volna fel. 

Az illegális juttatás összege ötszáz és ezer dollár között mozgott, a gyanúsítottat pedig a kenőpénz átvétele után azonnal őrizetbe vették.

Az orvos ellen eljárás indult, és négytől nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaphat, illetve legfeljebb három évig tartó eltiltást bizonyos tisztségek betöltésétől vagy tevékenységek gyakorlásától.

Hasonló ügyek máshol is előfordultak – számolt be az RBK-Ukraina. Nemrég az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a rendőrség leleplezett egy katonai sorozási hivatalnokot, aki pénzért segített férfiaknak elkerülni a sorozást, és akár tíz év börtönre is számíthat. Kijevben egy bevásárlóközpont katonai átvételi pontjának vezetőjét szintén kenőpénz elfogadásán kapták, ellene vádat emeltek. Az ogyesszai térségben pedig egy járási sorozóközpont katonáját vették őrizetbe, aki pénzért azt ígérte, hogy elintézi: senkit se mozgósítsanak.

 

Borítókép: Ukrán katonai orvos (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Tényleg itt a háború: már drónfalat épít a Nyugat

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu