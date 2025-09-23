Ukrajnában a Ternopil régió rendőrségének közlése szerint a kardiológus végzettségű tiszt, aki a kerületi sorozóközpont orvosi bizottságát irányítja, jogtalan juttatást követelt egy katonától, amiért egy fiktív súlyos szívbetegség diagnózisát rögzítette az egészségügyi dokumentációjában.
Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában
A Ternopili terület egyik járási katonai orvosi bizottságának vezetőjét kenőpénz elfogadásán kapták. Pénzért fiktív diagnózist ígért.
A rendőrség tájékoztatása szerint a beteg fekvőbeteg-kezelés alatt állt, és a hamis jelentés rokkantsági ellátásra, valamint a katonai szolgálat alóli halasztásra jogosította volna fel.
Az illegális juttatás összege ötszáz és ezer dollár között mozgott, a gyanúsítottat pedig a kenőpénz átvétele után azonnal őrizetbe vették.
Az orvos ellen eljárás indult, és négytől nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaphat, illetve legfeljebb három évig tartó eltiltást bizonyos tisztségek betöltésétől vagy tevékenységek gyakorlásától.
Hasonló ügyek máshol is előfordultak – számolt be az RBK-Ukraina. Nemrég az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a rendőrség leleplezett egy katonai sorozási hivatalnokot, aki pénzért segített férfiaknak elkerülni a sorozást, és akár tíz év börtönre is számíthat. Kijevben egy bevásárlóközpont katonai átvételi pontjának vezetőjét szintén kenőpénz elfogadásán kapták, ellene vádat emeltek. Az ogyesszai térségben pedig egy járási sorozóközpont katonáját vették őrizetbe, aki pénzért azt ígérte, hogy elintézi: senkit se mozgósítsanak.
Borítókép: Ukrán katonai orvos (Fotó: AFP)
