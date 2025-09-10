„Ez a politika a kudarc politikája” – erős támadások érték Ursula von der Leyent az EP-ben

A baloldali politikus szerint Von der Leyen elhallgatta az izraeli hadsereg háborús bűneit is.

Az Izraellel kötött társulási megállapodást fel kell függeszteni, be kell szüntetni a fegyverszállításokat, és szankció alá kell vonni a Netanjahu-kormány szélsőséges minisztereit

– követelte. Schirdewan hozzátette: „Ez a politika a kudarc politikája. Az európaiak 60 százaléka azt akarja, hogy mondjon le. Tegye meg nekik ezt a szívességet!”

A kritikákhoz a jobboldal is csatlakozott. René Aust, a német AfD EP-képviselője, az Identitás és Demokrácia (ID) frakció politikusa szerint Von der Leyen politikája tönkretette az egykor erős Európát.

Ez a kontinens egykor a családok otthona volt, a világ gazdasági motorja, ahol a nők biztonságban élhettek, és a fiatalok jó megélhetést találhattak. Ezt az álmot tönkretették olyan politikusok, mint Ursula von der Leyen és Angela Merkel

– mondta.