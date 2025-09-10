„Ez a politika a kudarc politikája” – erős támadások érték Ursula von der Leyent az EP-ben

Az Európai Parlament plenáris ülésén Ursula von der Leyen beszéde után éles vita bontakozott ki.
Martin Schirdewan, a Baloldali Frakció (The Left) társelnöke úgy fogalmazott:
Az USA-val megkötött megállapodás támadást jelent az európai ipari helyszín ellen, munkahelyeket veszélyeztet. Ön feláldozza Európa energetikai szuverenitását és a klímaváltozás elleni küzdelmet a transzatlanti partnerség oltárán.
Szerinte az egymást követő szabadkereskedelmi egyezmények „olajat öntenek a gazdasági válság tüzére”, miközben az EU „brutális megszorításokat kényszerít a tagállamokra”.