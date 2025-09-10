Európabaloldali frakcióEgyesült ÁllamokérdekUrsula von der Leyen

„Ez a politika a kudarc politikája” – erős támadások érték Ursula von der Leyent az EP-ben

Az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen beszédét követően a bal- és jobboldal egyaránt súlyos kritikákkal illette az Európai Bizottság elnökét. Martin Schirdewan, a Baloldali Frakció társelnöke szerint Von der Leyen teljesen alárendelte Európát az Egyesült Államok érdekeinek, míg René Aust, az Identitás és Demokrácia (ID) frakció német képviselője az európai álom felszámolásáról beszélt. A tanács részéről ugyanakkor Marie Bjerre dán Európa-ügyi miniszter erős vezetőként méltatta a bizottsági elnököt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 18:51
Martin Schirdewan Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Az Európai Parlament plenáris ülésén Ursula von der Leyen beszéde után éles vita bontakozott ki.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Martin Schirdewan, a Baloldali Frakció (The Left) társelnöke úgy fogalmazott: 

Az USA-val megkötött megállapodás támadást jelent az európai ipari helyszín ellen, munkahelyeket veszélyeztet. Ön feláldozza Európa energetikai szuverenitását és a klímaváltozás elleni küzdelmet a transzatlanti partnerség oltárán.

Szerinte az egymást követő szabadkereskedelmi egyezmények „olajat öntenek a gazdasági válság tüzére”, miközben az EU „brutális megszorításokat kényszerít a tagállamokra”.

A baloldali politikus szerint Von der Leyen elhallgatta az izraeli hadsereg háborús bűneit is. 

Az Izraellel kötött társulási megállapodást fel kell függeszteni, be kell szüntetni a fegyverszállításokat, és szankció alá kell vonni a Netanjahu-kormány szélsőséges minisztereit

 – követelte. Schirdewan hozzátette: „Ez a politika a kudarc politikája. Az európaiak 60 százaléka azt akarja, hogy mondjon le. Tegye meg nekik ezt a szívességet!”

A kritikákhoz a jobboldal is csatlakozott. René Aust, a német AfD EP-képviselője, az Identitás és Demokrácia (ID) frakció politikusa szerint Von der Leyen politikája tönkretette az egykor erős Európát. 

Ez a kontinens egykor a családok otthona volt, a világ gazdasági motorja, ahol a nők biztonságban élhettek, és a fiatalok jó megélhetést találhattak. Ezt az álmot tönkretették olyan politikusok, mint Ursula von der Leyen és Angela Merkel

 – mondta.

Aust különösen a migrációs politikát támadta: „Gazdagságot ígértek, ehelyett jöttek a késelések, megerőszakolások, drogbandák Spanyolországtól Brüsszelig. És miközben a belga kormány a hadsereg bevetését fontolgatja a migránsbandák ellen, Von der Leyen még mindig marketingszlogeneket emleget.”

A Tanács képviseletében ugyanakkor teljesen más hangot ütött meg Marie Bjerre, Dánia Európa-ügyi minisztere, aki dicsérte a bizottsági elnök vezetői kvalitásait. „Európának erős vezető szerepre van szüksége, és elnök asszony, ön ilyen erős vezető. Büszke vagyok arra, hogy Európának ön áll az élén” – hangsúlyozta.

Bjerre szerint az EU előtt álló kihívások – az ukrajnai háború, a migráció és a gazdasági versenyképesség – közös európai megoldásokat igényelnek. 

Európa szabadságában és hatalmában kell, hogy álljon a saját jövője és sorsa alakítása

 – mondta.

Borítókép: Martin Schirdewan (Fotó: AFP)

