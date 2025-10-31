Az adatok szerint a megkérdezettek 78,4 százaléka bizalmat szavaz Putyinnak, míg 16,5 százalékuk nem bízik az államfőben. A válaszadók 74,2 százaléka támogatja az elnök intézkedéseit, 14,6 százalék viszont elutasítja azokat. Ezzel párhuzamosan az orosz állampolgárok 46,3 százaléka elégedett a kormány munkájával, míg 20,8 százalékuk elégedetlen – írja az Origo.
Friss adatok sokkolják Von der Leyent, nem erre számított Brüsszel
Az oroszok több mint 78 százaléka bízik Vlagyimir Putyin elnökben – derül ki az Összoroszországi Közvélemény-kutató Központ (VTsIOM) friss felméréséből, amelyet a szervezet saját honlapján tett közzé.
A kutatást október 20. és 26. között végezték 1600, 18 év feletti orosz állampolgár bevonásával. A központ telefonos interjúk útján, véletlenszerűen kiválasztott mobilszámokon érte el a résztvevőket
– számolt be a Lenta.
Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy továbbra is magas szintű társadalmi összefogás tapasztalható Putyin és az orosz hadsereg körül.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
