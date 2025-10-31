adatokOroszországPutyinfelmérés

Friss adatok sokkolják Von der Leyent, nem erre számított Brüsszel

Az oroszok több mint 78 százaléka bízik Vlagyimir Putyin elnökben – derül ki az Összoroszországi Közvélemény-kutató Központ (VTsIOM) friss felméréséből, amelyet a szervezet saját honlapján tett közzé.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 11:58
Ursula von der Leyen és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXEY NIKOLSKY Forrás: Sputnik
Az adatok szerint a megkérdezettek 78,4 százaléka bizalmat szavaz Putyinnak, míg 16,5 százalékuk nem bízik az államfőben. A válaszadók 74,2 százaléka támogatja az elnök intézkedéseit, 14,6 százalék viszont elutasítja azokat. Ezzel párhuzamosan az orosz állampolgárok 46,3 százaléka elégedett a kormány munkájával, míg 20,8 százalékuk elégedetlen – írja az Origo.

Felmérési adatok alapján az oroszok nagy százaléka bizalmat szavaz Putyinnak (Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO / POOL)
A kutatást október 20. és 26. között végezték 1600, 18 év feletti orosz állampolgár bevonásával. A központ telefonos interjúk útján, véletlenszerűen kiválasztott mobilszámokon érte el a résztvevőket

– számolt be a Lenta.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy továbbra is magas szintű társadalmi összefogás tapasztalható Putyin és az orosz hadsereg körül.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

