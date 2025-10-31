Friss adatok sokkolják Von der Leyent, nem erre számított Brüsszel

Az adatok szerint a megkérdezettek 78,4 százaléka bizalmat szavaz Putyinnak, míg 16,5 százalékuk nem bízik az államfőben. A válaszadók 74,2 százaléka támogatja az elnök intézkedéseit, 14,6 százalék viszont elutasítja azokat. Ezzel párhuzamosan az orosz állampolgárok 46,3 százaléka elégedett a kormány munkájával, míg 20,8 százalékuk elégedetlen – írja az Origo.

A felmérés alapján az oroszok nagy százaléka bizalmat szavaz Putyinnak (Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO / POOL)