Bécsdroghanyatlásmetropoliszbűnprostitúció

Bécs, a kétarcú metropolisz: ragyogás és hanyatlás

Három napig forgatott egy stáb Bécs utcáin – és amit talált, sokakat megdöbbent. A Report 24 videódokumentuma nem a csillogó kávéházakat és a birodalmi pompát mutatja, hanem az osztrák főváros másik, sötét arcát: szemétkupacokat, nyílt drogpiactereket, koldusokat, elhanyagolt tereket és egyre növekvő társadalmi feszültséget.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 10. 07. 1:02
Egy rendőrautó állomásozik az osztrák parlament épülete előtt a rendszeres járőrszolgálat közben Bécsben Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A film különösen a tizedik kerületre, Favoritenre fókuszál, ahol a főváros arca drámaian átalakult. A tradicionális bécsi vendéglők és piacok helyett arab, szíriai és afgán boltok sora nőtt ki. A Leberkäse és a Kaiserschmarrn illatát ma már az egzotikus fűszerek és oriental street food váltotta fel, írja az Exxpress.

Bécs
Rendőrök a bécsi központi pályaudvar minden bejáratánál (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Az utcákon mindennapossá vált a kendőviselés, egyes nőket teljes burka takar – még a törvényes tiltás ellenére is. A dokumentumfilm szerint sokan a maszkot használják a tiltás kijátszására.

Szemét, szegénység és elhanyagolt városrészek

A kamera szemszögéből Bécs nem a jólét városa: túlzsúfolt konténerek, szeméttel teli utcák, hajléktalanok templomok előtt, parkokban éjszakázó emberek. A dokumentumfilm narrátora így fogalmaz:

Bécs a szemétbe süllyed, miközben a takarítás csak a turisták által látogatott központokra korlátozódik.

A vandalizmus nem kíméli a templomokat sem: bezárt istentiszteleti helyek, graffitik láthatók az épületek falain. Egy filmben megszólaló algériai férfi így fogalmaz:

A erőszak mindennapos. A bűnözés mindenütt jelen van. A fiatalok csak tiszteletet akarnak és drága cipőket, különben nem számítasz.

Nyílt drogpiac és növekvő félelem

A stáb forgatása közben nyílt konfliktusba keveredett a helyszínen lévő kábítószer-árusokkal. A dokumentumfilmben beszámolnak napközbeni erőszakos incidensekről, drogról és az egyre súlyosbodó erőszakról a köztereken. Bár a rendőrség és a mentők sok helyen jelen vannak, gyakran elmaradnak a jogkövetkezmények. Egyre több bécsi kerüli azokat a tereket, parkokat, amelyek egykor a közösségi élet központjai voltak.

Bécs a szegénység árnyékában 

A film külön fejezetet szentel az úgynevezett „szegénységi prostitúciónak”. Kelet-európai és ázsiai nők tíz euróért kínálják magukat az ipari zónák peremén. 

A felvételeken szinte szervezett utcai bordélyok rajzolódnak ki – ahol a fizikai erőszak mindennapos. Mindeközben a városközpont néhány kilométerre pompásan ragyog: patinás épületek, gondozott parkok és a politikai szimbolika erőteljes jelenléte.

A film tanulsága világos: Bécs ma már egy kétarcú metropolisz. Az egyik oldalán a turisták által keresett, csillogó világ, a másikon pedig a társadalmi feszültség, a szegénység és a káosz.

Borítókép: Egy rendőrautó állomásozik az osztrák parlament épülete előtt a rendszeres járőrszolgálat közben Bécsben (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu