A film különösen a tizedik kerületre, Favoritenre fókuszál, ahol a főváros arca drámaian átalakult. A tradicionális bécsi vendéglők és piacok helyett arab, szíriai és afgán boltok sora nőtt ki. A Leberkäse és a Kaiserschmarrn illatát ma már az egzotikus fűszerek és oriental street food váltotta fel, írja az Exxpress.
Bécs, a kétarcú metropolisz: ragyogás és hanyatlás
Három napig forgatott egy stáb Bécs utcáin – és amit talált, sokakat megdöbbent. A Report 24 videódokumentuma nem a csillogó kávéházakat és a birodalmi pompát mutatja, hanem az osztrák főváros másik, sötét arcát: szemétkupacokat, nyílt drogpiactereket, koldusokat, elhanyagolt tereket és egyre növekvő társadalmi feszültséget.
Az utcákon mindennapossá vált a kendőviselés, egyes nőket teljes burka takar – még a törvényes tiltás ellenére is. A dokumentumfilm szerint sokan a maszkot használják a tiltás kijátszására.
Szemét, szegénység és elhanyagolt városrészek
A kamera szemszögéből Bécs nem a jólét városa: túlzsúfolt konténerek, szeméttel teli utcák, hajléktalanok templomok előtt, parkokban éjszakázó emberek. A dokumentumfilm narrátora így fogalmaz:
Bécs a szemétbe süllyed, miközben a takarítás csak a turisták által látogatott központokra korlátozódik.
A vandalizmus nem kíméli a templomokat sem: bezárt istentiszteleti helyek, graffitik láthatók az épületek falain. Egy filmben megszólaló algériai férfi így fogalmaz:
A erőszak mindennapos. A bűnözés mindenütt jelen van. A fiatalok csak tiszteletet akarnak és drága cipőket, különben nem számítasz.
Nyílt drogpiac és növekvő félelem
A stáb forgatása közben nyílt konfliktusba keveredett a helyszínen lévő kábítószer-árusokkal. A dokumentumfilmben beszámolnak napközbeni erőszakos incidensekről, drogról és az egyre súlyosbodó erőszakról a köztereken. Bár a rendőrség és a mentők sok helyen jelen vannak, gyakran elmaradnak a jogkövetkezmények. Egyre több bécsi kerüli azokat a tereket, parkokat, amelyek egykor a közösségi élet központjai voltak.
Bécs a szegénység árnyékában
A film külön fejezetet szentel az úgynevezett „szegénységi prostitúciónak”. Kelet-európai és ázsiai nők tíz euróért kínálják magukat az ipari zónák peremén.
A felvételeken szinte szervezett utcai bordélyok rajzolódnak ki – ahol a fizikai erőszak mindennapos. Mindeközben a városközpont néhány kilométerre pompásan ragyog: patinás épületek, gondozott parkok és a politikai szimbolika erőteljes jelenléte.
A film tanulsága világos: Bécs ma már egy kétarcú metropolisz. Az egyik oldalán a turisták által keresett, csillogó világ, a másikon pedig a társadalmi feszültség, a szegénység és a káosz.
Borítókép: Egy rendőrautó állomásozik az osztrák parlament épülete előtt a rendszeres járőrszolgálat közben Bécsben (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)
