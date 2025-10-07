Bécs, a kétarcú metropolisz: ragyogás és hanyatlás

Az utcákon mindennapossá vált a kendőviselés, egyes nőket teljes burka takar – még a törvényes tiltás ellenére is. A dokumentumfilm szerint sokan a maszkot használják a tiltás kijátszására.

Szemét, szegénység és elhanyagolt városrészek

A kamera szemszögéből Bécs nem a jólét városa: túlzsúfolt konténerek, szeméttel teli utcák, hajléktalanok templomok előtt, parkokban éjszakázó emberek. A dokumentumfilm narrátora így fogalmaz:

Bécs a szemétbe süllyed, miközben a takarítás csak a turisták által látogatott központokra korlátozódik.

A vandalizmus nem kíméli a templomokat sem: bezárt istentiszteleti helyek, graffitik láthatók az épületek falain. Egy filmben megszólaló algériai férfi így fogalmaz: