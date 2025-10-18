Európai BizottságBrüsszelTisza Pártnyugdíjrendszer

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

A Politico szerint az Európai Bizottság a következő uniós költségvetésben már csak azoknak az országoknak adna teljes támogatást, amelyek végrehajtják a nyugdíjrendszer átalakítását. Ez magában foglalhatja a nyugdíjkorhatár emelését, a 13. havi nyugdíj eltörlését vagy akár a nyugdíjak megadóztatását is. A Tisza Párt javaslatai tökéletesen illeszkednek a brüsszeli elvárásokhoz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 14:13
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy a következő, kétezermilliárd eurós uniós költségvetésből csak azok az országok részesüljenek teljes mértékben, amelyek végrehajtják a nyugdíjrendszer átalakítását – erről írt a brüsszeli Politico. A portál szerint Brüsszel ezzel a lépéssel kívánná „megvédeni” a tagállamok pénzügyeit az elöregedő társadalom okozta válságtól, valójában azonban a megszorításokat és a korhatáremelést erőltetné a tagországokra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: AFP)

A lap értesülései szerint a bizottság országspecifikus ajánlásokat (CSR-eket) készítene a „fenntartható” nyugdíjpolitikákról, és ha egy kormány ezeket figyelmen kívül hagyja, kevesebb uniós forráshoz juthat 2028 után. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki nem hajt végre nyugdíjreformot, az pénzt veszít Brüsszeltől.

A Politico úgy fogalmaz: az EU célja kettős – egyrészt csökkenteni az állami kiadásokat, másrészt „amerikai típusú tőkepiacot” létrehozni, amelyben a dolgozók saját megtakarításaikból finanszírozzák az időskori ellátásukat. Ez azonban alapjaiban változtatná meg a kontinens szociális modelljét.

Nem véletlen, hogy a nyugdíjreform gondolatát több tagországban is tömegtüntetések kísérik: Belgiumban és Franciaországban a nyugdíjkorhatár-emelés miatt ezrek vonultak utcára, és több alkalommal összecsaptak a rendőrséggel. A bizottság mégis kitart amellett, hogy a „reformokat” összekösse az uniós támogatások kifizetésével, vagyis a jövőben „pénz csak megszorításért” elv alapján finanszírozná a tagállamokat.

Így már világos, miért beszél a Tisza Párt nyugdíjadóról és reformról: Brüsszel elvárja, hogy a tagországok csökkentsék a nyugdíjkiadásokat és növeljék a korhatárt. A Politico által ismertetett javaslat pontosan ezt a logikát követi.

A magyar kormány ezzel szemben a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjemelés és a nyugdíjasok védelme mellett áll ki. Orbán Viktor kabinetje következetesen elutasítja a brüsszeli megszorításokat, míg a Tisza Párt „nyugdíjreform” címen épp azokat hajtaná végre, amelyeket az Európai Bizottság elvár tőle.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

 

