Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy a következő, kétezermilliárd eurós uniós költségvetésből csak azok az országok részesüljenek teljes mértékben, amelyek végrehajtják a nyugdíjrendszer átalakítását – erről írt a brüsszeli Politico. A portál szerint Brüsszel ezzel a lépéssel kívánná „megvédeni” a tagállamok pénzügyeit az elöregedő társadalom okozta válságtól, valójában azonban a megszorításokat és a korhatáremelést erőltetné a tagországokra.

A lap értesülései szerint a bizottság országspecifikus ajánlásokat (CSR-eket) készítene a „fenntartható” nyugdíjpolitikákról, és ha egy kormány ezeket figyelmen kívül hagyja, kevesebb uniós forráshoz juthat 2028 után. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki nem hajt végre nyugdíjreformot, az pénzt veszít Brüsszeltől.

A Politico úgy fogalmaz: az EU célja kettős – egyrészt csökkenteni az állami kiadásokat, másrészt „amerikai típusú tőkepiacot” létrehozni, amelyben a dolgozók saját megtakarításaikból finanszírozzák az időskori ellátásukat. Ez azonban alapjaiban változtatná meg a kontinens szociális modelljét.