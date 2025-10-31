BrüsszelUkrajnapolitikaegyensúlyEurópai Unió

Brüsszel Ukrajna felvételével alakítaná át az unió politikai egyensúlyát

Ukrajna uniós csatlakozása nem csupán politikai, hanem stratégiai játszma Brüsszelben: ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a háborúban álló ország bevonásával a föderalista, bevándorláspárti erők örök többséget biztosítanának az EU-ban, miközben újabb százmilliárdokkal terhelnék a tagállamok polgárait.

Szabó István
2025. 10. 31. 12:42
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlamentben Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
Ukrajna uniós csatlakozása nem csupán politikai, hanem stratégiai és gazdasági kérdés is, állítja ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója, aki szerint Brüsszel célja, hogy a háborúban álló ország bevonásával tartós baloldali többséget alakítson ki az Európai Unió döntéshozatalában, miközben az új tag súlyos pénzügyi terheket róna a jelenlegi tagállamokra.

Brüsszel
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász  (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Politikai eszköz lett az uniós tagság

Ukrajna belépésével befolyásolnák az uniós döntéshozatalt Brüsszelben. A háborúban álló ország szavazataival örök baloldali többséget akarnak elérni az EU vezetői, Ukrajna felvétele továbbá jelentős pénzeket vonna el a már most is uniós országoktól

– fogalmazott a szakértő.

Ifj. Lomnici emlékeztetett: az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke kimondja, hogy bármely olyan európai állam kérheti felvételét, amely tiszteletben tartja az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság értékeit. 

Ezek azonban nem jogi, hanem politikai kategóriák, így Brüsszel mérlegelheti, mikor és kire alkalmazza őket

– hangsúlyozta.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrives for a meeting with Netherlands' Minister of Foreign Affairs in Kyiv on October 28, 2025, amid Russian invasion in Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

A szakértő szerint Ukrajna esetében ez különösen látványos, hiszen az ország a Jogállamisági Indexben csak a 90. helyen áll, miközben lakosságának jelentős része az autoritarizmus erősödését érzékeli. 

Ukrajna felvétele így nem értékalapú, hanem ideológiai döntés, amely a föderalista, bevándorláspárti többség megerősítését szolgálja

– tette hozzá.

Örök baloldali többséget teremtene Brüsszel

Az alkotmányjogász egyben rámutatott: Ukrajna uniós tagsága alapjaiban változtatná meg a szavazati arányokat és a politikai egyensúlyt az uniós döntéshozatalban.

Ukrajna körülbelül kilencszázalékos szavazati arányt kapna, ami megegyezne Lengyelországéval. Együttesen pedig olyan súlyt képviselnének, mint Németország

– mondta. Ez szerinte a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó tagállamok gyengülését és a föderalista, központosító erők megerősödését hozná.

Ursula von der Leyen and Antonio Costa speak to press during the European Council meeting gathering the 27 EU leaders to discuss Ukraine, European defence, recent developments in the Middle East, competitiveness, housing and migration, in Brussels, on October 23, 2025. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Ursula von der Leyen és António Costa sajtótájékoztatót tart Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/ Magali Cohen)

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy egy háborús övezetből érkező, külső támogatásra szoruló ország csatlakozása az uniós intézmények hitelességét is veszélyeztetné.

– Felmerül a kérdés, mennyire képes egy ilyen ország függetlenül és önállóan részt venni az uniós döntéshozatalban – mondta ifj. Lomnici, hozzátéve, hogy ez ellentétes lenne az EU saját normáival.

Ha Brüsszel a saját szabályaitól eltérve engedne be egy háborús államot, azzal gyengítené a jogállamiságra és stabilitásra épülő integrációs modellt

– emelte ki.

A csatlakozás ára: több száz milliárd euró

A Századvég tudományos igazgatója szerint Ukrajna csatlakozása komoly gazdasági terheket is jelentene.

A Világbank becslése szerint Ukrajna újjáépítése 524 milliárd dollárba kerülne, az EU és tagállamai pedig már eddig is 177,5 milliárd eurót juttattak Kijevnek, ennek több mint fele vissza nem térítendő támogatás

– mondta.

„Ukrajna csatlakozása további 110–136 milliárd eurós többletterhet róna az unió költségvetésére, ami az EU GDP-jének 0,13 százalékát tenné ki” – idézte a Bruegel Intézet előrejelzését.

A szakértő szerint mindez azt bizonyítja, hogy Ukrajna csatlakozását nem a demokrácia vagy a béke, hanem politikai és ideológiai megfontolások vezérlik Brüsszelben.

Az uniós bővítés célja ma már nem az európai egység elmélyítése, hanem a föderalista erők végleges hatalomba betonozása

– összegezte ifj. Lomnici Zoltán.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlamentben (Fotó: AFP/Frederick Florin) 

