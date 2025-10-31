Ukrajna uniós csatlakozása nem csupán politikai, hanem stratégiai és gazdasági kérdés is, állítja ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója, aki szerint Brüsszel célja, hogy a háborúban álló ország bevonásával tartós baloldali többséget alakítson ki az Európai Unió döntéshozatalában, miközben az új tag súlyos pénzügyi terheket róna a jelenlegi tagállamokra.
Brüsszel Ukrajna felvételével alakítaná át az unió politikai egyensúlyát
Ukrajna uniós csatlakozása nem csupán politikai, hanem stratégiai játszma Brüsszelben: ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a háborúban álló ország bevonásával a föderalista, bevándorláspárti erők örök többséget biztosítanának az EU-ban, miközben újabb százmilliárdokkal terhelnék a tagállamok polgárait.
Politikai eszköz lett az uniós tagság
Ukrajna belépésével befolyásolnák az uniós döntéshozatalt Brüsszelben. A háborúban álló ország szavazataival örök baloldali többséget akarnak elérni az EU vezetői, Ukrajna felvétele továbbá jelentős pénzeket vonna el a már most is uniós országoktól
– fogalmazott a szakértő.
Ifj. Lomnici emlékeztetett: az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke kimondja, hogy bármely olyan európai állam kérheti felvételét, amely tiszteletben tartja az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság értékeit.
Ezek azonban nem jogi, hanem politikai kategóriák, így Brüsszel mérlegelheti, mikor és kire alkalmazza őket
– hangsúlyozta.
A szakértő szerint Ukrajna esetében ez különösen látványos, hiszen az ország a Jogállamisági Indexben csak a 90. helyen áll, miközben lakosságának jelentős része az autoritarizmus erősödését érzékeli.
Ukrajna felvétele így nem értékalapú, hanem ideológiai döntés, amely a föderalista, bevándorláspárti többség megerősítését szolgálja
– tette hozzá.
Örök baloldali többséget teremtene Brüsszel
Az alkotmányjogász egyben rámutatott: Ukrajna uniós tagsága alapjaiban változtatná meg a szavazati arányokat és a politikai egyensúlyt az uniós döntéshozatalban.
Ukrajna körülbelül kilencszázalékos szavazati arányt kapna, ami megegyezne Lengyelországéval. Együttesen pedig olyan súlyt képviselnének, mint Németország
– mondta. Ez szerinte a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó tagállamok gyengülését és a föderalista, központosító erők megerősödését hozná.
A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy egy háborús övezetből érkező, külső támogatásra szoruló ország csatlakozása az uniós intézmények hitelességét is veszélyeztetné.
– Felmerül a kérdés, mennyire képes egy ilyen ország függetlenül és önállóan részt venni az uniós döntéshozatalban – mondta ifj. Lomnici, hozzátéve, hogy ez ellentétes lenne az EU saját normáival.
Ha Brüsszel a saját szabályaitól eltérve engedne be egy háborús államot, azzal gyengítené a jogállamiságra és stabilitásra épülő integrációs modellt
– emelte ki.
A csatlakozás ára: több száz milliárd euró
A Századvég tudományos igazgatója szerint Ukrajna csatlakozása komoly gazdasági terheket is jelentene.
A Világbank becslése szerint Ukrajna újjáépítése 524 milliárd dollárba kerülne, az EU és tagállamai pedig már eddig is 177,5 milliárd eurót juttattak Kijevnek, ennek több mint fele vissza nem térítendő támogatás
– mondta.
„Ukrajna csatlakozása további 110–136 milliárd eurós többletterhet róna az unió költségvetésére, ami az EU GDP-jének 0,13 százalékát tenné ki” – idézte a Bruegel Intézet előrejelzését.
A szakértő szerint mindez azt bizonyítja, hogy Ukrajna csatlakozását nem a demokrácia vagy a béke, hanem politikai és ideológiai megfontolások vezérlik Brüsszelben.
Az uniós bővítés célja ma már nem az európai egység elmélyítése, hanem a föderalista erők végleges hatalomba betonozása
– összegezte ifj. Lomnici Zoltán.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlamentben (Fotó: AFP/Frederick Florin)
