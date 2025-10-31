Brüsszel Ukrajna felvételével alakítaná át az unió politikai egyensúlyát

Politikai eszköz lett az uniós tagság

Ukrajna belépésével befolyásolnák az uniós döntéshozatalt Brüsszelben. A háborúban álló ország szavazataival örök baloldali többséget akarnak elérni az EU vezetői, Ukrajna felvétele továbbá jelentős pénzeket vonna el a már most is uniós országoktól

– fogalmazott a szakértő.

Ifj. Lomnici emlékeztetett: az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke kimondja, hogy bármely olyan európai állam kérheti felvételét, amely tiszteletben tartja az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság értékeit.

Ezek azonban nem jogi, hanem politikai kategóriák, így Brüsszel mérlegelheti, mikor és kire alkalmazza őket

– hangsúlyozta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

A szakértő szerint Ukrajna esetében ez különösen látványos, hiszen az ország a Jogállamisági Indexben csak a 90. helyen áll, miközben lakosságának jelentős része az autoritarizmus erősödését érzékeli.

Ukrajna felvétele így nem értékalapú, hanem ideológiai döntés, amely a föderalista, bevándorláspárti többség megerősítését szolgálja

– tette hozzá.

Örök baloldali többséget teremtene Brüsszel

Az alkotmányjogász egyben rámutatott: Ukrajna uniós tagsága alapjaiban változtatná meg a szavazati arányokat és a politikai egyensúlyt az uniós döntéshozatalban.

Ukrajna körülbelül kilencszázalékos szavazati arányt kapna, ami megegyezne Lengyelországéval. Együttesen pedig olyan súlyt képviselnének, mint Németország

– mondta. Ez szerinte a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó tagállamok gyengülését és a föderalista, központosító erők megerősödését hozná.

Ursula von der Leyen és António Costa sajtótájékoztatót tart Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/ Magali Cohen)

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy egy háborús övezetből érkező, külső támogatásra szoruló ország csatlakozása az uniós intézmények hitelességét is veszélyeztetné.

– Felmerül a kérdés, mennyire képes egy ilyen ország függetlenül és önállóan részt venni az uniós döntéshozatalban – mondta ifj. Lomnici, hozzátéve, hogy ez ellentétes lenne az EU saját normáival.

Ha Brüsszel a saját szabályaitól eltérve engedne be egy háborús államot, azzal gyengítené a jogállamiságra és stabilitásra épülő integrációs modellt

– emelte ki.