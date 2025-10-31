„Nincs béke, nincs kiút: Castel szerint Európa saját háborús csapdájába zárta magát”

Robert C. Castel szerint továbbra sincs valós esély az orosz–ukrán háború gyors lezárására: sem katonai, sem diplomáciai áttörés nem körvonalazódik. Oroszország nem lát okot a visszavonulásra, mert – ahogy fogalmaz – „nincs olyan kényszerítő körülmény, ami Moszkvát rábírná, hogy feladja a háborút”, a szankciókra pedig Kína és India azonnal reagált, jelezve, hogy nem fordulnak el Putyintól. Ukrajna részéről sem mutatkozik kompromisszumkészség, Európa pedig a saját politikai csapdájába szorult: a kontinens vezetői szerinte olyan mélyre ásták magukat a háborús narratívába, hogy már nem tudnak irányt váltani.
Robert C. Castel, biztonságpolitikai szakértő és a Magyar Nemzet főmunkatársa a Front legújabb adásában rámutatott, egyelőre sem katonai, sem diplomáciai áttörés nem várható az orosz–ukrán háborúban: Oroszország nem érzi a visszavonulás kényszerét, Ukrajna nem enged, Európa pedig saját háborús narratívájának foglya. Közben Moszkva új nukleáris fegyvereket tesztel, Franciaország katonákat küldene Ukrajnába, és egyre felelőtlenebb nukleáris fenyegetések hangzanak el Európából. Castel szerint a világ most nem a nagy békepaktumok, hanem a „stratégiai türelem” korszakát éli.
Az amerikai hírszerzés kompromisszumképtelenségről szóló értékelése mellett Castel arra is figyelmeztet, hogy a nyugati diplomáciai retorika veszélyesen eszkalálódik. Külön bírálta a belga védelmi minisztert, aki atomcsapással fenyegette meg Oroszországot:
Belgium nem rendelkezik nukleáris fegyverrel, így ez nem több, mint felelőtlen színház.
A francia csapatküldési tervekről is beszélt: a hírek szerint legfeljebb 2000 fős kontingenst küldhetne Párizs Ukrajnába, akár az idegenlégió egységeivel. Castel szerint ez szimbolikus lépés, nem katonai fordulópont:
Egy-két ezer francia katona nem változtatja meg a háború menetét. Politikai üzenet, nem stratégiai áttörés.
Oroszország közben nukleáris képességekkel kapcsolatos teszteket jelentett be, többek között a nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakétát és a Poszeidon nukleáris hajtású, pilóta nélküli, víz alatti járművet. Castel rámutatott: ezek nem csodafegyverek, de egyértelmű jelzések, hogy Moszkva hosszú távra készül, és a nukleáris fenyegetés komoly tényező marad. „A nukleáris fegyver nem retorikai kellék. Aki ezzel játszik, kockáztat.”
A szakértő Ukrajna fegyveripari ambícióiról is beszélt: a háború óriási innovációs kényszert és tapasztalatot hozott, ugyanakkor az ország munkaerő- és tudásvesztése súlyos.
Lehetnek sikertörténetek, de nem látom, hogy Ukrajna katonai Szilícium-völggyé válna Európában.
Castel szerint a jelenlegi világpolitika nem nagy békeegyezményekről szól, hanem apró lépések művészetéről. A Trump–Hszi találkozót is így értékelte: kis megállapodások, feszültségcsökkentés, de nem világformáló paktum.
Kína szerinte nem akarja lezárni a háborút – és akkor sem tudná azonnal, ha akarná: „még ideális körülmények között is 12–18 hónap lenne, mire Oroszország fékezni kezdene.”
A Közel-Keleten Izrael és a Hamász között szerinte egy „libanoni modell” körvonalazódik: tűzszünet, amely mellett célzott csapások folytatódnak. A lényeget röviden így foglalta össze: „A világ most nem a nagy béketárgyalások, hanem a stratégiai türelem időszakát éli.”
