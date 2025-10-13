Dömötör CsabaFideszAndrej BabisPolitico

Dömötör Csaba: Újra lebuktak a liberális kutatóintézetek

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a nemzetközi és hazai baloldali kutatóintézetek rendre manipulálják a közvélemény-kutatásokat, ha szuverenista győzelem várható. Dömötör Csaba a cseh választások példáját hozta fel, ahol a Politico ismét alábecsülte Andrej Babis pártjának, az ANO-nak a támogatottságát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 0:02
Dömötör Csaba EP-képviselő Forrás: MTI
Dömötör Csaba a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a baloldali kutatóintézetek ismét „lebuktak” a valóság torzításával. A politikus a cseh parlamenti választások után megjelent adatokra reagált, amelyek szerint Andrej Babis ANO 2011 pártja végül 35 százalékos eredménnyel győzött, miközben a Politico előrejelzései hónapokon át alacsonyabb támogatottságot mutattak.

Dömötör
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)

„Nagyjából így tekintsetek minden nemzetközi, vagy hazai baloldali kutatóintézet által szétkürtölt felmérésre a 2026-os választással kapcsolatban” – írta Dömötör Csaba.

Szerinte a Politico, amelyet „a liberális zászlóshajónak” nevezett, „következetesen és tendenciózusan alulmérte” az ANO támogatottságát, majd a választás közeledtével kénytelen volt korrigálni az adatokat.

Ezt csinálják minden olyan esetben, amikor számukra kedvezőtlen eredmény várható. Na meg persze azt, hogy az adott választás előtt nem sokkal kakukkos óraszerűen orosz beavatkozást kiáltanak

 – fogalmazott.

Dömötör szerint a baloldali intézetek taktikája kiszámítható: minden alkalommal alábecsülik a nemzeti, szuverenista pártokat, majd amikor ezek győznek, külső tényezőkkel – például „orosz befolyással” – magyarázzák a vereséget.

„A mérők alulmérnek, a szuverenista pártok pedig ennek ellenére is sorozatosan győznek. Még egyszer gratulálunk cseh barátainknak! Felkészül Franciaország” – zárta bejegyzését a Fidesz EP-képviselője.

Borítókép: Dömötör Csaba EP-képviselő (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

