Dömötör Csaba: Újra lebuktak a liberális kutatóintézetek

Dömötör Csaba a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a baloldali kutatóintézetek ismét „lebuktak” a valóság torzításával. A politikus a cseh parlamenti választások után megjelent adatokra reagált, amelyek szerint Andrej Babis ANO 2011 pártja végül 35 százalékos eredménnyel győzött, miközben a Politico előrejelzései hónapokon át alacsonyabb támogatottságot mutattak.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)

„Nagyjából így tekintsetek minden nemzetközi, vagy hazai baloldali kutatóintézet által szétkürtölt felmérésre a 2026-os választással kapcsolatban” – írta Dömötör Csaba.

Szerinte a Politico, amelyet „a liberális zászlóshajónak” nevezett, „következetesen és tendenciózusan alulmérte” az ANO támogatottságát, majd a választás közeledtével kénytelen volt korrigálni az adatokat.

Ezt csinálják minden olyan esetben, amikor számukra kedvezőtlen eredmény várható. Na meg persze azt, hogy az adott választás előtt nem sokkal kakukkos óraszerűen orosz beavatkozást kiáltanak

– fogalmazott.