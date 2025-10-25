Először ítéltek tényleges életfogytig tartó börtönre egy nőt Franciaországban

A hat napig tartó per végén az ügyész a legszigorúbb börtönbüntetést kérte a vádlottra, „a társadalom védelme, újabb bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a társadalmi egyensúly helyreállítása érdekében”. A bíróság elnöke az ítélet kihirdetésekor „a bűncselekmények rendkívüli kegyetlenségére” hívta fel a figyelmet.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A bíróság a megfelelő büntetés kiszabásakor figyelembe vette a sértettnek és családjának az erőszakos és szinte leírhatatlan körülmények között okozott lelki fájdalmat

– tette hozzá. A tényleges életfogytiglani börtönbüntetést 1994-es bevezetése óta Franciaországban eddig csak négy esetben szabták ki, és csupán férfiakkal szemben.