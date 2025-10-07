Megemlékezések Izrael-szerte a Hamász terrortámadásának második évfordulóján

Hamász: újabb tárgyalások a túszok szabadon bocsátásáról

Izrael és a Hamász képviselői hétfőn Egyiptomban kezdték meg az egyeztetéseket egy lehetséges megállapodásról, amely a túszok elengedését, mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon bocsátását, valamint az izraeli csapatok részleges kivonását célozza a Gázai övezetből.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint akár napokon belül bejelenthetik a túszok szabadon engedését, miközben Donald Trump kemény hangon figyelmeztette a Hamászt: ha nem jön létre egyezség, „teljes megsemmisítéssel” kell szembenézniük.

Több megemlékezés tüntetéssé alakult át, ahol a családok és a résztvevők azt követelték: a kormány mielőbb fogadja el az amerikai béketervet, hogy véget érhessen a háború és hazatérhessenek a túszok. A tel-avivi Túszok terén tartott rendezvényen több ezren gyűltek össze, békés, de határozott hangon követelve a megállapodást.