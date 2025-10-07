HamászmegemlékezésIzraeltámadásévforduló

Megemlékezések Izrael-szerte a Hamász terrortámadásának második évfordulóján

Kedden országszerte megemlékezéseket tartanak Izraelben a 2023. október 7-i Hamász-támadás második évfordulóján. A brutális terrortámadásban mintegy 1200 izraeli vesztette életét, és több mint 250 embert hurcoltak túszul a Gázai övezetbe – sokukat azóta sem engedték szabadon.

2025. 10. 07.
Illusztráció Fotó: Sebastian Gollnow Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A legmegrázóbb események helyszínein, a dél-izraeli kibucokban, ahol családokat irtottak ki a fegyveresek, a helyi közösségek tartanak bensőséges megemlékezéseket. Emellett nagyszabású rendezvényt szerveznek Tel-Avivban, ahol a résztvevők a még mindig Gázában fogva tartott túszok szabadon engedéséért emelik fel szavukat, írja az Origo.

Hamász
Világszerte megemlékeznek a zsidó közösség tagjai a Hamász két évvel ezelőtti brutális támadására (Fotó: AFP/David Gray)

Az állami szintű megemlékezést október 16-án tartják Jeruzsálemben, a Herzl-hegyen található nemzeti temetőben, a Szimchát Tóra zsidó ünnepet követően.

A két évvel ezelőtti, Izrael történetének legvéresebb terrortámadása máig mély sebeket hagyott a társadalomban. Az országban mindenütt láthatók a túszok fényképei, és a támadás során felgyújtott házak romjai emlékeztetnek a Hamász által elkövetett kegyetlenségre. Vasárnap a Nova zenei fesztivál túlélői és az áldozatok családjai tartottak közös megemlékezést, amelyen korábban túszként fogva tartott személyek is részt vettek.

Hamász: újabb tárgyalások a túszok szabadon bocsátásáról

Izrael és a Hamász képviselői hétfőn Egyiptomban kezdték meg az egyeztetéseket egy lehetséges megállapodásról, amely a túszok elengedését, mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon bocsátását, valamint az izraeli csapatok részleges kivonását célozza a Gázai övezetből.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint akár napokon belül bejelenthetik a túszok szabadon engedését, miközben Donald Trump kemény hangon figyelmeztette a Hamászt: ha nem jön létre egyezség, „teljes megsemmisítéssel” kell szembenézniük.

Több megemlékezés tüntetéssé alakult át, ahol a családok és a résztvevők azt követelték: a kormány mielőbb fogadja el az amerikai béketervet, hogy véget érhessen a háború és hazatérhessenek a túszok. A tel-avivi Túszok terén tartott rendezvényen több ezren gyűltek össze, békés, de határozott hangon követelve a megállapodást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Gollnow)

Fontos híreink

