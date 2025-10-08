Kibertámadás ért több amerikai ügyvédi irodát

A Williams & Connolly, az ország egyik legkiemelkedőbb ügyvédi irodája, azt állította ügyfeleinek, hogy kínai hekkerek behatoltak számítógépes rendszereik egy részébe, egy szélesebb körű, amerikai ügyvédi irodák elleni erőfeszítés részeként – közölte két, az ügyben tájékoztatott személy, amiről az Origo számolt be.

Illusztráció. Forrás: Pexels.com

Az FBI washingtoni irodája vizsgálatot indított a kínai hekkerekhez köthető hasonló támadások ügyében – közölte az egyik, az esetről tájékoztatott forrás. A gyanú szerint a támadók az elmúlt hónapokban több mint egy tucat ügyvédi iroda és technológiai vállalat hálózatába is betörtek.

Az ügyről és az FBI vizsgálatáról tájékoztatott források névtelenséget kérve nyilatkoztak, mivel szövetségi hatóságok által vizsgált esetről van szó, és nem kívánták felfedni kilétüket.