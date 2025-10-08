Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Kibertámadás ért több amerikai ügyvédi irodát

Kibertámadás ért több amerikai ügyvédi irodát

Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb ügyvédi irodája, a Williams & Connolly közölte ügyfeleivel, hogy hekkerek törtek be a rendszerükbe, és hozzáférhettek bizonyos ügyvédi és ügyfél-e-mailekhez. A Clintonokat képviselő iroda is a kibertámadás áldozatává vált.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 08. 8:35
Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)
A Williams & Connolly, az ország egyik legkiemelkedőbb ügyvédi irodája, azt állította ügyfeleinek, hogy kínai hekkerek behatoltak számítógépes rendszereik egy részébe, egy szélesebb körű, amerikai ügyvédi irodák elleni erőfeszítés részeként – közölte két, az ügyben tájékoztatott személy, amiről az Origo számolt be.

Kibertámadás
Illusztráció. Forrás: Pexels.com

Az FBI washingtoni irodája vizsgálatot indított a kínai hekkerekhez köthető hasonló támadások ügyében – közölte az egyik, az esetről tájékoztatott forrás. A gyanú szerint a támadók az elmúlt hónapokban több mint egy tucat ügyvédi iroda és technológiai vállalat hálózatába is betörtek.

Az ügyről és az FBI vizsgálatáról tájékoztatott források névtelenséget kérve nyilatkoztak, mivel szövetségi hatóságok által vizsgált esetről van szó, és nem kívánták felfedni kilétüket.

Az elmúlt napokban a cég igyekezett megnyugtatni ügyfeleit, hogy tudomásuk szerint a hekkerek nem tervezik nyilvánosságra hozni vagy értékesíteni a megszerzett információkat. Ugyanakkor arról is tájékoztatták őket, hogy több ügyvéd e-mail-fiókját feltörték, és a támadók hozzáférhettek néhány ügyfél levelezéséhez is.

A Williams & Connolly a lap megkeresésére közölte: 

Az incidens során néhány ügyvédi e-mail-fiókhoz az úgynevezett nulladik napi sebezhetőséget kihasználva fértek hozzá.

 A cég hozzátette: „Fontos hangsúlyozni, hogy nincs arra utaló jel, hogy bizalmas ügyféladatok kerültek volna illetéktelen kezekbe, különösen nem azokról a szerverekről, ahol az ügyfélfájlokat tároljuk.”

A Williams & Connolly olyan ismert amerikai politikusokat képvisel, mint Bill és Hillary Clinton.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

