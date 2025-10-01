EU-csúcsUkrajnaKoppenhága

Fokozott biztonság mellett gyűlnek össze Koppenhágában az EU vezetői

Az informális uniós csúcson nemcsak az orosz–ukrán háború és Ukrajna EU-csatlakozása, hanem a közös európai védelem ügye is napirendre került – számolt be a Hír TV.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 15:29
Dánia szerdán és csütörtökön informális csúcstalálkozón látja vendégül az Európai Unió állam- és kormányfőit a Christiansborgban Fotó: EMIL NICOLAI HELMS Forrás: Ritzau Scanpix
Koppenhágában a Christiansborg palota elől Udvari Anna külpolitikai szerkesztő tudósított – tudatta a Hír TV.

Az európai biztonság, Ukrajna uniós csatlakozása és további támogatása mellett más fontos ügyek is napirendre kerültek az uniós vezetők egyeztetésén, melyről Bugnyár Zoltán is tudósított.

Magyarország álláspontja

Szijjártó Péter szerint Brüsszel a háború költségeit a magyar emberekkel akarja megfizettetni.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a következő hét évre előkészített uniós költségvetés elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartását szolgálja ahelyett, hogy az EU saját kihívásaira koncentrálna. Hangsúlyozta: a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete az elhibázott brüsszeli döntések miatt mára jelentősen romlott.

Borítókép: Dánia szerdán és csütörtökön informális csúcstalálkozón látja vendégül az Európai Unió állam- és kormányfőit a Christiansborgban (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

