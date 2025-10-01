Fokozott biztonság mellett gyűlnek össze Koppenhágában az EU vezetői

Magyarország álláspontja

Szijjártó Péter szerint Brüsszel a háború költségeit a magyar emberekkel akarja megfizettetni.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a következő hét évre előkészített uniós költségvetés elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartását szolgálja ahelyett, hogy az EU saját kihívásaira koncentrálna. Hangsúlyozta: a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete az elhibázott brüsszeli döntések miatt mára jelentősen romlott.

Borítókép: Dánia szerdán és csütörtökön informális csúcstalálkozón látja vendégül az Európai Unió állam- és kormányfőit a Christiansborgban (Fotó: AFP)