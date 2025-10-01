Koppenhágában a Christiansborg palota elől Udvari Anna külpolitikai szerkesztő tudósított – tudatta a Hír TV.
Fokozott biztonság mellett gyűlnek össze Koppenhágában az EU vezetői
Az informális uniós csúcson nemcsak az orosz–ukrán háború és Ukrajna EU-csatlakozása, hanem a közös európai védelem ügye is napirendre került – számolt be a Hír TV.
Az európai biztonság, Ukrajna uniós csatlakozása és további támogatása mellett más fontos ügyek is napirendre kerültek az uniós vezetők egyeztetésén, melyről Bugnyár Zoltán is tudósított.
Magyarország álláspontja
Szijjártó Péter szerint Brüsszel a háború költségeit a magyar emberekkel akarja megfizettetni.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a következő hét évre előkészített uniós költségvetés elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartását szolgálja ahelyett, hogy az EU saját kihívásaira koncentrálna. Hangsúlyozta: a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete az elhibázott brüsszeli döntések miatt mára jelentősen romlott.
Borítókép: Dánia szerdán és csütörtökön informális csúcstalálkozón látja vendégül az Európai Unió állam- és kormányfőit a Christiansborgban (Fotó: AFP)
Robert Fico egészségi problémái miatt nem utazott el a koppenhágai uniós csúcsra
A kormányfő a tavalyi merénylet utóhatásai miatt volt kénytelen lemondani az utazást.
A migránsok már nem vendégek, ők diktálnak
„Évről évre azt tapasztalom, hogy egyre durvább a helyzet."
Magyar Péternek Brüsszelből diktálnak, a tét az, hogy bevándorlóország lesz-e Magyarország
„Jogi és fizikai határzárral megvédtük Magyarországot."
Orbán Viktor fontos bejelentést tett az EU-csúcsról
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon posztolt.
