„Tegnap részletes megbeszélést folytattam Marco Rubióval azokról a megállapodásokról, amelyek az elnökök október 16-i telefonbeszélgetése során születtek. Megerősítettük eltökéltségünket, hogy előrehaladjunk Putyin és Trump elnök Alaszka államban, valamint a telefonos egyeztetés során elért megállapodásai alapján” – mondta Lavrov az etióp külügyminiszterrel, Gedion Timotheosszal tartott sajtótájékoztatón.
Lavrov bejelentést tett a budapesti békecsúcsról
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elmondta, hogy a közelmúltban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésük során megerősítették elkötelezettségüket az orosz elnök, Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök, Donald Trump között létrejött megállapodások végrehajtása mellett.
Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetésük után jelentette be, hogy hamarosan személyesen is találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. A Kreml tanácsadója, Jurij Uszakov közölte, hogy Moszkva és Washington azonnal megkezdi az újabb csúcstalálkozó előkészületeit, amelyet a magyar fővárosban tarthatnak meg
– írja a TASZSZ.
Október 17-én Trump a Fehér Házban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A felek egyebek mellett az Ukrajnának szánt fegyverszállításokról és az orosz–amerikai elnöki találkozó budapesti előkészületeiről tárgyaltak. Később Zelenszkij elismerte, hogy Trump stábjának tagjai azt kérték Kijevtől, vonják vissza csapataikat a Donbasz térségéből. A sajtóértesülések szerint a találkozót követően Trump elutasította, hogy Tomahawk típusú cirkálórakétákat küldjön Ukrajnának.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter (Fotó: AFP)
