Lavrov bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetésük után jelentette be, hogy hamarosan személyesen is találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. A Kreml tanácsadója, Jurij Uszakov közölte, hogy Moszkva és Washington azonnal megkezdi az újabb csúcstalálkozó előkészületeit, amelyet a magyar fővárosban tarthatnak meg

– írja a TASZSZ.

Október 17-én Trump a Fehér Házban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A felek egyebek mellett az Ukrajnának szánt fegyverszállításokról és az orosz–amerikai elnöki találkozó budapesti előkészületeiről tárgyaltak. Később Zelenszkij elismerte, hogy Trump stábjának tagjai azt kérték Kijevtől, vonják vissza csapataikat a Donbasz térségéből. A sajtóértesülések szerint a találkozót követően Trump elutasította, hogy Tomahawk típusú cirkálórakétákat küldjön Ukrajnának.