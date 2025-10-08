A helyzet egyre súlyosabb: a befektetők bizalma gyengül, a hitelminősítők pedig a francia államháztartás stabilitását is megkérdőjelezik. Közben a politikai feszültségek nőnek, és Macron több korábbi szövetségese is bírálja a döntéseit.
Párizsban nő a politikai zűrzavar, fogy a levegő Macron körül
Emmanuel Macron francia elnök várhatóan szerdán jelenti be, milyen lépéseket tervez a jelenlegi politikai és gazdasági válság kezelésére. Franciaországban hetek óta kormányválság van, miután a politikai pártok nem tudtak megegyezni a költségvetésről és az államadósság csökkentéséről.
Az elnök előtt jelenleg két lehetőség áll. Az egyik, hogy előre hozott parlamenti választásokat ír ki. A másik, hogy kinevez egy új miniszterelnököt – ez már a hatodik lenne 2022 óta.
Macron hétfőn elfogadta Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondását. Az elnök arra kérte, hogy szerda estig dolgozzon ki javaslatot a válság megoldására – írja a Politico.
A francia belpolitikában megszaporodtak a nyilvános bírálatok. Gabriel Attal, Macron korábbi miniszterelnöke és a centrista Reneszánsz párt jelenlegi vezetője hétfőn a televízióban kijelentette, hogy már nem érti az elnök döntéseit.
Edouard Philippe, egy másik volt miniszterelnök pedig azt javasolta, hogy Macron a költségvetés elfogadása után mondjon le, mivel kevesebb mint egy év alatt már három kormányt váltott.
Elemzők szerint az elnök mozgástere szűkült. Ha előre hozott választásokat ír ki, az kockázatos lehet, mert gyengítené Macron centrista pártját, és erősíthetné a jobboldali Nemzeti Tömörülést. A francia elnök korábban, augusztusban kizárta ennek lehetőségét, és tanácsadói szerint azóta sem változtatott ezen az álláspontján.
A másik lehetőség egy új miniszterelnök kinevezése. Több sajtóforrás szerint Macron ezúttal akár a baloldalról is választhat kormányfőt, például a Szocialista Pártból. Ennek célja az lehetne, hogy a kormánykoalíció átfogó támogatást szerezzen a megszorításokat tartalmazó költségvetés elfogadásához.
Bruno Jeanbart, az OpinionWay közvélemény-kutató intézet elemzője szerint Macron még egy lehetőséggel élhet:
kinevezhet egy szocialista politikust, és hagyhatja, hogy ők alakítsanak kormányt.
A Szocialista Párt vezetője, Olivier Faure nyitott az együttműködésre Macron pártjával, és elképzelhető egyfajta politikai meg nem támadási megállapodás a baloldal és a centrum között.
Elemzők szerint egy baloldali miniszterelnök kinevezése Macronnak azért is előnyös lehetne, hogy a felelősség egy részét az ellenzékre hárítsa. A Szocialista Pártnak azonban ugyanolyan nehéz lenne a költségvetés elfogadtatása, mert a francia nemzetgyűlés továbbra is erősen megosztott.
Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
