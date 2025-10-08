Párizsban nő a politikai zűrzavar, fogy a levegő Macron körül

Az elnök előtt jelenleg két lehetőség áll. Az egyik, hogy előre hozott parlamenti választásokat ír ki. A másik, hogy kinevez egy új miniszterelnököt – ez már a hatodik lenne 2022 óta.

Macron hétfőn elfogadta Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondását. Az elnök arra kérte, hogy szerda estig dolgozzon ki javaslatot a válság megoldására – írja a Politico.

A francia belpolitikában megszaporodtak a nyilvános bírálatok. Gabriel Attal, Macron korábbi miniszterelnöke és a centrista Reneszánsz párt jelenlegi vezetője hétfőn a televízióban kijelentette, hogy már nem érti az elnök döntéseit.

Edouard Philippe, egy másik volt miniszterelnök pedig azt javasolta, hogy Macron a költségvetés elfogadása után mondjon le, mivel kevesebb mint egy év alatt már három kormányt váltott.

Elemzők szerint az elnök mozgástere szűkült. Ha előre hozott választásokat ír ki, az kockázatos lehet, mert gyengítené Macron centrista pártját, és erősíthetné a jobboldali Nemzeti Tömörülést. A francia elnök korábban, augusztusban kizárta ennek lehetőségét, és tanácsadói szerint azóta sem változtatott ezen az álláspontján.