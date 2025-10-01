Menczer Tamás erős üzenetet küldött Magyar Péternek + videó

Ezután kitért rá, hogy kell egy orosz–európai csúcs, ahogyan Trumppal volt az amerikai–orosz csúcs, és az amerikai elnököt nem gátolni kell, hanem segíteni a béketeremtésben. Ezután kitért arra is, hogy szerinte „az ukránok ezt a háborút elvesztették”, és nem katonailag kell fontolgatni a következő lépést, hanem diplomáciailag.

Magyar Péternek is üzent Menczer Tamás:

Ilyen az, amikor a miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Peti. Figyelj Koppenhágára!

– írta a videóhoz a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.