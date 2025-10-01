Menczer Tamás erős üzenetet küldött Magyar Péternek + videó

Menczer Tamás új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben emlékeztetett Ursula von der Leyen felszólalására, amelyben az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy Ukrajna Európa első védelmi vonala, Ukrajna bennünket véd, és ezért katonailag minden módon támogatni kell. Írtunk róla, hogy ehhez a kijelentéshez Mark Rutte is csatlakozott: Ukrajna jelenti az első védelmi vonalat Európa számára. Emellett Magyar Péter is megszólította posztjában a kommunikációs igazgató.
Menczer Tamás kiemelte:
Na, erre mondtuk mi tegnap, mondjuk ma és mondtuk mindig azt, hogy ez nem igaz, Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, semmi közünk ehhez a háborúhoz, és nem katonai segítség kell, hanem diplomáciai.