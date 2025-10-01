Magyar PéterMenczer TamásKoppenhágaorosz-ukrán háború

Menczer Tamás erős üzenetet küldött Magyar Péternek + videó

Menczer Tamás új videójában bírálta Ursula von der Leyen kijelentését, miszerint Ukrajna Európa első védelmi vonala. A politikus szerint ez nem igaz, Európának nincs köze a háborúhoz, és nem katonai, hanem diplomáciai megoldásokra van szükség. Hangsúlyozta, hogy egy európai–orosz csúcs vezethet békéhez, majd azt mondta: szerinte Ukrajna elvesztette a háborút. Üzenetében Magyar Pétert is kritizálta, arra szólítva fel őt, figyeljen a koppenhágai tárgyalásokra, ahol „a miniszterelnök a gazdáival vitatkozik”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 18:10
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Menczer Tamás új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben emlékeztetett Ursula von der Leyen felszólalására, amelyben az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy Ukrajna Európa első védelmi vonala, Ukrajna bennünket véd, és ezért katonailag minden módon támogatni kell. Írtunk róla, hogy ehhez a kijelentéshez Mark Rutte is csatlakozott: Ukrajna jelenti az első védelmi vonalat Európa számára. Emellett Magyar Péter is megszólította posztjában a kommunikációs igazgató.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás kiemelte:

Na, erre mondtuk mi tegnap, mondjuk ma és mondtuk mindig azt, hogy ez nem igaz, Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, semmi közünk ehhez a háborúhoz, és nem katonai segítség kell, hanem diplomáciai.

Ezután kitért rá, hogy kell egy orosz–európai csúcs, ahogyan Trumppal volt az amerikai–orosz csúcs, és az amerikai elnököt nem gátolni kell, hanem segíteni a béketeremtésben. Ezután kitért arra is, hogy szerinte „az ukránok ezt a háborút elvesztették”, és nem katonailag kell fontolgatni a következő lépést, hanem diplomáciailag. 

Magyar Péternek is üzent Menczer Tamás:

Ilyen az, amikor a miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Peti. Figyelj Koppenhágára!

– írta a videóhoz a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

