Orbán Viktor: Jogi trükközéssel nem lehet megkerülni Magyarországot + videó

Az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoznak ma. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat. Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli Dániában is.
Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött
Szerintem a jogi trükközés nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni
– fogalmazott Orbán Viktor. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen – tette hozzá. Ukrajna uniós csatlakozásáról egyébként – folytatta – volt egy népszavazás Magyarországon, ahol a magyar nép úgy döntött, hogy nem támogatja azt. Magyarország – ellentétben sok más országgal – demokratikus ország,
fontos kérdésekben nálunk az emberek döntenek.