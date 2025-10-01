Orbán Viktor: Jogi trükközéssel nem lehet megkerülni Magyarországot + videó

A magyar álláspont szerint stratégiai megállapodás megkötésére van szükség Ukrajnával, nem az ország tagságára, mert a csatlakozása azt jelentené, hogy az unió belesodródik az orosz–ukrán háborúba, ez pedig nem történhet meg. Másfelől az uniós pénzek jelentős része Ukrajnának menne. Ukrajna egy hősiesen küzdő ország, ezért nem kérdéses, hogy támogatni kell őket – fűzte hozzá.

Közlése szerint a találkozón három komoly téma kerül szóba, amivel meg kell küzdeni. Az első, hogy politikai döntéseket akarnak hozni, hogy az Európai Unió, így Magyarország is ismerje el az ukrán–orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a bizottság elnöke is támogatja.

A második, hogy ennek megfelelően az EU még több pénzt adjon Ukrajnának, a harmadik, hogy gyorsítsák fel Ukrajnának a tagságát. Ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy „ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól”.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak a kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék. Tehát ez egy ilyen nehéz, erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel

– fogalmazott. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió együtt kívánja kezelni Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát, Orbán Viktor azt mondta, hogy ez két külön ország. Ráadásul Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk, hol a keleti határa, és nem tudjuk, mennyien laknak benne, továbbá nem tud megállni a saját lábán – tette hozzá.