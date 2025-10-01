KoppenhágaEU-csúcsDániaOrbán Viktor

Orbán Viktor: Jogi trükközéssel nem lehet megkerülni Magyarországot + videó

Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát – jelentette ki a nem hivatalos EU-csúcs előtt a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva szerdán Koppenhágában. Orbán Viktor egy videót is megosztott közösségi oldalán a kezdődő csúcs előtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 16:41
Orbán Viktor magyar miniszterelnök válaszolt az újságírói kérdésekre Forrás: Facebook
Az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoznak ma. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat. Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli Dániában is.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött

Szerintem a jogi trükközés nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni

– fogalmazott Orbán Viktor. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen – tette hozzá. Ukrajna uniós csatlakozásáról egyébként – folytatta – volt egy népszavazás Magyarországon, ahol a magyar nép úgy döntött, hogy nem támogatja azt. Magyarország – ellentétben sok más országgal – demokratikus ország, 

fontos kérdésekben nálunk az emberek döntenek.

A magyar álláspont szerint stratégiai megállapodás megkötésére van szükség Ukrajnával, nem az ország tagságára, mert a csatlakozása azt jelentené, hogy az unió belesodródik az orosz–ukrán háborúba, ez pedig nem történhet meg. Másfelől az uniós pénzek jelentős része Ukrajnának menne. Ukrajna egy hősiesen küzdő ország, ezért nem kérdéses, hogy támogatni kell őket – fűzte hozzá.

Közlése szerint a találkozón három komoly téma kerül szóba, amivel meg kell küzdeni. Az első, hogy politikai döntéseket akarnak hozni, hogy az Európai Unió, így Magyarország is ismerje el az ukrán–orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a bizottság elnöke is támogatja.

A második, hogy ennek megfelelően az EU még több pénzt adjon Ukrajnának, a harmadik, hogy gyorsítsák fel Ukrajnának a tagságát. Ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy „ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól”.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak a kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék. Tehát ez egy ilyen nehéz, erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel

– fogalmazott. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió együtt kívánja kezelni Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát, Orbán Viktor azt mondta, hogy ez két külön ország. Ráadásul Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk, hol a keleti határa, és nem tudjuk, mennyien laknak benne, továbbá nem tud megállni a saját lábán – tette hozzá.

Ha holnap reggel vagy ma délután úgy döntenénk, hogy nem adunk több pénzt Ukrajnának, Ukrajna megszűnne mint állam. Ezért nem lehet összekeverni Ukrajna ügyét semmi mással

– mondta. Ugyanis az Európai Unió finanszíroz Ukrajnának mindent, a hadsereget, a közigazgatást, a nyugdíjakat; ez pedig pénzügyi tény – emelte ki. Egyébként gratulál a moldovai választások győztesének – fűzte hozzá.

A Barátság olajvezeték működésére vonatkozó kérdésre azt mondta a miniszterelnök: remélik, hogy az működni fog úgy, ahogy eddig működött. Időnként, amikor az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon lévő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik. Megjegyezte, hogy a Mol vezetőivel konzultált, mielőtt elindult Koppenhágába, ezért ismeri a Mol álláspontját ezekben a kérdésekben, és igyekszik is képviselni.

Egyébként Magyarország egy szuverén ország és önállóan dönt arról, hogy honnan vásárol energiahordozókat. Továbbá Magyarország felé az elsődleges vezeték Oroszország felől jön. Ugyan van egy vezeték Horvátország felől, amelyen keresztül az ország tud venni némi olajat, ám az nem elegendő. Magyarországnak földrajzi helyzete miatt nincs más lehetősége, ugyanis szárazföldekkel körülvett, tengerpart nélküli állam – ismertette. Szintén kérdésre válaszolva hangsúlyozta: 

most az a helyzet van, hogy egy hibából is lehet világháború. Tehát nem arról van szó, hogy van egy racionális kalkuláció alapján százalékban meghatározható veszély, hanem egy olyan feszült, konfliktusokkal terhelt helyzet van, hogy ha valaki egy komolyabb szereplő, egy nagyobb ország, mint Magyarország, hibázik, abból bármi lehet, akár világháború is. Ez a probléma.

A tervezett uniós drónfalat úgy kommentálta, hogy támogatnak minden az Európai Unión belüli katonai együttműködést. Egyébként pedig, „ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs”. Arról is szólt: a svéd kormányfővel folytatott vitája abból ered, hogy a svéd miniszterelnök a svéd kormány nevében négy vagy öt ügyben Magyarország ellenére avatkozott be az Európai Bíróságon zajló perekbe. Hozzátette, hogy ez a probléma, de „szeretjük a svédeket”.

Csihi-puhi Koppenhágában, az EU-csúcs előtt

– írta a videóhoz a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök válaszolt az újságírói kérdésekre (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

