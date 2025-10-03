Menczer Tamás közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy a következő hónapok a háborúról szólnak majd.
Menczer Tamás: Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni
„Ez nem a mi háborúnk” – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus kijelentette: – Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni. Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.
A politikus azt írta:
Ez nem a mi háborúnk. Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni. Ukrajna nem lehet az EU tagja, mert behozná a háborút az EU-ba, és kivinné az európaiak pénzét Ukrajnába. Orosz olaj és földgáz nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ez szuverenitási kérdés. Brüsszelnek, a Tiszának és a DK-nak tudomásul kell ezt vennie.
Hozzátette:
Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Rád is szükség van!
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
