Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Menczer TamásUkrajnaháborúpénz

Menczer Tamás: Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni

„Ez nem a mi háborúnk” – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus kijelentette: – Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni. Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 7:53
Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Menczer Tamás közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy a következő hónapok a háborúról szólnak majd.

Menczer Tamás: Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A politikus azt írta:

Ez nem a mi háborúnk. Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni. Ukrajna nem lehet az EU tagja, mert behozná a háborút az EU-ba, és kivinné az európaiak pénzét Ukrajnába. Orosz olaj és földgáz nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ez szuverenitási kérdés. Brüsszelnek, a Tiszának és a DK-nak tudomásul kell ezt vennie.

Hozzátette:

Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Rád is szükség van!

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

