Brüsszelből üzent a NATO-vezér

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben Mark Rutte. A NATO főtitkára beszédében kitért Ukrajna támogatására is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 16:21
Mark Rutte NATO főtitkár és Pete Hegseth, az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztere az október 15-i találkozón
Mark Rutte NATO főtitkár és Pete Hegseth, az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztere az október 15-i találkozón Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Mark Rutte, NATO főtitkár a szövetség védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a katonai szövetség növeli a védelmi beruházásokat, fokozza a védelmi termelést és Ukrajna támogatását.

Mark Rutte, NATO főtitkár
Mark Rutte a brüsszeli NATO-ülés után üzent a szövetség lehetséges ellenfeleinek
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A NATO főtitkár üzent a lehetséges ellenfeleknek

Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez

– fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben.”

Korábban arról is írtunk, hogy a főtitkár a találkozót megelőzően közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és a létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben.

Borítókép: Mark Rutte NATO főtitkár és Pete Hegseth, az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztere az október 15-i találkozón (Fotó: AFP)

