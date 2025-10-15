Mark Rutte, NATO főtitkár a szövetség védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a katonai szövetség növeli a védelmi beruházásokat, fokozza a védelmi termelést és Ukrajna támogatását.
Brüsszelből üzent a NATO-vezér
A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben Mark Rutte. A NATO főtitkára beszédében kitért Ukrajna támogatására is.
A NATO főtitkár üzent a lehetséges ellenfeleknek
Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez
– fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben.”
Korábban arról is írtunk, hogy a főtitkár a találkozót megelőzően közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és a létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben.
További Külföld híreink
Borítókép: Mark Rutte NATO főtitkár és Pete Hegseth, az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztere az október 15-i találkozón (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Von der Leyennek csak a szankciók számítanak
Brüsszel zsarolja Szerbiát az uniós tagsággal.
Trump optimista: jöhet a következő siker
Indulhat a misszió.
Húsz ember meghalt, miután újra felütötte a fejét a pusztító vírus
Kevesebb mint egy hónap alatt szedett húsz áldozatot a vírus.
Az egyik átadott holttest nem izraeli túszé volt
Izrael megszólalt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Von der Leyennek csak a szankciók számítanak
Brüsszel zsarolja Szerbiát az uniós tagsággal.
Trump optimista: jöhet a következő siker
Indulhat a misszió.
Húsz ember meghalt, miután újra felütötte a fejét a pusztító vírus
Kevesebb mint egy hónap alatt szedett húsz áldozatot a vírus.
Az egyik átadott holttest nem izraeli túszé volt
Izrael megszólalt.