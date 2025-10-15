Brüsszelből üzent a NATO-vezér

A NATO főtitkár üzent a lehetséges ellenfeleknek

Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez

– fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben.”

Korábban arról is írtunk, hogy a főtitkár a találkozót megelőzően közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és a létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben.