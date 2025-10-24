Orbán ViktorUkrajnaEurópai Unió

Orbán Viktor: A csata nem ért véget!

A magyar miniszterelnök szerint tegnap este még kijutott neki a harcból. Orbán Viktor közölte: A csata nem zárult le, de sikerült megakadályozni egy olyan döntést, ami alapján megkezdődhetne az Ukrajna EU–tagságáról szóló tárgyalás.

2025. 10. 24. 13:28
Fotó: DIEGO RAVIER Forrás: Hans Lucas
A miniszterelnök interjút adott Bohár Dánielnek , amelyből a riporter meg is osztott egy apró részletet. Orbán Viktor ebben elárulta, tegnap éjszaka még neki is kijutott a küzdelemből Brüsszelben. 

Orbán szerint hazánknak van alternatív javaslata
Orbán szerint hazánknak van alternatív javaslata (Fotó: Hans Lucas/Diego Ravier)

A miniszterelnök szerint tegnap Magyarországnak sikerült megakadályoznia egy olyan javaslatot, ami alapján megkezdődhetett volna a tárgyalás Ukrajna EU-csatlakozásáról. A harc azonban még nem ért véget – jelentette ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök szerint hazánk álláspontja továbbra is egyértelmű, hiszen mind az EU, mind pedig Ukrajna számára a stratégiai partnerség lenne a megfelelő. 

Ha beengedjük az ukránokat, beengedjük a háborút is

– emelte ki a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
