Orbán Viktor: A csata nem ért véget!

A miniszterelnök interjút adott Bohár Dánielnek , amelyből a riporter meg is osztott egy apró részletet. Orbán Viktor ebben elárulta, tegnap éjszaka még neki is kijutott a küzdelemből Brüsszelben.

Orbán szerint hazánknak van alternatív javaslata (Fotó: Hans Lucas/Diego Ravier)

A miniszterelnök szerint tegnap Magyarországnak sikerült megakadályoznia egy olyan javaslatot, ami alapján megkezdődhetett volna a tárgyalás Ukrajna EU-csatlakozásáról. A harc azonban még nem ért véget – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint hazánk álláspontja továbbra is egyértelmű, hiszen mind az EU, mind pedig Ukrajna számára a stratégiai partnerség lenne a megfelelő.