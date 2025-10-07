Orbán ViktorSvédországfiatalkorúakbűnszervezetekbűncselekmény

Orbán Viktor előre szólt a svédeknek, most itt az újabb baj + videó

Svédországban egy mindössze 13 éves fiút vádolnak hat ember életét fenyegető erőszakos tett elkövetésével. Szerencsére senki sem vesztette életét. Az eset ismét feléleszti a vitát: vajon elegendő-e a jelenlegi büntetőjogi korhatár a gyerekek által elkövetett súlyos bűncselekményeknél? Orbán Viktor korábbi figyelmeztetése a svéd rendszer hiányosságaira most új megvilágításba került.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 11:28
Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra
Svédországban sokkolta a közvéleményt egy 13 éves fiú vérengzése: hat embert lőtt meg, de szerencsére senki sem halt meg. A kiskorú elkövető hat rendbeli emberölési kísérlet miatt kerülhet a bíróság elé, ami ismét felhívja a figyelmet a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának kérdésére. Az eset kapcsán emlékezhetünk Orbán Viktor korábbi kijelentésére, s arra, hogy a svéd kormányfő bírálta Magyarországot, amiért beszámolt arról, hogy egyes bűnszervezetek fiatal svéd gyerekeket is bevonnak élet elleni bűncselekményekbe, miközben a rendszer nem bünteti őket. 

Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra Fotó: AFP

Amint arról korábban beszámoltunk, a svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabbakat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. A szakértők szerint a jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak. Svédországban a tinédzserek egyre nagyobb veszélyben vannak.

A mostani történet ismét megerősíti: a magyar miniszterelnök figyelmeztetése nem volt alaptalan.

Orbán Viktor dörgedelmes választ adott a svéd kormányfő támadására

A svéd kormány a jogállamiságról tart nekünk előadást. Eközben a Die Welt cikke szerint a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem fogja őket elítélni. A (svéd) családok félelemben élnek. Szívszorító, a svéd nép jobbat érdemel!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

