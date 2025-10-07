Orbán Viktor előre szólt a svédeknek, most itt az újabb baj + videó

Svédországban sokkolta a közvéleményt egy 13 éves fiú vérengzése: hat embert lőtt meg, de szerencsére senki sem halt meg. A kiskorú elkövető hat rendbeli emberölési kísérlet miatt kerülhet a bíróság elé, ami ismét felhívja a figyelmet a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának kérdésére. Az eset kapcsán emlékezhetünk Orbán Viktor korábbi kijelentésére, s arra, hogy a svéd kormányfő bírálta Magyarországot, amiért beszámolt arról, hogy egyes bűnszervezetek fiatal svéd gyerekeket is bevonnak élet elleni bűncselekményekbe, miközben a rendszer nem bünteti őket.

Svéd tragédia: Orbán Viktor szavai ismét éles fényt vetnek a valóságra Fotó: AFP

Amint arról korábban beszámoltunk, a svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabbakat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. A szakértők szerint a jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak. Svédországban a tinédzserek egyre nagyobb veszélyben vannak.