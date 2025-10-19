Nem várt helyről kapott elismerést a magyar miniszterelnök

Rendkívüli

Orbán Viktor már most nyert a budapesti békecsúccsal – írta egy neves német lap.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 18:42
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozójának Magyarországon már van egy győztese: a házigazda, Orbán Viktor – írta a Die Zeit.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapesten találkozik. "Orbán Viktor remek házigazda lesz" - hangsúlyozta az Egyesült Államok elnöke Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapesten találkozik. Orbán Viktor remek házigazda lesz – hangsúlyozta az Egyesült Államok elnöke. Fotó: AFP

Akár néhány héten belül sor kerülhet az orosz–ukrán háború lezárását célzó csúcstalálkozóra – Donald Trump bejelentette, hogy a történelmi jelentőségű esemény helyszíne Budapest lesz

– összegzett a német lap, amely Orbán Viktor X-bejegyzését is idézte. Mint arról mi is beszámoltunk, a miniszterelnök a közösségi oldalán a találkozóra reagálva azt írta:

Magyarország a béke szigete. Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír minden békét szerető ember számára. Készen állunk!

A Die Zeit felidézte a miniszterelnök azon kijelentését is, amelyben Orbán Viktor egyértelművé tette: Budapest az egyetlen alkalmas hely Európában a békecsúcsra.

Ha ma megnézzük a térképet és az európai állam- és kormányfők listáját, akkor hamar világossá válik, hogy Budapest az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozó megrendezhető

– fogalmazott az miniszterelnök. 

 

Történelmi jelentőségű lehet a budapesti békecsúcs

Több szakértő, köztük Robert C. Castel biztonságpolitikai tanácsadó, a Magyar Nemzet főmunkatársa is arra hívta fel a figyelmet, hogy a Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozó a magyar diplomácia hosszú távú pozicionálásának eredménye, és önmagában is jelentősége van. Ugyanakkor sikeressége meghatározza, miként rögzül a nemzetközi köztudatban. 

A szakértő szerint Magyarország helyzete egyedülálló Európában, hiszen képes párbeszédet fenntartani mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal.

Budapest ma egyfajta semleges, megbízható találkozóhely, amely alkalmas arra, hogy a világ nagyhatalmai nyugodt körülmények között tárgyaljanak

 – mondta.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

