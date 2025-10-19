Nem várt helyről kapott elismerést a magyar miniszterelnök

Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozójának Magyarországon már van egy győztese: a házigazda, Orbán Viktor – írta a Die Zeit.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapesten találkozik. Orbán Viktor remek házigazda lesz – hangsúlyozta az Egyesült Államok elnöke. Fotó: AFP

Akár néhány héten belül sor kerülhet az orosz–ukrán háború lezárását célzó csúcstalálkozóra – Donald Trump bejelentette, hogy a történelmi jelentőségű esemény helyszíne Budapest lesz

– összegzett a német lap, amely Orbán Viktor X-bejegyzését is idézte. Mint arról mi is beszámoltunk, a miniszterelnök a közösségi oldalán a találkozóra reagálva azt írta:

Magyarország a béke szigete. Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír minden békét szerető ember számára. Készen állunk!