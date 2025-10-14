Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról

Milliók nézték, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)