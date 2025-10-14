Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról

Orbán Balázs a bejegyzésben kifejtette: a spanyol lap úgy látja, a magyar kormány békepárti és szuverenista politikája ma már nem csupán vitatott álláspont, hanem egyre inkább stratégiai jelentőségű alternatíva.
Ahogy a lap elemzője fogalmazott:
A világ szeme hétfőn Sarm es-Sejkre szegeződött, arra a békecsúcsra, ahol Trump méltatta mindazokat, akik hozzájárultak a közel-keleti béke előmozdításához és a gázai túszok szabadon bocsátásához. Ezek között az országok között volt – az eurokraták bosszúságára és sokak meglepetésére – Orbán Viktor Magyarországa, akiről az amerikai elnök különösen elismerő szavakkal beszélt.