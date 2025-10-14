Orbán ViktorminiszterelnökOrbán BalázsbékecsúcsSarm es-SejkMagyarországTrump

Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon megosztott legújabb bejegyzésében rámutatott: a spanyol La Gaceta hírportál elemzése szerint nem véletlen, hogy Trump külön is elismeréssel szólt Orbán Viktorról a Sarm es-Sejk-i békecsúcson – még ha ez sokaknak nem is tetszett Európában. A spanyol lap kiemeli: Magyarország már évek óta az eurokraták első számú célpontja, akik elhatározták, hogy minden tagállamra rákényszerítik az eddig sikeresen visszautasított programjukat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 16:43
Spanyol elemzők szerint nem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról Forrás: AFP
Orbán Balázs a bejegyzésben kifejtette: a spanyol lap úgy látja, a magyar kormány békepárti és szuverenista politikája ma már nem csupán vitatott álláspont, hanem egyre inkább stratégiai jelentőségű alternatíva. 

Spanyol elemzők szerint nem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról Fotó: AFP

Ahogy a lap elemzője fogalmazott:

A világ szeme hétfőn Sarm es-Sejkre szegeződött, arra a békecsúcsra, ahol Trump méltatta mindazokat, akik hozzájárultak a közel-keleti béke előmozdításához és a gázai túszok szabadon bocsátásához. Ezek között az országok között volt – az eurokraták bosszúságára és sokak meglepetésére – Orbán Viktor Magyarországa, akiről az amerikai elnök különösen elismerő szavakkal beszélt.

👉🏻 A spanyol La Gaceta hírportál elemzése szerint nem véletlen, hogy Trump külön is elismeréssel szólt Orbán Viktorról a...

Posted by Orbán Balázs on Tuesday, October 14, 2025

Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője

Az elemzés rámutatott:

Magyarország már évek óta az eurokraták első számú célpontja, akik elhatározták, hogy minden tagállamra rákényszerítik az eddig sikeresen visszautasított programjukat: genderpolitika, nyitott határok, adóemelések és háború Oroszországgal. 

Éppen a fegyveres konfliktusok elkerülésére és lezárására irányuló politikai elkötelezettsége – Ukrajnában és a Közel-Keleten egyaránt – tette Orbánt a békepártiak szemében hivatkozási ponttá – világított rá a spanyol La Gaceta.

Milliók nézték, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

