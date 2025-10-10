Az orosz–ukrán háború árnyékában virágzik a fegyverbiznisz

A szakértő elmondta, hogy két irányból kaptak fegyvereket az emberek Ukrajnában. Kifejtette, hogy 2022 februárjában az oroszok a harcálláspontokat lerombolták az ukrán oldalon, ami azt jelentette, hogy nem akartak háborúzni. A harcálláspontok nélkül az ukrán hadsereg megbénult és ez esetben az oroszok azt várták, – ami egyébként logikus lett volna – hogy az ukránok megadják magukat és újra tárgyalni kezdenek a minszki szerződésről.

Nem ez történt... az ukránok szétosztottak 7 millió kézifegyvert, – egyrészt a hadseregen belül, másrészt a civil lakosságnak – és háttértámogatás nélkül engedték neki az embereket a tankoknak

– magyarázta. Innentől kezdve indult el a vérengzés, az elején ezért is volt annyira sok a halott és a veszteség mindkét oldalon. Nem készültek háborúra. Ennek köszönhetően elképesztő mennyiségű fegyver került ki – mert ez volt az ukrán politikai döntés. Másrészt spekulációkból tudni lehet, – bár konkrét megerősítés erre még nem volt – hogy az odaküldött fegyverszállítmányoknak egy része eltűnt a feketepiacon.

Eltűnt, mert el sem indult, eltűnt, mert útközben eltűnt, és eltűnt, mert amikor megérkezett, akkor az ukránok bizonyos pozíciókban lévő személyei saját zsebre értékesítették. Tehát a fegyverszállítmányok nagy részéről fogalmunk sincs, hogy hova lettek

– emelte ki. Majd azzal folytatta, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, bármi is lesz Ukrajna sorsa a háborúban ezeknek a fegyvereknek a visszagyűjtése egyrészt lehetetlen, másrészt kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a fegyverek sorsa.

Bűnözők kezébe kerülnek, terroristákhoz, vagy csak magánemberek szórakoznak velük?

– tette fel a kérdést.