Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, egyre nagyobb a káosz az ukrán fegyvernyilvántartásban: már közel félmillió fegyvernek veszett nyoma a háború kezdete óta, és az eltűnt fegyverek száma az elmúlt egy évben csaknem megduplázódott. Az Európai Unió tervei, miszerint Ukrajnát 2029-ig felvennék a tagállamok sorába, súlyos aggályokat vet fel mind politikai, mind gazdasági, ind biztonsági szempontból. Földi László titkosszolgálati szakértő válaszolt az orosz–ukrán háború kapcsán felmerült kérdéseinkre.
Eltűnt fegyverek: hogyan lett az orosz–ukrán háborúból európai rémálom?
A háború kezdete óta közel félmillió fegyvernek veszett nyoma Ukrajnában, Földi László titkosszolgálati szakértő szerint ez súlyos biztonsági kockázatot jelent Európára nézve. A szakértő elmondta, hogy az orosz–ukrán háború elején több millió kézifegyvert osztottak szét ellenőrizetlenül, és ezek jelentős része a feketepiacon tűnhetett el. Hozzátette: ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, a fegyverek és bűnözői csoportok mozgása még szabadabbá válhatna.
Az orosz–ukrán háború árnyékában virágzik a fegyverbiznisz
A szakértő elmondta, hogy két irányból kaptak fegyvereket az emberek Ukrajnában. Kifejtette, hogy 2022 februárjában az oroszok a harcálláspontokat lerombolták az ukrán oldalon, ami azt jelentette, hogy nem akartak háborúzni. A harcálláspontok nélkül az ukrán hadsereg megbénult és ez esetben az oroszok azt várták, – ami egyébként logikus lett volna – hogy az ukránok megadják magukat és újra tárgyalni kezdenek a minszki szerződésről.
Nem ez történt... az ukránok szétosztottak 7 millió kézifegyvert, – egyrészt a hadseregen belül, másrészt a civil lakosságnak – és háttértámogatás nélkül engedték neki az embereket a tankoknak
– magyarázta. Innentől kezdve indult el a vérengzés, az elején ezért is volt annyira sok a halott és a veszteség mindkét oldalon. Nem készültek háborúra. Ennek köszönhetően elképesztő mennyiségű fegyver került ki – mert ez volt az ukrán politikai döntés. Másrészt spekulációkból tudni lehet, – bár konkrét megerősítés erre még nem volt – hogy az odaküldött fegyverszállítmányoknak egy része eltűnt a feketepiacon.
Eltűnt, mert el sem indult, eltűnt, mert útközben eltűnt, és eltűnt, mert amikor megérkezett, akkor az ukránok bizonyos pozíciókban lévő személyei saját zsebre értékesítették. Tehát a fegyverszállítmányok nagy részéről fogalmunk sincs, hogy hova lettek
– emelte ki. Majd azzal folytatta, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, bármi is lesz Ukrajna sorsa a háborúban ezeknek a fegyvereknek a visszagyűjtése egyrészt lehetetlen, másrészt kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a fegyverek sorsa.
Bűnözők kezébe kerülnek, terroristákhoz, vagy csak magánemberek szórakoznak velük?
– tette fel a kérdést.
Ukrajna uniós tagsága
Az ukrán EU-csatlakozási tervek kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint a tagállamok Ukrajnát nem fogják fölvenni, de ha ez mégis megtörténne, akkor közvetlenül nem feltétlenül nőne a veszélyeztetettség Európában. Ezt azzal magyarázta, hogy az eltűnt fegyverek nem csak ukrán területen vannak jelen (mert ahogy említette, már szállítás közben is tűntek el fegyverek).
Sok eltűnt fegyverről nem lehet tudni, hogy Európa melyik részén vannak, vagy egyáltalán Európában vannak-e
– emelte ki. A probléma másik fele pedig az, hogy azzal, hogy nincs uniós tagsága Ukrajnának, attól még ezek a fegyverek át tudnak jönni nyugati irányba (vagy előbb déli/keleti irányba és aztán onnantól egy másik körrel nyugati irányba). Majd kitért rá, hogy
azzal, ha megszűnik a határ Ukrajna és Európa között az unión belül nyilvánvalóan a mozgás lehetősége megnő azoknak, akik rossz szándékkal próbálkoznak nyugat felé jönni. De ismétlem, ha ez nincs, akkor sincs kisebb veszély Európára nézve
– zárta az interjút.
