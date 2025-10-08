Nyomtalanul tűnnek el a fegyverek Ukrajnában, már közel félmillió hiányzik

A hivatalos statisztikák szerint a háború kezdete óta összesen 491 426 darab fegyver tűnt el – ezek egy részét ellopták, másik részük nyomtalanul eltűnt. A nyilvántartást naponta frissítik: az új bejegyzésekkel folyamatosan nő az eltűnt fegyverek száma, miközben a megtalált darabokat törlik a listáról.

Az adatok szerint az elmúlt évben a veszteség mértéke megkétszereződött: 2024 szeptemberében még 270 900, míg idén szeptemberre már közel félmillió fegyver hiányzott a nyilvántartásból.

A minisztérium adatai alapján a fegyverek egy részét ellopták, míg a többi egyszerűen elveszett. A legtöbb eltűnés Kijevben, Donyeckben és Mikolajiv megyében történt.

A típusok megoszlása szerint a puskák tűnnek el leggyakrabban – több mint 149 ezer darab, ami az összes eltűnt fegyver közel egyharmada. A második helyen a vadászpuskák állnak (több mint 135 ezer darab), míg a karabélyok, gumilövedékes és harci pisztolyok adják a teljes mennyiség körülbelül egynegyedét – számolt be az Opendatabot.