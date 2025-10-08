Ukrajnaorosz-ukrán háborúfegyver

Nyomtalanul tűnnek el a fegyverek Ukrajnában, már közel félmillió hiányzik

Egyre nagyobb a káosz az ukrán fegyvernyilvántartásban: már közel félmillió fegyvernek veszett nyoma a háború kezdete óta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 13:14
Orosz-ukrán háború Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Majdnem félmillió fegyvert loptak el vagy veszítettek el Ukrajnában a háború kitörése óta – derül ki az ukrán belügyminisztérium adataiból. Az elveszett fegyverek száma az elmúlt egy évben csaknem megduplázódott.

Már közel félmillió fegyvernek veszett nyoma a háború kezdete óta Ukrajnában (Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai)
Már közel félmillió fegyvernek veszett nyoma a háború kezdete óta Ukrajnában. Forrás: 65th Mechanized Brigade of Ukraine

A hivatalos statisztikák szerint a háború kezdete óta összesen 491 426 darab fegyver tűnt el – ezek egy részét ellopták, másik részük nyomtalanul eltűnt. A nyilvántartást naponta frissítik: az új bejegyzésekkel folyamatosan nő az eltűnt fegyverek száma, miközben a megtalált darabokat törlik a listáról.

Az adatok szerint az elmúlt évben a veszteség mértéke megkétszereződött: 2024 szeptemberében még 270 900, míg idén szeptemberre már közel félmillió fegyver hiányzott a nyilvántartásból.

A minisztérium adatai alapján a fegyverek egy részét ellopták, míg a többi egyszerűen elveszett. A legtöbb eltűnés Kijevben, Donyeckben és Mikolajiv megyében történt.

A típusok megoszlása szerint a puskák tűnnek el leggyakrabban – több mint 149 ezer darab, ami az összes eltűnt fegyver közel egyharmada. A második helyen a vadászpuskák állnak (több mint 135 ezer darab), míg a karabélyok, gumilövedékes és harci pisztolyok adják a teljes mennyiség körülbelül egynegyedét – számolt be az Opendatabot.

A konkrét típusok közül az AK–74-es gépkarabély szerepel a legtöbb esetben – több mint 99 ezer darab tűnt el –, a Makarov pisztolyokból pedig több mint 21 ezer hiányzik. A veszteségek több mint fele (52 százalék) huzagolt fegyver, míg a sima csövűek az állomány 28 százalékát adják. A fennmaradó rész különféle traumás, gáz- és gumilövedékes fegyverekből áll.

Az eltűnt fegyverek több mint fele külföldi gyártmányú – az összes 58 százaléka –, negyedük ismeretlen eredetű, és mindössze 17 százalékuk készült Ukrajnában.

A régiós bontás szerint Kijev áll az első helyen az eltűnt és elveszett fegyverek számában – 78 500 darabbal. Ezt követi Donyeck megye (72 200), Mikolajiv megye (50 100), Kijev megye (50 100) és Zaporizzsja megye (36 900).

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

