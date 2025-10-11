polgármesterkínzásNémetországgyerektámadás

Így kínozták a német polgármestert

Sokkolta Németországot a hír, hogy Herdecke frissen megválasztott polgármesterére, Iris Stalzerre saját 17 éves lánya támadt rá késsel. A nő súlyosan megsérült, testén több szúrt sebet, vérömlenyeket és koponyatöréseket találtak. A rendőrség szerint a támadás a családi otthonban történt, ahol a lány órákon át kínozta anyját, mielőtt mentőt hívott volna.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 14:17
Az új polgármester elleni késes támadás után két rendőrautó áll a ház előtt Fotó: BERND THISSEN Forrás: DPA
A nyugat-németországi Herdecke nemrég megválasztott polgármesterére, Iris Stalzerre saját 17 éves lánya támadt rá késsel – erősítették meg szerdán a Ruhr-vidéki Hagen nyomozói.

Herdecke újonnan megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert (SPD) súlyosan megsebesülve találták meg lakásában (Fotó: ALEX TALASH / DPA)
Órákig tartó kínzás a házban

Egyre több részlet derül ki a brutális bűncselekményről. A WDR információi szerint Stalzer a kihallgatásán elmondta, hogy lánya dezodort és öngyújtót használt, hogy felgyújtsa őt. Állítása szerint a támadó megpróbálta meggyújtani a haját és a ruháját is.

Az 57 éves nő hozzátette, hogy órákon át kínozták a ház alagsorában, és a támadás bosszúból történt – bár annak okát egyelőre nem tudni.

A helyszínelők megállapították, hogy nagy vérfoltokat takarítottak el, mielőtt a lány mentőt hívott.

Az 57 éves politikust kedden súlyos sérülésekkel találták meg otthonában. Biztonsági források szerint több szúrt sebet szenvedett a felsőtestén, és mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol intenzív ellátásban részesült. A Bild információi szerint 13 szúrt sérülést, valamint vérömlenyeket és koponyatöréseket is találtak rajta.

A helyi politikus két örökbe fogadott gyereke – a 17 éves lány és a 15 éves fiú – is a herdeckei házban élt – mondta Jens Rautenberg, a gyilkossági ügyeket vizsgáló csoport vezetője.
Ursula Schönberg rendőrigazgató megerősítette, hogy 

mindkét gyereket ismerte a rendőrség. Azt, hogy a fiú milyen mértékben volt tanúja vagy esetleg segítője a bűncselekménynek, még vizsgálják

 – tette hozzá Haldorn főügyész.

Nagy megdöbbenés

A szociáldemokrata politikus elleni támadás híre – akit néhány nappal korábban, a második fordulóban választottak meg a 22 500 lakosú város polgármesterévé – sokkot váltott ki a politikai életben. A kereszténydemokrata pénzügyminisztertől az SPD főtitkáráig számos politikus fejezte ki részvétét.
Stalzer mandátuma hivatalosan november 1-jén kezdődött volna. Klaus Klostermann, az SPD helyi frakcióvezetője elmondta: „Mindez még nagyon friss. Most az a legfontosabb, hogy biztosítsuk, a polgármester teljesen felépüljön.”

Borítókép: Az új polgármester elleni késes támadás után két rendőrautó áll a ház előtt (Fotó: AFP)

