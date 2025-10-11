Így kínozták a német polgármestert

Órákig tartó kínzás a házban

Egyre több részlet derül ki a brutális bűncselekményről. A WDR információi szerint Stalzer a kihallgatásán elmondta, hogy lánya dezodort és öngyújtót használt, hogy felgyújtsa őt. Állítása szerint a támadó megpróbálta meggyújtani a haját és a ruháját is.

Az 57 éves nő hozzátette, hogy órákon át kínozták a ház alagsorában, és a támadás bosszúból történt – bár annak okát egyelőre nem tudni.

A helyszínelők megállapították, hogy nagy vérfoltokat takarítottak el, mielőtt a lány mentőt hívott.

Az 57 éves politikust kedden súlyos sérülésekkel találták meg otthonában. Biztonsági források szerint több szúrt sebet szenvedett a felsőtestén, és mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol intenzív ellátásban részesült. A Bild információi szerint 13 szúrt sérülést, valamint vérömlenyeket és koponyatöréseket is találtak rajta.