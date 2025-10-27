Szijjártó PéterIzraeltúsz

Szijjártó Péter nagy becsben tartja majd a levelet, amit kapott

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az egyik legnagyobb becseben tartott dokumentum lesz, amit ma küldtek neki. Szijjártó Péternek az egyik izraeli–magyar kettős állampolgárságú túsz és felesége írt levelet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 21:38
Szijjártó Péter szerint Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külügyminiszter megható videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben elárulta: nem akárkitől kapott levelet. Szijjártó Péternek az egyik kiszabadított izraeli–magyar kettős állampolgárságú túsz és felesége írt. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalos látogatás keretében fogadja Gideon Sa’ar urat, Izrael Állam külügyminiszterét
Fotó: Kurucz Árpád

Szijjártó Péter szerint még ebben a nehéz, veszélyekkel teli világban is vannak felemelő pillanatok. A mai napon ugyanis a külügyminiszternek izraeli hivatali partnere Gideon Szaár átadta azt a levelet, amelyet a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran és a felesége írt. 

A férfi 738 napot töltött a Hamász terrorszervezet fogságában. 

„Tényleg minden követ megmozgattunk annak érdekében, hogy kiszabadulhasson. Katari, egyiptomi, amerikai barátainkkal folyamatosan, akik folyamatosan közvetítettek, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és tartottuk napirenden hogy Omri Miran ki tudjon szabadulni” – fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter szerint megható volt látni, hogy hogyan öleli magához a férfi gyerekeit. 

Ez lesz az egyik olyan dokumentum, ami az elmúlt tizenegy év után a legnagyobb becsben lesz tartva

– hangsúlyozta a miniszter.  

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Kurucz Árpád)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekpintér béla

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek

Néző László avatarja

Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu