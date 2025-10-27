Szijjártó Péter nagy becsben tartja majd a levelet, amit kapott

A külügyminiszter megható videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben elárulta: nem akárkitől kapott levelet. Szijjártó Péternek az egyik kiszabadított izraeli–magyar kettős állampolgárságú túsz és felesége írt.

Fotó: Kurucz Árpád

Szijjártó Péter szerint még ebben a nehéz, veszélyekkel teli világban is vannak felemelő pillanatok. A mai napon ugyanis a külügyminiszternek izraeli hivatali partnere Gideon Szaár átadta azt a levelet, amelyet a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran és a felesége írt.