Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Titkos átjárót nyitnak meg a publikum előtt a Colosseumban, az ókor óta nem volt ilyen
ókorrejtélytitkoscsászárColosseum

Titkos átjárót nyitnak meg a publikum előtt a Colosseumban, az ókor óta nem volt ilyen

Majdnem kétezer éve első ízben nyitják meg a nagyközönség előtt a római császárok hajdani titkos átjáróját a római Colosseumban október 27-én.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 10. 12:02
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Commodus császárról elnevezett átjárót a Colosseumi Régészeti Park régészei szerint a római császárok feltehetően arra használták, hogy észrevétlenül és biztonságban jussanak el a nekik fenntartott tribünre az amfiteátrumban.

Commodus, Marcus Aurelius császár fia, aki a Ridley Scott rendezte Gladiátor című film révén vált közismertté napjainkban, i.sz. 180 és 192 között uralkodott, a gladiátorjátékok nagy kedvelője volt, sőt maga is gyakran részt vett ezekben. A folyosót felfedezésekor, az 1810-es években nevezték el róla. Valaki állítólag megpróbálta meggyilkolni a kegyetlenségéről hírhedt császárt, amikor az áthaladt a folyosón, de a merénylet kudarcba fulladt. Uralkodásának 192-ben egy összeesküvés vetett véget, meggyilkolásával vége szakadt az Antoninus-dinasztiának.

Az átjáró bejáratánál a régészek arénajeleneteket ábrázoló dekoráció maradványait fedezték fel, közöttük medvevadászat, medveviadalok és akrobatikus mutatványok ábrázolását. Ezek a művészeti elemek megfelelő bevezetőként szolgáltak az arénában várható kegyetlen szórakozásokhoz a régészek szerint.

A folyosót S alakban ásták ki, és a Colosseum területén kívül is folytatódik, de azt nem tudni, hová vezetett.

A munkálatok – szerkezeti állagmegóvás, a stukkó és gipszdíszítések restaurálása és egy új gyalogjáró kialakítása – 2024 októbere és 2025 szeptembere között folytak. A falakon hajdan átszűrődő természetes világítást új világítórendszerrel egészítették ki. A látogatók a hajdani átjáró digitálisan helyreállított eredeti formáját is megcsodálhatják.

A 2026 elején kezdődő második helyreállítási szakaszban az átjárónak a Colosseumon kívüli szakaszát újítják fel.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu