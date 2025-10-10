Titkos átjárót nyitnak meg a publikum előtt a Colosseumban, az ókor óta nem volt ilyen

A Commodus császárról elnevezett átjárót a Colosseumi Régészeti Park régészei szerint a római császárok feltehetően arra használták, hogy észrevétlenül és biztonságban jussanak el a nekik fenntartott tribünre az amfiteátrumban.
Commodus, Marcus Aurelius császár fia, aki a Ridley Scott rendezte Gladiátor című film révén vált közismertté napjainkban, i.sz. 180 és 192 között uralkodott, a gladiátorjátékok nagy kedvelője volt, sőt maga is gyakran részt vett ezekben. A folyosót felfedezésekor, az 1810-es években nevezték el róla. Valaki állítólag megpróbálta meggyilkolni a kegyetlenségéről hírhedt császárt, amikor az áthaladt a folyosón, de a merénylet kudarcba fulladt. Uralkodásának 192-ben egy összeesküvés vetett véget, meggyilkolásával vége szakadt az Antoninus-dinasztiának.
További Külföld híreink
Az átjáró bejáratánál a régészek arénajeleneteket ábrázoló dekoráció maradványait fedezték fel, közöttük medvevadászat, medveviadalok és akrobatikus mutatványok ábrázolását. Ezek a művészeti elemek megfelelő bevezetőként szolgáltak az arénában várható kegyetlen szórakozásokhoz a régészek szerint.
A folyosót S alakban ásták ki, és a Colosseum területén kívül is folytatódik, de azt nem tudni, hová vezetett.
A munkálatok – szerkezeti állagmegóvás, a stukkó és gipszdíszítések restaurálása és egy új gyalogjáró kialakítása – 2024 októbere és 2025 szeptembere között folytak. A falakon hajdan átszűrődő természetes világítást új világítórendszerrel egészítették ki. A látogatók a hajdani átjáró digitálisan helyreállított eredeti formáját is megcsodálhatják.
További Külföld híreink
A 2026 elején kezdődő második helyreállítási szakaszban az átjárónak a Colosseumon kívüli szakaszát újítják fel.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az erdélyi püspök szerint Magyarország kormánya biztosítja a magyarság jövőjét
Komoly elismerést kapott a magyar kormány Erdélyből.
Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből
Több mint tízezer munkahely jött létre így hazánkban.
A fotelhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok
A tiszások is szavaztak, természetesen a háborúpárti politikus védelmében.
Itt az újabb lépés a béke felé
Elkezdődött a visszaszámlálás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az erdélyi püspök szerint Magyarország kormánya biztosítja a magyarság jövőjét
Komoly elismerést kapott a magyar kormány Erdélyből.
Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből
Több mint tízezer munkahely jött létre így hazánkban.
A fotelhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok
A tiszások is szavaztak, természetesen a háborúpárti politikus védelmében.
Itt az újabb lépés a béke felé
Elkezdődött a visszaszámlálás.