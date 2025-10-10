Titkos átjárót nyitnak meg a publikum előtt a Colosseumban, az ókor óta nem volt ilyen

Az átjáró bejáratánál a régészek arénajeleneteket ábrázoló dekoráció maradványait fedezték fel, közöttük medvevadászat, medveviadalok és akrobatikus mutatványok ábrázolását. Ezek a művészeti elemek megfelelő bevezetőként szolgáltak az arénában várható kegyetlen szórakozásokhoz a régészek szerint.

A folyosót S alakban ásták ki, és a Colosseum területén kívül is folytatódik, de azt nem tudni, hová vezetett.

A munkálatok – szerkezeti állagmegóvás, a stukkó és gipszdíszítések restaurálása és egy új gyalogjáró kialakítása – 2024 októbere és 2025 szeptembere között folytak. A falakon hajdan átszűrődő természetes világítást új világítórendszerrel egészítették ki. A látogatók a hajdani átjáró digitálisan helyreállított eredeti formáját is megcsodálhatják.