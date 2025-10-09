Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

TrumpbékerendezésOroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Trump az ukrán konfliktus rendezéséről beszélt

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva kijelentette: bízik abban, hogy hamarosan rendeződik az orosz–ukrán konfliktus, és a felek között „minden a béke irányába mozdul el”.

Szabó István
Forrás: RBC Ukraine2025. 10. 09. 10:51
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere Donald Trump elnök fülébe súg valamit Fotó: Jim Watson Forrás: AFP
Trump nem zárta ki az orosz–ukrán háború gyors befejezésének lehetőségét – derült ki az október 8-án a Fehér Házban tartott vezetői kerekasztal-beszélgetésen elhangzott kijelentéseiből, írta az RBC Ukraine.

Trump
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

Trump korábban arról is beszélt, hogy „majdnem meghozta a döntést” az Ukrajnának szánt Tomahawk manőverező robotrepülőgépek szállításáról, ám még látni szeretné, miként használná fel Kijev ezeket a fegyvereket, írja a RIA Novosztyi.

Tomahawk-rakéták Kijevnek?

Az elmúlt hetekben J. D. Vance alelnök is megerősítette, hogy a Fehér Ház komolyan mérlegeli a Tomahawk-rendszerek Ukrajnába juttatását, de a végső döntés Trump kezében van.

A Trump-kormány különmegbízottja, Keith Kellogg ugyanakkor úgy nyilatkozott: még nem született végleges döntés. 

A Wall Street Journal szerint az elnök nyitott arra, hogy enyhítse az amerikai fegyverek oroszországi bevetésére vonatkozó korlátozásokat, de még nem vállalt konkrét kötelezettséget.

Moszkva: a szállítás aláásná a párbeszédet

Vlagyimir Putyin a Valdaj nemzetközi vitafórumon azt hangsúlyozta, hogy a Tomahawk-rakéták ukrán használata amerikai katonai részvétel nélkül elképzelhetetlen, és egy ilyen döntés lerombolná az orosz–amerikai kapcsolatokban kialakult pozitív tendenciákat.

Az orosz légvédelem már alkalmazkodott az ATACMS-rendszerekhez, és alkalmazkodni fog a Tomahawkhoz is

– jelentette ki az orosz elnök.

SOCHI, RUSSIA - OCTOBER 2: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Russian President Vladimir Putin assesses the situation in Gaza during his speech at the main session of the Valdai Discussion Club held in Sochi, Russia on October 2, 2025. Kremlin Press Service / Anadolu (Photo by Kremlin Press Service / Anadolu via AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2025. október 2-án Szocsiban tartott Valdaj Vitaklub ülésén (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtószolgálat)

Trump: A béke elérhető

Trump nyilatkozata újabb jelzés lehet arra, hogy Washingtonban egyre erősebb a politikai akarat a háború lezárására. A republikánus vezető már korábban is a tárgyalásos rendezés mellett érvelt, és kritizálta a háború „végtelen finanszírozását”.

Borítókép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere Donald Trump elnök fülébe súg valamit (Fotó: AFP/Jim Watson)


 

