Trump az ukrán konfliktus rendezéséről beszélt

Trump nem zárta ki az orosz–ukrán háború gyors befejezésének lehetőségét – derült ki az október 8-án a Fehér Házban tartott vezetői kerekasztal-beszélgetésen elhangzott kijelentéseiből, írta az RBC Ukraine.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

Trump korábban arról is beszélt, hogy „majdnem meghozta a döntést” az Ukrajnának szánt Tomahawk manőverező robotrepülőgépek szállításáról, ám még látni szeretné, miként használná fel Kijev ezeket a fegyvereket, írja a RIA Novosztyi.

Tomahawk-rakéták Kijevnek?

Az elmúlt hetekben J. D. Vance alelnök is megerősítette, hogy a Fehér Ház komolyan mérlegeli a Tomahawk-rendszerek Ukrajnába juttatását, de a végső döntés Trump kezében van.

A Trump-kormány különmegbízottja, Keith Kellogg ugyanakkor úgy nyilatkozott: még nem született végleges döntés.

A Wall Street Journal szerint az elnök nyitott arra, hogy enyhítse az amerikai fegyverek oroszországi bevetésére vonatkozó korlátozásokat, de még nem vállalt konkrét kötelezettséget.