Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Trump elhozta a békét a Közel-Keleten, most Európában tenne rendet

A Hamász október 13-án szabadon engedte az utolsó izraeli túszokat az Egyesült Államok által közvetített békemegállapodás részeként. Trump kiemelte Steve Witkoff szerepét a tárgyalásokban és bejelentette, hogy az izraeli–palesztin békekötés után az orosz–ukrán háború lezárására fog koncentrálni. Washington a politikai nyomásgyakorlás részeként fontolgatja Tomahawk rakéták Ukrajnának adását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 5:57
Donald Trump és Benjamin Netanjahu
Donald Trump és Benjamin Netanjahu Fotó: JALAA MAREY Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Hamász október 13-án elengedte az összes, még fogságban lévő élő izraeli túszt és ezzel véget ért az izraeli–palesztin háború. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, most, hogy sikerült tető alá hoznia a békemegállapodást Izrael és a Hamász között a figyelmét az orosz–ukrán háborúra kívánja összpontosítani – írja a The Kyiv Independent.

Trump elhozta a békét a Közel-Keleten, most az orosz–ukrán háború befejezésére fog koncentrálni
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump a béke elnöke

Trump az izraeli–palesztin békemegállapodás létrejöttében részt vevő személyekről beszélve kiemelte Steve Witkoff szerepét, majd felidézte, hogy amikor Witkoff találkozott Putyinnal fél órával a megbeszélés kezdete után hívta, azt várva, hogy már végeztek. Azonban ekkor azt mondták neki, hogy még mindig tart a találkozó.

Öt óra elteltével jött ki (Witkoff). Azt kérdeztem: Mi a fene miatt beszélgettetek öt órán keresztül? És ő azt mondja: Sok érdekes dologról. De öt órán át nem lehet beszélni

— mondta Trump. 

Trump nemrég keményebb hangnemre váltott Oroszország kapcsán, szeptemberben például azt mondta, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút és visszaszerezheti az összes elvesztett területét. Washington most azt fontolgatja, hogy Tomahawk típusú, akár 2 500 kilométer hatótávolságú cirkálórakétákat küldjön Ukrajnának, amelyek lehetővé tenné Ukrajnának mélyen Oroszország területén belüli légicsapások végrehajtását.

A BGM–109 Tomahawk az Amerikai Egyesült Államokban a General Dynamics vállalatnál az 1970-es években kifejlesztett nagy hatótávolságú, hangsebesség alatti manőverező robotrepülőgép. Első változata tengeralattjáró fedélzetéről volt indítható, később hajófedélzeti és légi indítású változatai is megjelentek. Az elmúlt harminc évben többször modernizálták.

Trump október 12-én kijelentette, hogy készen állhat nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadására, de először Putyinnal kívánja megvitatni az ügyet. Putyin figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés, „az eszkaláció új szakaszát” jelentené és alááshatná a két ország közötti kapcsolatokat. 

Borítókép: Donald Trump és Benjamin Netanjahu (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

