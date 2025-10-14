Trump elhozta a békét a Közel-Keleten, most Európában tenne rendet

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Hamász október 13-án elengedte az összes, még fogságban lévő élő izraeli túszt és ezzel véget ért az izraeli–palesztin háború. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, most, hogy sikerült tető alá hoznia a békemegállapodást Izrael és a Hamász között a figyelmét az orosz–ukrán háborúra kívánja összpontosítani – írja a The Kyiv Independent.

Trump elhozta a békét a Közel-Keleten, most az orosz–ukrán háború befejezésére fog koncentrálni

Trump a béke elnöke

Trump az izraeli–palesztin békemegállapodás létrejöttében részt vevő személyekről beszélve kiemelte Steve Witkoff szerepét, majd felidézte, hogy amikor Witkoff találkozott Putyinnal fél órával a megbeszélés kezdete után hívta, azt várva, hogy már végeztek. Azonban ekkor azt mondták neki, hogy még mindig tart a találkozó.

Öt óra elteltével jött ki (Witkoff). Azt kérdeztem: Mi a fene miatt beszélgettetek öt órán keresztül? És ő azt mondja: Sok érdekes dologról. De öt órán át nem lehet beszélni

— mondta Trump.