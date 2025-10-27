Így reagált Donald Trump az orosz atomrakétatesztre

Ez egy egyedülálló fejlesztés, amilyennel senki más nem rendelkezik a világon

– dicsérte a rakétát vasárnap az orosz elnök, aki szerint a Burevesztnyik (oroszul Viharmadár) típusú fegyvernek „korlátlan a hatótávolsága”.

Az amerikai elnök már korábban is reagált arra, hogy Oroszország kifejlesztett egy ilyen rakétát:

(Az oroszok) tudják, hogy a világ legjobb atom-tengeralattjárója a partjaik (Oroszország) közelében tartózkodik.

Trump a gépen dicsérte Japán új miniszterelnökét, Takaicsi Szanaét, mert szerinte az ő ideológiája közel áll az ország korábbi vezetőjének, a néhai Abe Sindzónak az ideológiájához. Az elnök most találkozik majd először Takaicsival. – Szerintem jó miniszterelnök lesz, hasznára válik majd a hazájának – mondta.