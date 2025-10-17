Fontos szereplő térhet vissza Brüsszelbe: ez kellemetlen lesz Ursula von der Leyennek

A tagállamok attól tartanak, hogy Selmayr kinevezése tovább ronthatja a kapcsolatokat az EEAS és a bizottság között

– mondta egy magas rangú uniós diplomata.

Selmayr 2014 és 2018 között Juncker kabinetfőnökeként dolgozott. Túlzott befolyása és határozott stílusa miatt kapta a „berlaymonti szörny” gúnynevet, utalva a bizottság brüsszeli épületére. Az új pozíció lehetőséget adhatna neki, hogy alternatív hatalmi központtá váljon Von der Leyennel szemben, aki szintén német konzervatív, de nem közeli szövetségese sem neki, sem kabinetfőnökének, Bjoern Seibertnek.

Ha megkapja a geogazdasági és intézményközi ügyekért felelős főtitkárhelyettes címet viselő állást, Selmayr feladata lenne az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) és más európai intézmények közötti kapcsolatok kezelése, valamint az uniós nagykövetek, a Coreper-ülések munkájában való részvétel – írja a Politico. Ez a pozíció újra a döntéshozatal középpontjába helyezné.