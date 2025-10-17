Bár még nem biztos, hogy megkapja az állást, több uniós tisztviselő növekvő esélyekről beszél. Kinevezése esetén Kaja Kallas uniós külügyi vezető alá tartozna, akinek csapata a bizottság és más tisztviselők szerint már most is törékeny kapcsolatban áll Ursula von der Leyen hivatalával. Selmayr brüsszeli visszatérésének lehetősége – amely Kallasnak politikai súlyt és intézményi tapasztalatot jelentene a tagállamokkal folytatott tárgyalások során – aggodalmat keltett Von der Leyen bizottságán belül és több nagykövetségen, ahol attól tartanak, hogy ez tovább növelheti a feszültségeket.
Fontos szereplő térhet vissza Brüsszelbe: ez kellemetlen lesz Ursula von der Leyennek
Az Európai Unió egyik legbefolyásosabb szereplőjének esetleges látványos visszatérése Brüsszelbe komoly eszkalációt válthat ki az Európai Bizottság és az uniós külpolitikai apparátus között már eddig is izzó befolyási harcban. Martin Selmayr – aki Jean-Claude Juncker korábbi bizottsági elnök idején az EU gépezetének legnagyobb hatalmú embere volt, ám Ursula von der Leyen hatalomra kerülése után háttérbe szorult – két uniós tisztviselő és egy magas rangú diplomata szerint esélyes egy újonnan létrehozott vezetői pozícióra az Európai Külügyi Szolgálatban.
A tagállamok attól tartanak, hogy Selmayr kinevezése tovább ronthatja a kapcsolatokat az EEAS és a bizottság között
– mondta egy magas rangú uniós diplomata.
Selmayr 2014 és 2018 között Juncker kabinetfőnökeként dolgozott. Túlzott befolyása és határozott stílusa miatt kapta a „berlaymonti szörny” gúnynevet, utalva a bizottság brüsszeli épületére. Az új pozíció lehetőséget adhatna neki, hogy alternatív hatalmi központtá váljon Von der Leyennel szemben, aki szintén német konzervatív, de nem közeli szövetségese sem neki, sem kabinetfőnökének, Bjoern Seibertnek.
Ha megkapja a geogazdasági és intézményközi ügyekért felelős főtitkárhelyettes címet viselő állást, Selmayr feladata lenne az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) és más európai intézmények közötti kapcsolatok kezelése, valamint az uniós nagykövetek, a Coreper-ülések munkájában való részvétel – írja a Politico. Ez a pozíció újra a döntéshozatal középpontjába helyezné.
„Túllépte a jog határait”
Selmayr lehetséges visszatérése az uniós diplomáciai körök egyik fő témája. Selmayr 2018-ban gyorsan került a bizottság főtitkári posztjára. Az európai ombudsman ezt hivatali visszásságnak nevezte, amely megfeszítette, sőt talán túl is feszítette a jog határait. Von der Leyen elnöksége idején Selmayr több diplomáciai tisztséget töltött be, köztük jelenlegi posztját, az EU vatikáni nagyköveteként.
Selmayr nem vált be túl jól, amikor főtitkár volt
– mondta egy bizottsági tisztviselő, utalva a kinevezése körüli vitákra és hatalomgyakorlására.
Kallas számára Selmayr csapatba vonása előnyt jelenthetne, mivel brüsszeli tapasztalata és a német konzervatív körökhöz fűződő kapcsolatai hasznosak lehetnek. Előnyt jelenthet az is, hogy Selmayr – aktív uniós diplomataként – hivatalosan Kallasnak és az EEAS-nek lenne alárendelve, nem pedig a bizottságnak.
Kallas és Selmayr együttműködése ugyanakkor nehézségeket okozhat Von der Leyennek. Az észt politikust szókimondó stílusa és erőteljes nyilatkozatai jellemzik, amelyek időnként feszültséget keltenek a nemzeti diplomaták és a bizottság körében.
Borítókép: Martin Selmayr (Fotó: AFP)
