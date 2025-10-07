Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Zelenszkijnek nem számít a demokrácia, Magyarországot támadja

Volodimir Zelenszkij ismét élesen bírálta Orbán Viktort, kijelentve, hogy Magyarországnak nincs joga megakadályozni Ukrajna uniós csatlakozását. A kijelentésre Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált, emlékeztetve: Magyarországnak igenis van vétójoga, amelyet az uniós szerződések is rögzítenek. Orbán Viktor és Szijjártó Péter szintén visszautasították Zelenszkij vádjait, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós tagsága nem zsarolással, hanem egyhangú döntéssel valósulhat meg, és Budapest a magyar emberek akaratát képviseli.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 12:04
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: Suzanne Plunkett Forrás: AFP
Az ukrán elnök azt üzengeti Orbán Viktornak, hogy Magyarországnak nincs joga megakadályozni Ukrajna EU-tagságát – írta Hidvéghi Balázs Facebook-oldalán.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette: De van. Ha esetleg további kételye támadna ezzel kapcsolatban, az ehhez szükséges információkat megtalálja az EU-szerződésekben. Egyébiránt jeleznénk az elnök úrnak, hogy egyelőre ő szeretne csatlakozni egy közösséghez, és nem fordítva. Utasítgatja és fenyegeti annak tagjait? Azokat, akikkel egy közösségbe szeretne tartozni? 

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök ellenkezése ellenére is folytatódni fog. 

A magyar kormány mindvégig következetesen ellenezte Ukrajna EU-tagságát, többek között azzal indokolva, hogy az országban diszkriminatív intézkedések sújtják a magyar kisebbséget, illetve attól tartanak, hogy Magyarországot is beleránthatják a háborúba.

Zelenszkij Kijevben, Dick Schoof holland miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Ukrajna helye az Európai Unióban „az ukrán nép döntése”, nem pedig bármely külföldi vezetőé. „Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, Orbánnal vagy Orbán nélkül, mert ez az ukrán nép választása” – idézte az elnököt az ukrán állami hírügynökség, az Ukrinform. Hozzátette, hogy meggyőződése szerint „a magyar emberek mindenképpen támogatják Ukrajnát”.

Az ukrán államfő arra is utalt, hogy az uniós tagállamok eljárási változtatásokat kezdeményezhetnek annak érdekében, hogy megkerüljék Magyarország vétójogát a bővítési döntésekben – írja a Kyiv Post.

Az eljárás megváltoztatását úgy hívják, hogy megtalálni az utat Magyarország nélkül

– fogalmazott Zelenszkij.

Budapest válasza

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor a Facebookon reagált Volodimir Zelenszkij kijelentéseire. A magyar miniszterelnök szerint Zelenszkij ismét a „szokásos erkölcsi zsarolás” eszközéhez nyúlt, hogy nyomást gyakoroljon az uniós országokra.

Orbán kijelentette: 

soha egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és most sem fogja.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a magyar emberek népszavazáson „elsöprő többséggel” mondtak nemet Ukrajna EU-tagságára, és a bővítésről szóló döntéseket az unióban egyhangúlag kell meghozni.

A miniszterelnök hozzátette: ha Zelenszkij meg akarja változtatni a magyar álláspontot, a „Magyarország ellen folytatott médiakampány” nem a megfelelő eszköz erre, és ezzel csak tovább rombolja a két ország közötti kapcsolatokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megerősítette a kormányfő üzenetét: „arról, hogy mely ország kész az EU-csatlakozásra, nem az ukrán elnök dönt”, és Budapest a „magyar emberek akaratának megfelelően” jár el.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

