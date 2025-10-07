Zelenszkijnek nem számít a demokrácia, Magyarországot támadja

„Az ukrán elnök azt üzengeti Orbán Viktornak, hogy Magyarországnak nincs joga megakadályozni Ukrajna EU-tagságát” – írta Hidvéghi Balázs Facebook-oldalán.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette: „De van. Ha esetleg további kételye támadna ezzel kapcsolatban, az ehhez szükséges információkat megtalálja az EU-szerződésekben. Egyébiránt jeleznénk az elnök úrnak, hogy egyelőre ő szeretne csatlakozni egy közösséghez, és nem fordítva. Utasítgatja és fenyegeti annak tagjait? Azokat, akikkel egy közösségbe szeretne tartozni?”

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök ellenkezése ellenére is folytatódni fog.

A magyar kormány mindvégig következetesen ellenezte Ukrajna EU-tagságát, többek között azzal indokolva, hogy az országban diszkriminatív intézkedések sújtják a magyar kisebbséget, illetve attól tartanak, hogy Magyarországot is beleránthatják a háborúba.

Zelenszkij Kijevben, Dick Schoof holland miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Ukrajna helye az Európai Unióban „az ukrán nép döntése”, nem pedig bármely külföldi vezetőé. „Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, Orbánnal vagy Orbán nélkül, mert ez az ukrán nép választása” – idézte az elnököt az ukrán állami hírügynökség, az Ukrinform. Hozzátette, hogy meggyőződése szerint „a magyar emberek mindenképpen támogatják Ukrajnát”.