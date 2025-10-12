A háború fejleményeiről és lezárásának esélyeiről egyeztetett telefonon Trump és Zelenszkij

Az amerikai elnöki hivatal részleteket nem közölt a megbeszélésről, ugyanakkor az ukrán elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az ukrán légvédelem megerősítésének esélyeiről volt szó, valamint tájékoztatást adott az orosz támadásokról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Volodimir Zelenszkij szavai szerint arra sürgette az amerikai elnököt, hogy segítsen a háború lezárásában Ukrajnában, miután a gázai konfliktust tekintve elérte a béke lehetőségét hordozó tűzszünetet.

Ha egy háború megállítható egy régióban, akkor bizonyosan más háborúkat is le lehet zárni - ideértve az orosz háborút

– írta az ukrán államfő.